By

El nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home ya está aquí, y por fin podemos darle un primer vistazo al resto de villanos que veremos en la película: Duende Verde, Doctor Octavius, Sand Man y Electro. El Spider-Verso es una realidad.

Advertisement

Y es que aunque no hemos visto por ahora a ningún otro superhéroe arácnido, es decir, ninguna otra versión de Peter Parker, tanto el tráiler como el actor Tom Holland han confirmado que estos cuatro supervillanos son “de otros universos”, y no del suyo. El Duende verde de Willem Dafoe está de regreso, el Electro de Jamie Foxx e incluso el Doctor Octavius de Alfred Molina, a quienes vimos en dos sagas diferentes de Spider-Man en el cine. También ha vuelto el La garto. ¿Pero dónde están los Peter Parker de Tobey Maguire y de Andrew Garfield? Tendremos que esperar para saber si ayudarán al Parker de Holland. Con algo de suerte, así será. Mientras tanto, parece que incluso tendrán que trabajar junto al Doc Ock. Estos villanos son invasores en este universo, y según Dr. Strange, no pueden seguir aqu í y Peter tendrá que enviarlos de regreso a casa, o algo peor.

No hace falta decir más, disfruten del tráiler. Nosotros ya lo hemos visto varias veces. Spider-Man: No Way Home se estrena en las carteleras del mundo el 16 de diciembre.

Tráiler con subtítulos