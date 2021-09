Si no has podido (o no has querido) ir al cine a ver Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el próximo 12 de noviembre tienes la oportunidad de hacerlo desde tu propia casa. La última película de Marvel llegará ese día a Disney Plus y lo hará sin Premier Access. En otras palabras, que no habrá que pagar un extra por verla.



Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha supuesto un cambio de estrategia para Disney . Hasta ahora, y con los cines cerrados o muy limitados por la pandemia, la compañía había decidido estrenar sus películas simultáneamente en cines y en Disney Plus, bajo su oferta de películas de pago llamada Premier Access. La jugada no ha gustado nada ni a intérpretes ni a directores hasta el punto de que Scarlett Johansson demandó a Disney acusa ndo a la compañía de haber cortado buena parte de sus beneficios por Black Widow precisamente por haberla estrenado simultáneamente en los cines y en Disney Plus.

Tras la demanda, y con el cambio de estrategia pública respecto al Covid-19 la casa de Mickey Mouse ha optado por estrenar sus películas en exclusiva en cines. Eso es lo que ha hecho con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, y parece que le ha ido bastante bien. La película ha recaudado ya más de 300 millones de dólares en la taquilla mundial desde que se estrenara el pasado dos de septiembre. No es una cifra récord, pero si lo es para los tiempos que corren en los que la gente tiene cierta aprensión por ir a las salas de cine. Es un éxito lo bastante importante como para que Disney ya haya dicho que todos sus demás estrenos para 2021 (incluyendo Eternals, Encanto, The Last Duel y West Siude Story) seguirán esta misma estrategia.

Por fortuna, esto no ha significado que tengamos que esperar meses y más meses a que la película llegue a los circuitos domésticos. Disney ha rebajado la ventana de distribución de Sang-Chi y Free Guy (propiedad de Fox) de los 90 días iniciales a solo 45 , y es de prever que ocurra lo mismo con los estrenos futuros. [Engadget]