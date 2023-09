Un devorador de almas demonio Persigue a un par de chicas indias americanas de primera generación en una ciudad suburbana en la que ya no encajan del todo en el debut de terror de Bishal Dutta. Vive adentro.



io9 se reunió recientemente con el cineasta para hablar sobre su exitosa película de Neon y cómo los demonios de la mitología hindú inspiraron la mayoría de edad. Característica de criatura producida por las mismas personas que trajeron al público Jordan Peele’s Salir. Megan Suri (Cara de póquer) protagoniza como Samidha en una refrescante historia sobre madres e hijas que enfrentan juntas maldiciones generacionales, en la forma de un demonio succionador de almas que se aprovecha del dolor y la soledad de quienes enfrentan el aislamiento.

Advertisement

Sabina Graves, io9: Felicidades por la película, soy una fanática del folclore global y de los demonios del mito. Vive dentro realmente trajo una historia que nunca había aprendido y la fusionó con una historia identificable sobre la mayoría de edad. ¿Cuánto tiempo se filtró esta idea en ¿Tu cerebro y qué le informó al ser tu largometraje debut?



Duta: Sabía que quería hacer una película de terror como mi primera película. Sentí que había una oportunidad de contarle a una persona muy historia personal dentro del medio, pero también hacer que esa historia personal se sienta muy universal y que sea muy relevante para todos —no importa de dónde seas, no importa cómo creciste. Y parte de ello realmente surgió de este tipo de historias de fantasmas que escuché cuando crecía y que no me tomé enserio crecer. Pero luego a medida que crecí , pensé como: “¿Y si esto fuera cierto?”

Advertisement Advertisement

Mi abuelo, cuando era joven en la India, fue a la casa de un amigo de la familia y encontró que la hija de este amigo de la familia tenía un frasco, un frasco de albañil con el que habló, y estaba vacío. Y un día él le dijo: “Oye, sabes que esta cosa está vacía, ¿verdad?” Y ella se enojó con él y abrió el frasco y le arrojó algo, pero no salió nada. [Él] va a casa y empiezan a suceder cosas locas: caballos al galope en medio de la noche, está escuchando esto llamando toda la noche y luego el grande: saca un paquete de maní, lo deja sobre la mesa, [y] oye masticar. Cuando se da vuelta… ya no está. Y luego mi abuelo… acaba de salir de allí e inmediatamente hojas. Esta era esta era una historia que escuché tantas veces cuando crecía. Y yo pensé: “Claro, abuelo, claro. “cosa”, ¿verdad? Pero luego, cuando estaba preparando mi primera película, pensé, este tipo de historias, estas que se transmiten de generación en generación, hay algo tan único en ellos. Hay algo aquí que resonará en muchos Así que de ahí surgió realmente la idea: tomar ese tipo de historias que crecemos escuchando dentro de nuestras culturas y Haz esta gran película de monstruos, criatura demoníaca a partir de ella.

io9: Fue tan espeluznante y divertido. Y me encantó el diseño de la criatura. ¿Cuáles fueron tus inspiraciones para eso? ¿El devorador de almas ¿basado en alguna obra de arte del Pishacha o en descripciones de lo que la gente vio en sus relatos sobre el mismo?

Advertisement

Duta: Absolutamente. Quiero decir, en primer lugar, se trataba de asimilar el tipo de obra de arte cultural que existe en nuestros textos y pensando en ello como una interpretación. Trabajé con Todd Masters en esto; él hizo la Reina Borg en Star Trek: Primer contacto y es un brillante diseñador de monstruos. Hablamos mucho sobre cómo tomamos estas ideas y las convertimos en algo tan físico, ¿real? Y estoy muy contento de haber podido trabajar con efectos prácticos para esta película porque las películas que inspiraron las imágenes, tenían una textura increíble. Pienso mucho en , en Hellraiser, el Frank a medio formar cuando se está regenerando, como la textura viscosa y nervuda de eso. O pienso en cabeza de calabaza o pienso en el final de La mosca. Esas son películas que realmente se quedaron conmigo por ese tipo de calidad textural. Así que hablamos mucho sobre cómo hacer que esta cosa se sienta como si existiera en un espacio tridimensional en nuestra realidad y aún así ser fiel a ella como esta idea de la encarnación del odio, la ira y la soledad. Fue realmente ese acto de equilibrio de intentar que se sintiera realista con respecto a lo que una audiencia compraría como una criatura que podría existir, y luego también siendo sincera con su fuente en la mitología.

Advertisement

io9: Increíble. Una de mis cosas favoritas de la película es cómo aprovecha esa ansiedad de primera generación de no ser de dónde tus padres son, y luego tampoco sentir que realmente eres del lugar donde creciste. ¿Qué era tan importante para ti? ¿capturar y honrar con respecto a esa experiencia de hijo de inmigrantes?

