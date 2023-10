El Universo Cinematográfico de Marvel está de vuelta en la pantalla más pequeña para contar la historia más amplia de cómo opera la Autoridad de la Variación del Tiempo fuera del Línea de tiempo sagrada en Loki temporada dos.



io9 se puso al día con Loki y el productor de Marvel Studios, Kevin Wright, para ver lo que se avecina en el programa. La última temporada terminó en un suspenso bastante impactante, con Loki (Tom Hiddleston) se enfrenta a Sylvie (Sophia DiMartino) por el destino de las líneas temporales con resultados catastróficos, algo que elige la segunda temporada. ponerse al día de inmediato. Hay caras nuevas (incluido Ke Huy Quan como Ouroboros, el autor del manual de TVA) que son fundamentales para comprender cómo reparar las líneas de tiempo en expansión que ponen en peligro su universo, incluso si eso significa recurrir a Variante de Kang Victor Timely (Jonathan Majors) para intervenir y ayudar. Para ver qué hay en la tienda, tendrás que salida Loki cuando caiga en Disney+ esta noche.

Advertisement

Lea adelante para lo que Kevin Wright se burló loki La segunda temporada se está poniendo en marcha.

Advertisement

Sabina Graves, io9: Estamos muy emocionados de ver loki regresar. ¿Qué te emocionó de continuar la narrativa que se establece en el final de la primera temporada y usarla como punto de partida? ¿Un punto para lo que viene a continuación en el MCU?



Advertisement

Kevin Wright: Esa es una gran pregunta. Hay muchas cosas que me entusiasman; les daré la respuesta corta: Creo que la TVA en el El mundo que establecimos con estos personajes en la primera temporada es tan emocionante y sentí como si estuviéramos empezando a arañar la superficie de Este lugar y el drama de alto riesgo. Donde dejamos a Loki y Sylvie y a todas estas personas fue tan tentador poder entra en la segunda temporada y comienza a correr, recoge todos esos hilos y empuja más lejos y bucea más profundo. En cuanto a la mayor interconectividad de Marvel, todos en el Loki El equipo siempre lo ha tomado como si tuviéramos nuestro pequeño rincón de la caja de arena y hemos sido muy libres para construir. lo que queramos y estamos dando cambios realmente grandes. Al final de esto habremos contado casi 12 horas de Loki y [la] historia de Multiverse TVA, así que realmente sentimos que hemos sido los autores del tapiz que todos los demás pueden contar sus historias fuera de.

io9: La showrunner de la primera temporada, Kate Herron, imaginó un mundo y una mitología tan distintos. ¿De qué manera el equipo de esta temporada toma lo que comenzó? ¿De esa era del espectáculo a la construcción mundial aquí?

Advertisement

Wright: Kate entró y estuvo genial porque era como si todos estuviéramos alineados en lo que queríamos hacer. Una vez que supimos que Kate estaba Al ir a entregar las riendas, fue como, “Está bien, bueno, ya tenemos lo que necesitamos para mantenernos juntos tanto como sea posible”. de este equipo como sea posible para la continuidad de esa narración en esta construcción del mundo”. Nos sentimos seguros de que era mucho de Lo que te encanta de ese mundo de la primera temporada. Provino de todos estos colaboradores. Estas cosas son una gran colaboración; [en] uno de mis programas favoritos, médico que, varias personas siempre van a entrar y probar la franquicia y contar sus historias con ella. como era algo que podríamos continuar haciendo aquí. Entre Tom y yo, había suficiente interconectividad que cualquiera que sea el equipo que rodeáramos Con ésto, estábamos seguros de podríamos recapturar lo que la gente amaba.

io9: Me encantan las caras nuevas que estamos viendo en la temporada, como Ke Huy Quan como Obie. ¿Ese era un papel que ya lo tenía en mente mente pensado por gracias Todo en donde todo a la vez?



Advertisement

Wright: Fue muy afortunado porque Todo en donde todo a la vez En ese momento solo estaba tocando en Los Ángeles y Nueva York. No había llegado a todo el país y no había llegado a ninguna parte a nivel mundial. sin embargo, así que estuvo una semana lejos de él para estar en todas partes. A instancias de nuestra directora de casting, Sarah Finn, ella dijo: “Creo que deberías elegir a Ke. Creo que es perfecto para esto. Y si no haces una oferta antes del lunes, “Probablemente vamos a perder la oportunidad, porque creo que está a punto de explotar a lo grande”. Así que hablamos Le presentamos el programa, le presentamos el personaje. Compartimos algunas de las páginas del guión de Eric Martin, que fueron las gran presentación a Obie. Y luego ese lunes llamamos a los peces gordos y Kevin Feige lo llamó y le dijo: “Ke , realmente queremos que hagas esto. ¿Te unirás a nosotros en Londres y empezarás a hacer esto?” Muy rápidamente después, en un avión a Londres para comenzar a construir esto. Y luego, obviamente, filmamos todo. Todo, en todas partes, a la vez—eso estaba sucediendo mientras estábamos filmando, y luego, cuando estábamos en postproducción, él había ganado un Premio de la Academia. loco.

Advertisement

io9: Oh, Dios mío. Sí, es increíble. Definitivamente mi personaje favorito esta temporada.

Wright: Creo que va a ser el nuevo personaje de Marvel favorito de mucha gente. Sí.

Advertisement

io9: Volviendo a Loki y Sylvie, en la primera temporada, Loki realmente se enfrentó a todas las diferentes variantes de sí mismo y de confrontando su pasado como villano y lidiando con toda esta idea de amarse a sí mismo de muchas maneras. Aquí lo tenemos más o menos nuevamente en guerra consigo mismo de una manera extraña. ¿Qué puedes compartir sobre cómo querías tener ese juego con Loki y ¿La relación de Sylvie esta temporada?

Wright: Sin duda, es una continuación de esas historias de la primera temporada, y trata sobre la identidad y encontrar tu lugar en el universo y tu papel. Juega en él. Creo que esas cosas suceden en un nivel muy superficial en la primera temporada, porque tienes que conseguir a estas personas. para cambiar tan dramáticamente. Realmente necesitas sostener ese espejo frente a Loki y Sylvie. Lo que hablamos con Todavía se siente como si Loki no hubiera alcanzado su máximo potencial en el MCU, pero como personaje, usa magia en todas partes. MCU. Pero siempre es para engañar, siempre es para causar travesuras y simplemente se siente como si estuviera destinado a mucho más y ser una presencia más grande. Y Sylvie todavía está en las primeras etapas de este crecimiento porque en realidad nunca tuvo libre albedrío. pasa por una puerta del tiempo, la TVA aparecerá a menos que ella se esconda en un apocalipsis. Así que, esta es ella primera oportunidad para simplemente tratar de comprender qué significa vivir una vida.

Advertisement

Gran parte de la historia que queríamos contar esta temporada era "¿cómo pueden estos personajes convertirse en las mejores versiones de sí mismos?" Se trata mucho de aceptar tu pasado, las cosas malas que has hecho, las cosas buenas que has hecho, todo ello. No puedes crecer sin abrazar plenamente el yin y el yang de ti mismo. Se trata de las acciones que realizas. Pienso por mucho De nosotros, puedes decir que estás en esto o que representas esto, pero en realidad todo se reduce a las decisiones que tomas. en la vida. Ponemos a Loki y Sylvie a través de una serie de obstáculos para realmente desafiar sus percepciones de sí mismos y lo que harán.



Advertisement

loki La segunda temporada comienza a transmitirse en Disney+ esta noche.

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

Advertisement