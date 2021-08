By

2020 y 2021 han sido complicados en muchos sentido, debido a cierta pandemia que ha paralizado o pospuesto incontables proyectos en incontables sectores. En el caso de los videojuegos, 2021 ha sido un año relativamente calmado en materia de lanzamientos, aunque han llegado algunos juegos espectaculares (y todavía llegarán más). Pero si creías que este año se quedaba corto en nuevos juegos, quizás no estás preparados para todo lo que llega entre enero y febrero de 2022.



Las nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X/S salieron al mercado en noviembre de 2020, y desde entonces han recibido y recibirán algunos juegos muy interesantes y con buenas críticas, incluyendo algunas nuevas versiones mejoradas de títulos de la generación anterior. Lamentablemente, y en muchos casos debido a las complicaciones de trabajar en medio de la pandemia, algunos juegos que se esperaban para este año han sido retrasados para debutar en 2022. El problema, o m á s bien lo que podría ser problemático para los bolsillos de muchos gamers, es que muchos de estos juegos se han acumulado junto a otros en fechas similares. Específicamente, en los primeros dos meses del año.

Así que prepárate, gamer, porque enero y febrero no darán descanso en materia de videojuegos.

Estos son los juegos mas grandes que llegan en los primeros dos meses de 2022

Elden Ring

Comenzando por todo lo alto, el nuevo juego de los estudios de From Software, creadores de Dark Souls, el cual ha sido desarrollado en conjunto con George R.R. Martin, llegará el 21 de enero a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC. Un título imperdible para l os fanáticos del género, y una forma espectacular para comenzar el año.

Pokémon Legends: Arceus

El primer gran exclusivo de Nintendo Switch para 2022 es nada mas y nada menos que el primer juego de la saga Pokémon para consola de sobremesa (sí, la Switch cuenta tanto como sobremesa como consola portátil) que dejará de lado el combate por turnos clásico RPG por un juego de rol y acción que luce muy, muy bien. Estará disponible el 28 de enero.

The King of Fighters XV

The King of Fighters es una saga extremadamente conocida y querida por los fanáticos de los juegos de pelea, desde sus inicios hace ya más de dos décadas. El nuevo juego estará disponible el 17 de febrero para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y PC. Preparen sus controles/joysticks arcades.

Horizon Forbidden West

La secuela del exitoso Horizon Zero Dawn. Originalmente se esperaba que llegara a finales de 2021, pero retrasó pocos meses su lanzamiento y ahora debutará en medio de estas fechas llenas de juegos. Pero eso no importa, porque la nueva historia de Aloy es uno de los juegos más esperados por todos los usuarios de PlayStation. Estará disponible el 18 de febrero para PS5 y PS4.

Destiny 2: The Witch Queen

Destiny ahora es un juego que se la pasa en constante evolución, y The Witch Queen es, según los estudios de Bungie, su expansión más grande hasta al fecha. Incluye una nueva campaña, incontables enemigos por derrotar y nuevas cosas que hacer en multijugador PvE y PvP. Estará disponible el 22 de febrero para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y PC.

Sifu

Sí, es probable que no hayas escuchado hablar de este juego, pero se trata de uno de los títulos independientes mas interesantes que veremos llegar en 2022. Su nombre es Sifu y está basado y centrado en el combate mediante artes marciales. Solo necesitas ver el tráiler para entender por qué se encuentra en esta lista. Llega el 22 de febrero a PlayStation 5, PlayStation 4 y PC.

Saints Row

Por último, hay un reboot de la alocada franquicia Saints Row en camino, y llegará muchísimo antes de lo que imaginamos. El juego cambió por completo su apartado gráfico en comparación a títulos anteriores, pero sin duda que mantiene su personalidad extraña, caótica y absurdamente violenta que siempre ha definido a la franquicia. Estará disponible el 25 de febrero para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

El nuevo multijugador basado en la saga Rainbow Six todavía no tiene un día exacto de lanzamiento definido, pero sabemos que llegará en algún momento del mes de enero para un gran número de plataformas (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Amazon Luna y Google Stadia). Es un multijugador que se basa en lo táctico y las habilidades individuales de cada personaje, en el que los jugadores se tienen que enfrentar a un montón de bichos horribles alienígenas. Luce prometedor.

Como les decía, el mundo de los videojuegos no tendr á descanso en enero y febrero.