Duta: Ciertamente me identifico con la experiencia de Sam [personaje principal] y estoy tratando de trabajar en muchas de esas ansiedades muy específicas que tenía y sé que otras personas tenían. Cuando iba a la escuela, un gran miedo era oler a comida india. , ¿verdad? Y ahora hoy pienso: “Es el mejor olor del mundo. Quiero olerlo cada vez que pueda”. ”Pero había todas estas ansiedades. Pero creo que en el fondo lo que sentí fue que hay una especie de de experiencia binaria. Es extraño porque esa experiencia binaria está integrada en la película, donde la gente me pregunta: “¿Es la película una película india? ¿O es una película estadounidense?” Y para mí son ambas cosas, así como yo soy ambas. El desafío temático de la película fue posicionamiento, especialmente Sam y [su madre] Poorna en dos lados de ese espectro, ese tipo de tesis y antítesis. Pero al final que no digamos que uno de ellos tiene razón , sino que se encuentran en el medio y como sintetizan una respuesta final a esta cuestión de identidad.

Advertisement

io9: Definitivamente. Me relacioné con la relación madre-hija en esto en el mismo sentido. Crecí sin relacionarme del todo. a mis padres de muchas maneras, pero sí me identifiqué y me sentí más atraído por cómo, en México, celebramos la presencia de aquellos Hemos perdido a través del Día de los Muertos. Me sentí visitado por una familia que no llegué a conocer, ese tipo de curación generacional. a través de raíces culturales. He amado lo espeluznante y lo sobrenatural toda mi vida por esa razón. Y realmente no ha sido hasta recientemente, donde, por ejemplo, mi mamá lo consigue ahora. ¿Fue ese tu caso mientras crecías, o jugó un papel en ¿Inspirando la génesis de la película?

Duta: Creo que sí. Y creo que tocas algo que es tan correcto, que es que hay una división, simplemente como lo hay para cada generación de padres e hijos. Con los padres inmigrantes, especialmente, hay ciertas cosas con las que no te puedes identificar porque crecieron en un lugar completamente diferente. Pero luego, las cosas con las que te puedes identificar, te aferras a ellas mucho más. a su punto, ese amor por el terror y el thriller. Pienso mucho en esto con mis padres. Mis padres vinieron aquí ‘97 y no hablaban el mejor inglés en ese momento, pero fueron a ver Titánico tres veces ese año. Pienso en qué titánico significa y pienso en lo que significan las películas, y es algo que estoy muy emocionado de compartir con mis padres cuando pueda. Existe este tipo de experiencia comunitaria de sentarse viendo una película, especialmente de estar asustado por una película de la misma manera que su tipo de Las historias de fantasmas me asustaban cuando era más joven. El cine es esta increíble herramienta que tenemos para conectar con nuestras generaciones anteriores.

Advertisement

io9: Sí, y también puedo decir que en tu película tienes tanto amor por el cine. ¿Cuáles fueron las piedras de toque de tu género a nivel temático y ¿Qué películas te inspiraron?

Duta: Pensé mucho en lo que yo llamo el tipo de películas de terror adyacentes a Amblin de los años 80. Realmente pensé en mucho sobre Pesadilla en Elm Street y Poltergeist, por ejemplo. Me fascinaron mucho estas películas que parecían tener un significado muy latente, pero que no necesariamente intentaban tenerlo. exterior, ser subversivo o tener una temática particularmente pesada. Así que pensé en Christine or about Bocadillos de jengibre.

Advertisement

io9: Amor Bocadillos de jengibre.

Duta: Quiero decir, combina perfectamente el horror con el drama para capturar cómo se siente esta experiencia. Y creo que uno de las cosas como las películas Bocadillos de jengibre o cristina Lo que me mostró es que hay tal magnitud en las emociones que sientes como adolescente que, de verdad, el horror es el El género más honesto para explorarlos. Es realmente cuán grandes se sienten esas cosas en ese momento. Así que esas fueron influencias enormes, creo. , en términos de narración. No sé si alguna vez superaré algo como extraterrestres o Terminador 2. Esas fueron dos películas que crecieron donde realmente abarcaban lo que querían hacer con el cine y ese tipo de viaje emocionante, ese total El control que el cineasta tiene sobre la audiencia es una especie de montaña rusa con altibajos, picos y valles. películas a que todavía vuelvo , mandíbulas ciertamente. Estaba pensando mucho en algo como El Karate Kid, ya sabes, y cómo incorporo la textura de una película como esa.

Advertisement

io9: También dio Buffy la cazavampiros vibraciones.

Duta: Alguien acaba de mencionar Buffy y es ese tipo de nexo entre la experiencia adolescente en el horror. Incluso podrías mirar algo como Lobo adolescente. Quería hacer algo que fuera divertido, como esas películas y que todavía me diera ese tipo de sensación cuando tenía 13 años. 14, 15, viendo cosas como Insidioso o Siniestro o Actividad paranormal en los cines. Ver esas películas y decir “¡Dios mío!”, ver esto en un cine con gente gritando y riendo, hay nada parecido.

Advertisement

Vive adentro abre el 22 de septiembre.

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

Advertisement