Todo comienza con un clásico “ desear sobre una estrella” en el lanzamiento animado del centenario de Disney Desear.



io9 se reunió recientemente con Jennifer Lee, directora creativa de Walt Disney Animation; ella también es la escritor y codirector de Congelado Película (s- para discutir su escrito deseo y su entusiasmo por Mundo de Frozen en Hong Kong Disneylandia. Como Disney f fanáticos de airytale, estábamos especialmente emocionado de cavar en un película que está destinada a definir los orígenes de historia de disney, centrándose en Asha (Ariana DeBose), una joven que espera convertirse el aprendiz de Magnífico (Chris Pine), el gobernante de su reino que concede deseos. A medida que se acerca al descubrimiento del malévolo verdad sobre el k La magia de ing, ella pide un deseo que trae magia ayuda en la forma de una estrella sensible, estableciendo en movimiento la mitología de los primeros 100 años de animación de Disney.

Sabina Graves, io9: Ya estoy obsesionado con Star y Asha. No puedo esperar a ver más de su magia. ¿Qué inspiró la idea de Desear a medida que se acercaba el centenario de Disney, y cómo surgieron los temas de esperanza ¿Tomar forma en Star y Asha?

Jennifer Lee: Es interesante porque pensamos en lo que Disney significa para muchos de nosotros. Entonces preguntaríamos “ simplemente di las palabras que te vengan a la mente, ” [las respuestas son cosas como] esperanza, posibilidad, alegría, diversión, ya sabes, todas esas ideas [que] ayudarte a superar tiempos difíciles. Creo que parte de por qué escapamos a Disney es porque se reconecta con esos temas, pero lo hace. así, a través de una narración que no ignore los desafíos. Es una narración que analiza cómo la vida puede presionarte cuando no te sientes. qué tan poderoso y cómo te da pistas sobre cómo afrontarlo. Cuando pensamos en esos conceptos, nos resultan evocadores.

Pero la idea con Asha es cuando piensas en lo que es un deseo: las esperanzas, los anhelos y los sueños, en realidad se tratan de encontrar un propósito en el mundo y encontrar aquello que te impulsa. Y tener una joven que observe su viaje mientras intenta descubrir quién quiere ser en este mundo, conectándose con ese momento de tu vida donde miras el mundo y toda la rosa- Cuando las gafas de colores desaparecen, lo que vemos es una generosidad increíble, no egoísmo”. Quiero hacer mejores cosas para este mundo, para la gente de este mundo, para mi familia y mis amigos”. yo Es un momento con increíble oportunidad, así que cuando miramos eso, creamos y llegamos a esa especificidad, supe que había una historia. Obviamente, Star representa esa esperanza. y maravilla y posibilidad, pero Asha representa la verdad de cómo perseveramos en el mundo.

io9: Me encanta esa dinámica y cómo Magnifico entra en la situación como un contraste. Amamos a un villano complejo de Disney y parece que tiene una relación complicada con Asha. Como ambos son elegidos por magia, están allí ¿formas en que se alinean que podrían sorprender al público?

Lee: De muchas maneras, los villanos en el pasado, lo que realmente informaron es que hay un egoísmo o una explotación de una idea generalmente por un medio a un fin mayor para ellos. Y esas cualidades de las que hablamos en los cuentos de hadas te enseñan a triunfar sobre ellas, incluso en usted mismo. Ya sabes, creo que hablamos de eso de manera abstracta. Pero cuando llegó a Magnífico, también lo reconocimos como moderno. audiencias [tienen] evolucionado, quieren personajes más complejos. La cosa número uno que sentimos nos seguían preguntando mientras hablábamos con la gente sobre la historia, incluso en el estudio, era “ ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué lo motiva?” t oye, debes querer ver al ser humano dentro del personaje para navegar en [a] no tan blanco y negro [camino] , sino algo más dimensional. Y así, emprendemos este viaje con Magnifico, donde decimos, sí, hay un momento donde el El protagonista y el villano se alinean, así como filosóficamente las personas pueden alinearse, podemos encontrar nuestro terreno común, pero es en nuestras acciones donde revelar nuestro carácter. Así que está en nuestras decisiones que hacemos. W Cuando es puesto a prueba y desafiado, toma decisiones muy diferentes a las de la reina, a Asha y a sus amigos. Y eso es lo que Fue muy divertido verlo, pero hacerlo de una manera diferente a la que habíamos hecho antes cuando llegó a un villano.

io9: Sí. Y simplemente me encanta química que tienen Ariana y Chris. ¿Qué los hizo destacarse para estos papeles?



Lee: Con Ariana, ella es tan cálida y atractiva, muy compasiva. Como bailarina, es muy cinética y expresiva con todo su cuerpo y Creo que robar eso para Asha fue genial. Pero además, ella dijo que representa la vulnerabilidad de tener una vida muy normal y luego ser arrojado en un gran centro de atención. Creo que eso aportó mucho a cómo Asha [es] de repente [de] a vida que está en sus términos y fácil, a una vida llena de tomar grandes decisiones y [ella] sus acciones afectan a otros. Sin mencionar que su voz para cantar es increíble y puede hacer cualquier cosa. con Chris— yo tenía la oportunidad de [coescribir el guión de 2018 ] Una arruga en el tiempo Eso lo hizo. Sabía que aporta tanta profundidad a cada personaje en el que trabaja. Y lo mismo para Magnífico, que necesitaba ser complejo, que necesitaba para creer su encanto, y necesitabas creer lo que él cree en ciertos momentos, y eso solo surgió del tipo de trabajo profundo que [Pine] hace. También es encantador, divertido y muy inteligente, y eso surgió Terminamos con Magnífico. Es muy inteligente y también sabe cantar. Entonces es como, ¡vaya! ¿Otra victoria?

io9: Quiero cerrar las cosas con un salto al mundo de los parques temáticos. Estoy muy emocionado por mundo de congelado en Hong Kong Disneyland. Arendelle Kingdom ha cobrado vida tan rápidamente... No puedo esperar a experimentarlo algún día. ¿Cómo ha sido ver esta tierra que imaginaste en el Congelado las películas cobran vida, ¿Y qué esperas que los fans se lleven al visitar el reino de Anna y Elsa?



Lee: Bueno, me dirijo a Hong Kong en c Un par de meses para la apertura de mundo de congelado. Pienso en todos y todos los parques que han abrazado Congelado me ha estado sorprendiendo. Me conecto con esa parte de mí cuando era niño [en el corazón] para llegar a sentir que estás Al caminar en Arendelle, te sientes conectado con estos personajes y visceralmente. Cuanto más podamos crear para la audiencia y los fans de de Congelado o Disney, esta conexión visceral y personal con los mundos, no solo con los personajes, va más allá de un sueño hecho realidad. Pregúntamelo otra vez porque no sé cómo voy a ver nada porque estaré llorando, pero lo haré. mi mejor.

io9: ¡Lo haré! Y felicidades por Desear,No puedo esperar a ver la película completa.

deseo abre el 22 de noviembre.

