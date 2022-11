El universo cinematográfico de Spider-Man continúa creciendo. No, no me refiero al universo de Marvel liderado por los Avengers, sino al conocido como “Universo de Spider-Man de Sony”, el cual ahora recibirá varias series de televisión, comenzando con Silk: Spider Society.

Amazon ha ordenado no una sino varias series basadas en los personajes de cómics de Marvel que están bajo el poder de Sony para adaptaciones de cine y televisión. Recordemos que películas como Venom, Morbius e incluso las mismas películas de Spider-Man en realidad son propiedad de Sony Pictures, no de Marvel Studios, incluso aunque Peter Parker aparezca en las películas del MCU (es un acuerdo entre Sony y Marvel). Sony quiere expandir su propio universo arácnido, y estas series de Amazon son un paso muy importante para ello.

Las series que ha ordenado Amazon son live action, es decir, con actores de carne y hueso, y por ahora no se habla de nuevos proyectos animados, más allá de los que Sony está desarrollando para la saga Into the Spider-Verse. La primera de estas series live action de Sony y Marvel será Silk: Spider Society, y estará a cargo de Angela Kang, productora ejecutiva de The Walking Dead, junto a Phil Lord y Christopher Miller, productores de Into the Spider-Verse.



Advertisement

Silk: Spider Society se centra en Cindy Moon, una chica coreana -americana c on poderes arácnidos que en los cómics obtiene sus poderes al visitar el mismo laboratorio que Peter Parker donde es mordido por la araña radiactiva, y la misma araña que mordió a Peter en la mano, tras caer al suelo, mordió a Cindy en el tobillo antes de morirse. Sí, en serio, así son los cómics a veces. Sin embargo, Cindy pasó años encerrada en un búnker para “su protección” y al salir, bueno, pasan cosas y Spider-Man está involucrado en muchas de ellas.

Tendremos que esperar para ver cómo desarrolla su historia esta serie, que se estrenará en algún momento en el futuro en el servicio Prime Video de Amazon. Se desconoce la temática o personajes que veremos en el resto de proyectos arácnidos de Amazon y Sony. [via Variety]