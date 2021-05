En busca y captura el youtuber que entró en SpaceX para grabar de cerca la Starship

Imagen : Oficina del Sheriff del Condado de Cameron

A mediados de marzo, un aspirante a youtuber llamado Cesar L. Galaviz se grabó a sí mismo invadiendo las instalaciones de SpaceX al sur de Texas. Ahora la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron, donde se hacen los vuelos de prueba de la Starship, ha emitido una orden de arresto contra el joven por allanamiento de morada, un delito menor.

Advertisement

“Se ha emitido una orden de arresto contra Cesar L. Galaviz por ingresar intencionadamente en la propiedad de SpaceX sin consentimiento”, escribió el sheriff Eric Garza en Twitter. El mensaje está acompañado de una captura del vídeo, ahora borrado, en el que el joven se acercaba al prototipo SN11 de la Starship sin ser visto y lo grababa desde abajo. Unos días después, el mismo cohete explotó en el aire durante un vuelo de prueba.

Cesar, ahora un “fugitivo buscado”, gestiona un pequeño canal de YouTube llamado Loco VlogS. Sus vídeos no habían tenido mayor repercusión hasta que, el 21 de marzo, compartió su delito de allanamiento con el mundo. “Puedes ver los propulsores, los motores”, decía mientras grababa de cerca los tres motores Raptor de la Starship, un punto de vista del cohete de SpaceX que solo habíamos visto en fotos subidas por Elon Musk a su cuenta de Twitter.

Cesar borró el vídeo y subió otro en el que pedía disculpas. “Hice algo malo, no era mi intención hacerlo”, decía. “Solo quería pedir disculpas a todos porque lo que hice, sí, estuvo mal y, sí, fue ilegal, pero a mis ojos y en ese momento no pensé en eso. Sé que tendría que haber pensado en que estaba invadiendo una propiedad privada y eso, pero lo que pasaba por mi mente en ese momento es que no iba a tener esa oportunidad de nuevo”.

Esta no es la primera vez que algo parecido ocurre en la plataforma de lanzamiento de la Starship. En 2019, un hombre pasó una noche en la cárcel después de publicar un selfie de sí mismo cerca del prototipo Mark 1. El hombre se consideraba un “emprendedor espacial” y un “gran admirador” de SpaceX.

La fábrica y el sitio de pruebas de la Starship se encuentran cerca de una pequeña localidad llamada Boca Chica Village. SpaceX ha intentado comprar la casa de los lugareños, pero no todos se han marchado. Elon Musk, lejos de achantarse, anunció que crearía una nueva ciudad llamada Starbase que incluirá Boca Chica Village, el sitio de pruebas y lanzamientos de la Starship y toda el área circundante.