io9 se sentó con Green para discutir la película él y su colaborador Danny McBride (2018 Víspera de Todos los Santos franquicia) co-creada, con el cineasta tomando las riendas para un tres planeado imagen exorcista serie para Universal. En la primera película, Creyente, conocemos a Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), un viudo que cría a su hija adolescente Angela (Lidya Jewett). el bosque con su amiga Katherine ( Olivia Marcum), Víctor y k los padres de atherine (Jennifer Nettles y Norbert Leo Butz) soportar lo inimaginable cuando sus hijos regresan poseídos por una fuerza demoníaca familiar. Juntos invocan a figuras religiosas y atraen El exorcista‘s Chris MacNeil (Ellen Burstyn) por su ayuda para salvar almas.

Sabina Graves, io9: Felicitaciones por la película. Para empezar, quiero recuperarla. Hablemos de tu primera experiencia con la original. Exorcista película. ¿Cuántos años tenías? ¿Te afectó esa primera visión como si tuviera tantos? Seguro que estaba traumatizado.



Verde: Tenía 14 años y estaba en una biblioteca pública. Mis padres eran muy estrictos mientras crecía y no les agradaba ver películas traviesas, pero realmente quería ver [El exorcista]. Tuve una mala experiencia viendo la primera Víspera de Todos los Santos-Esa película me había traumatizado un poco y quería profundizar aún más en lo que fuera ese atractivo [al abordar] Víspera de Todos los Santos (2018)]. Tenían una copia VHS [de El exorcista en] la biblioteca pública, así que me sentaba en un cubículo con auriculares puestos y lo miraba. Probablemente lo miré en 20 o 30 fragmentos de minutos. Sé que no lo vi todo a la vez, así que lo vi en fragmentos durante varios días.

yo estaba un estudiante en un colegio jesuita para ese año, un y así es tipo de todo alimentado de las preguntas que hacía como un joven, curioso cinéfilo y escéptico sobre el mundo, cómo funciona y lo que hay ahí afuera. Todo eso encajaba en una máquina que realmente, realmente desencadenó algo dentro de mí. Había visto muchas películas de terror, pero esto me sentí casi como un documental. Se sentió realmente auténtico. Y creo, ya sabes, saber más ahora sobre el proceso y cómo [director Guillermo] Friedkin se acercó a esa película, realmente era, “Yo Si esto realmente iba a suceder, ¿cómo se desarrollaría?” Así que, al darle autenticidad clínica a eso, I thought, era importante. W Tomamos esa idea y la tradujimos a nuestra película donde los sacerdotes interpretan a sacerdotes. los sacerdotes haitianos al principio son los sacerdotes haitianos —y [real] Los médicos están examinando a las niñas. Todos ellos son profesionales médicos, los paramédicos que aparecen al final, todos ellos son técnicos de emergencias médicas. Así que es muy divertido para mí tratar de aportar algo de esa autenticidad inspirada en el enfoque de Friedkin.

io9: ¿Cómo fueron las conversaciones con cocreador de la historia Danny McBride cuando tú estaban escupiendo este concepto? Y volviendo a tu experiencia de 14- año- viejo: ¿trajiste esas preguntas de nuevo en este tipo de arena sobre cómo vas a abordar El exorcista: creyente?

Verde: Recuerdo estar sentada en mi oficina con Danny y... entonces, es divertido porque arriba tenemos una sala de escritor para Piedras preciosas justas. Todo el mundo se está riendo a carcajadas y nosotros estamos abajo, en la sala de edición, hablando sobre si esto va a ser algo que realmente podamos hacer. queremos hincarle el diente. Vivimos en Carolina del Sur y la velocidad de todo es un poco diferente, del cine a la religión. T La perspectiva de las culturas también es un poco diferente. He vivido en el Sur toda mi vida y pensé que la idea de trayendo una perspectiva bautista, una perspectiva teísta, a r perspectiva de trabajo raíz, que es mucho más común en mi vecindario. Danny y yo nos entusiasmamos mucho con esta perspectiva interdenominacional que Agregue para distinguirla de muchas de las otras películas de exorcismo que hay.

io9: Seguro. Los llamé en broma Religión Vengadores.

Verde: Sí, exactamente. Creo que... t aquí también estaban algunas de esas conversaciones en producción. Sí, alinéelas.

io9: A t el final de la última temporada de Las piedras preciosas justas vimos Sucedieron cosas apocalípticas. ¿Eso sucedió al mismo tiempo que tú realmente conceptualizabas esto? Porque es algo así como tangencialmente va de la mano.

Verde: Hay una superposición. Lo que intentamos hacer en ambas [historias] que abordar la religión es asegurarse de que la presentamos de una manera conversacional, para que, independientemente de cuál sea tu fe, si estás viendo nuestra forma de entretenimiento, no te ofendas con nuestra perspectiva. Estamos tratando de brindar plataformas de conversación, tratando de que sean respetuosas con todas las denominaciones. Exorcista, tenemos que mejorar eso y convertirlo en la primera línea de nuestros temas.

io9: Sí, eso es increíble. ¿Cómo fue trabajar con [El exorcista estrella] ¿Ellen Burstyn? Estoy realmente intrigada por la idea de traer volver un actor de la película original y plantándolos en esta nueva historia.

