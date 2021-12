Por mucho tirón que tuviese Baby Yoda, buena parte del éxito de la serie The Mandalorian fue mérito de su excelente factura. Actores de renombre, gigantescos escenarios y mucha (y buena) postproducción tuvieron buena parte de culpa en la gran acogida que tuvo The Mandalorian. Todo eso tuvo un precio, claro, pero Disney está dispuesta a tirar la casa por la ventana de nuevo con su nueva serie, The Book of Boba Fett.

Según apuntan desde The Hollywood Reporter, donde acaban de publicar un extenso artículo en el que desgranan cómo está siendo la producción de la serie de Disney, el primer spinoff de The Mandalorian contará con un presupuesto aproximado de unos 100 millones de dólares, unas cifras muy similares a las que tuvo la primera temporada de la serie.

No parece tampoco una cifra descabellada viendo las espectaculares técnicas de producción que puso en práctica Industrial Light & Magic en el rodaje de The Mandalorian. De hecho, estos números todavía estarán por detrás de otras producciones similares. Según las estimaciones de The Hollywood Rerporter, Disney se ha dejado unos 25 millones de dólares por episodio en sus series de Marvel. Una cifra similar a lo que se gastó HBO en rodar el piloto de su precuela (ya cancelada) de Juego de Tronos. Y aun así, todas estas producciones todavía se quedan muy lejos de los 460 millones que costará la serie de Amazon de El Señor de los Anillos.

Merece la pena pasarse por el artículo de The Hollywood Rerporter para conocer también las condiciones draconianas que impone Disney a sus empleados para que no haya ningún tipo de filtración. Por ejemplo, la actriz Ming-Na Wen (Fennic Shand) explica que firmó su nuevo contrato sin saber de qué se trataba, y no fue hasta que llegó el primer día al set de rodaje cuando le confesaron que era una serie diferente y no la tercera temporada de The Mandalorian.

The Book of Boba Fett se estrenará el próximo 29 de diciembre, así que no tardaremos mucho en saber si el desembolso que ha hecho Disney ha merecido la pena.