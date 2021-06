En el nuevo Battlefield 2042 habrá partidas de hasta 128 jugadores

Imagen : Electronic Arts.

Por fin, un nuevo Battlefield ya está aquí, y esta vez la franquicia se trasladará hasta el futuro, algo poco común en esta saga pero que le podría dar un aire fresco y novedoso, en especial en medio de sus partidas masivas de hasta 128 jugadores.

Battlefield 2042 es el primer juego de la saga desde que Battlefield V llegara a finales de 2018. Esta vez, según el anuncio oficial, los Estados Unidos estará en medio de una guerra fría en contra de, como podrías haber imaginado, Rusia, en me dio de un desastre mundial relacionado al cambio climático. No obstante, esta trama la veremos desarrollarse de fondo en medio de las partidas contra otros jugadores, dado que Battlefield 2042 no tendrá campaña single player (para un solo jugador).

El juego estará 100% centrado en el multijugador, por lo que EA y sus desarrolladores en DICE ofrecerán “tres experiencias multijugador claves” que les permitirán, también, narrar su historia, según el anuncio. Entre estos modos se incluyen partidas para hasta 128 jugadores, aunque eso solo será posible en PC y consolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X/S). En el caso de PlayStation 4 y Xbox One, las partidas podrán almacenar a hasta 64 jugadores.



Battlefield 2042 llega el próximo 22 de octubre.