Verde: Es muy gracioso, tuve esa conversación muy similar con Jamie Lee Curtis cuando estábamos tratando de convencer a un escéptico de [re- unirse] el Víspera de Todos los Santos franquicia. ¿Cómo nos acercamos a Ellen y ¿Hacer que sea una oportunidad para que ella haga preguntas? ¿Cómo habría sido Chris MacNeil durante 50 años después de los sucesos de Georgetown? Ella se despierta al día siguiente y está procesando algo. El qué- Esto realmente nos inspiró a ponernos a trabajar y colaborar con ella. y crear algo con lo que se pueda identificar a Ellen y su extraordinario viaje durante los últimos 50 años. Traté de encontrar paralelos que Chris Mamá cNeil Podría haber tenido esa sensación identificable para darle autenticidad a ese personaje.

io9: Sí, y me encantan los recién llegados. Leslie Odom Jr. es increíble. Y su relación con Ángela e incluso los otros padres de K atherine—realmente sientes por estas familias mientras sus hijos pasan por esta experiencia desgarradora. ¿Cómo fue crear este conjunto? y f energía familiar, que es un núcleo de las temáticas de la película, pero luego también aborda lo que hace El exorcista aterrador, cuando estos demonios toman ¿control completo sobre estos personajes infantiles?

Verde: Trabajando con Leslie Odom, Jr.—h Siempre está tratando de perfeccionar la verdad. Siempre está tratando de encontrar qué haría y diría realmente el personaje. Trayendo ese tipo de oportunidades nos ayuda a todos a descubrir la verdad y a intentar hacer una película que se sienta honesta y genuina. La primera parte de la película es una especie de isla aislada y él ha perdido su fe. Así que [estamos] intentando para darle vida a ese personaje. Al mismo tiempo, tenemos otra familia que tiene una comunidad, tiene una congregación en la iglesia que asisten . [Los padres de Katherine] Tony y Miranda se tienen el uno al otro. Y luego, cuando el conflicto de estas dos niñas une a estas familias, une a esa comunidad. Eso es cuando esa unidad, esa energía comunitaria, comience a convertirse en nuestra potencia y real. Ahí es cuando realmente tenemos una oportunidad de lo que Estamos puestos aquí para hacer cuando trabajamos juntos.

io9: Sólo para tocar un poco los elementos de terror con los fluidos del proyectil y esas cosas... w¿Qué fue como elevar el listón tecnológicamente en esta película con respecto a lo que hemos visto anteriormente, ya sabes, las cosas divertidas?



Verde: Intento no comparar demasiado con la película original o las películas intermedias porque es Imposible una vez que empiezas a mantenerte a la altura de los estándares de los demás. Solo queríamos invertir personalmente en algo que pensáramos que era veraz en la historia. Entonces, si estás tratando de generar sustos, pero no tienes el drama para darle sustancia, no va a ir a ninguna parte. Y puedes divertirte, momento aterrador. Pero si no lo es, si no lo respaldas con una narrativa interesante, entonces me pierdo un poco personalmente. Entonces, parte de eso fue diseñado de manera inherente y orgánica en la historia que estábamos contando. Y otras veces pensamos: Bueno, aquí hay un momento donde acabamos de ver tres conversaciones seguidas. Tal vez necesitemos inyectar un poco de adrenalina aquí para haga latir el corazón de todos y haga la transición a la siguiente secuencia”.

io9: Me encantó la secuencia del túnel oculto en el fodescansar donde la niñaEstaban haciendo su pequeña sesión, y luego ves los destellos del demonio a medida que se desarrolla la historia con lo que realmente sucedió allí.

Verde: Así que eso es por ejemplo de efecto —Nunca hubo ningún túnel en el guión. Estamos en el lugar y estamos caminando. rey a través del bosque, y luego encontramos este túnel y pensamos: Ése es un lugar aterrador. Bajemos al túnel”. yo t empezó a convertirse “ Oh, tal vez aquí es donde lo están haciendo”. Y entonces, el proceso que tengo es muy lúdico en ese respecto; tomamos muchos desvíos. N No importa cuán perfecto consideremos que es el guión, cuando estamos a punto de comenzar la producción, siempre encontramos esas oportunidades en ambientado y en el momento. T Ese túnel era tan genial que luego quisimos mejorarlo y filmar más en él. Pero era bastante tóxico allí abajo, Así que simplemente lo reconstruimos en el escenario y luego bajamos a las chicas e hicimos toda esta secuencia allí. Pero así fue. todo solo una parte del proceso de descubrimiento dentro de la realización de cine.

El exorcista: creyente estrena el 6 de octubre en cines.

