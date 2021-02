-¿Tres mil dólares? ¿Qué me dices? Virgen del a mor hermoso...- Foto : Spencer Platt ( Getty Images )

El mes pasado se dispararon los rumores de que Apple estaba trabajando en un visor de realidad virtual tipo Oculus pero con el nuevo chip M1 en su interior. Una nueva filtración aparecida en The Information viene a confirmar ese rumor. Según los nuevos rumores hablamos de un dispositivo con pantalla 8K, 12 cámaras para seguimiento de movimientos y un precio de 3.000 dólares.

The Information cita fuentes internas de Apple que están trabajando en el proyecto y que por supuesto no han querido darse a conocer, pero que corroboran lo que Bloomberg publicaba recientemente, y también lo que el afamado informante Mark Gurman ha averiguado al respecto. Según toda esa información, el visor tendrá una estética minimalista y partes de malla de tela para ajustarse a la cabeza. Tambien se cree que la diadema para sujetaro será intercambiable al estilo de los rumores que había sobre los AirPods Max.

Según los nuevos rumores, El fabricante taiwanés Pegatron (asociado a Asus) que ya hace iPads e iPhones ha sido seleccionado para hacer realidad el proyecto.

Advertisement

Se cree que Apple empleará un dispositivo parecido a un dedal de costura para que el usuario pueda interactuar con el entorno usando el dedo, pero no está claro si se trata de un periférico aparte o de algo incluido con el visor. Las 12 cámaras del visor podrán registrar el mundo real y mostrarlo en las pantallas para proporcionar realidad aumentada, así como registrar los movimientos del ojo y de las manos del usuario. Los informes indican también que el visor tiene una pantalla exterior que permite a las personas fuera de la realidad virtual ver lo que está viendo la persona que lleva el visor.

El dato más interesante es que el visor llevará no una, sino dos pantallas 8K, lo que suena bastante futurista teniendo en cuenta que los televisores 9K apenas han comenzado a despegar y que no hay contenido en esa resolución. Según parece, Apple seguirá los movimientos del ojo para ofrecer en 8K solo la parte de la pantalla a la que el usuario está mirando, renderizando el resto en resoluciones más bajas para no saturar el procesador.

Las pantallas 8K, las 12 cámaras y el chip M1 se traducen en un precio rumoreado de 3.000 dólares que deja el futuro visor fuera del alcance de la mayor parte de usuarios. Los actuales visores de Oculus como el Quest 2 cuestan alrededor de 300 dólares. Los modelos más caros salen por alrededor de mil. Sigue siendo una tercera parte de lo que se baraja para el de Apple.

Advertisement

¿Apple siendo Apple una vez más? Es posible. El precio está en consonancia con el Microsoft Hololens 2, que a día de hoy es un dispositivo de uso empresarial. Eso contradice las afirmaciones de Gurman de que el futuro visor de Apple iba a ser un dispositivo de consumo al precio de un par de gafas buenas. Quizá sea de consumo, pero reservado a fans irredentos de Apple. Lo que parece es que, al menos en su primera versión, a Apple no le importa vender pocos. Según los mismos rumores, la compañía espera vender solo entre 180.000 y 250.000.

Sea como sea, pinta que vamos a estar aún unos años escuchando rumores sobre este visor como sucede con el coche de Apple. Como pronto, el visor hará su debut el año que viene y las gafas de realidad aumentada en 2023.