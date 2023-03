Pablo Polledri (Buenos Aires, 1975) es uno de los animadores más destacados del panorama hispanoamericano. Posee una amplia filmografía, con hasta 20 obras desarrolladas como animador independiente y multitud de trabajos comerciales para marcas.



Corp., un cortometraje 2D que realizó en solitario, obtuvo más de 220 selecciones en festivales internacionales, y más de 50 premios. LOOP, su último trabajo, y el primero que creó junto a un equipo, se ha convertido en el corto de animación más premiado de los últimos años en España.

Con más de 260 selecciones en festivales y más de 120 premios, incluido el Goya a mejor cortometraje de animación, LOOP habla de una sociedad en la que cada ser humano repite una misma acción una y otra vez. A través de un montaje hipnótico, Polledri nos invita a reflexionar sobre las libertades, los paradigmas sociales, la alienación, la automatización, nuestro nivel de consciencia y las posibilidades de cambio en las estructuras sociales.

LOOP de Pablo Polledri

Son preocupaciones personales del autor que se trasladan impecablemente a la pantalla, pero que también aparecieron en la charla que Gizmodo mantuvo con Polledri a raíz de ganar el Goya. Dejamos la entrevista íntegra a continuación.

¿Qué supone sacar adelante un corto animado de este calibre?



Realizar un corto de animación como LOOP significó mucho trabajo. Hacer animación es, en general, bastante laborioso y con procesos largos. Generar el guion, el diseño de personajes y el animatic fue una tarea que fui construyendo a lo largo de los años. Una vez que decidí sacarlo a la luz, comenzó el proceso de producción, que llevó un poco más de dos años. Todo esto siempre trabajándolo en mi tiempo libre.



A diferencia de mis trabajos anteriores, que los había realizado encargándome integralmente de todos los procesos, esta vez pude contar con un equipo. Iván Miñambres se ocupó de la producción. Por mi lado trabajé en la dirección, la animación, la dirección de arte, el montaje y la postproducción. La animación la trabajé junto a Arkaitz del Río y M. Carmen Cambrills.

¿Y a nivel técnico?

La animación es 2D digital, con algunos elementos y algún fondo que hice en 3D porque facilitaba los movimientos que requerían las escenas. Los fondos los realizó Leire Acha, la banda sonora Joseba Beristain, la mezcla de sonido la hizo Rafa del Campo. Todo el proceso lo hicimos a distancia y gran parte del corto lo trabajamos durante la pandemia, lo que significó un desafío adicional sumado a la diferencia horaria, ya que vivo en Argentina. La constancia en el tiempo creo que es lo que termina sacando adelante un proyecto.

Generar el guion, el diseño de personajes y el animatic de LOOP fue una tarea de años

LOOP y Corp. son cortos muy laureados. ¿Hoy se aspira a ganar premios o a que el corto se haga viral?

La aspiración es algo muy personal y depende de lo que estés buscando en ese momento. La realidad es que por mi lado no me planteé ninguna de las dos aspiraciones, porque en ambos casos, no es algo que pueda depender de mí. En el caso de LOOP busqué poder hacer el cortometraje y luego que pudiera ser visto, deseando que el público lo disfrutara.

Me gusta la exhibición en festivales porque el público se acerca con ganas de ver ese tipo de material, y también por el hecho de que sea proyectado en una sala, que me parece un entorno ideal. El corto está realizado para que se vea en un formato grande como una pantalla o televisor. En las redes va a depender de cada persona cómo va a ser visto, pero por supuesto que también es bienvenido que genere interés.

Tus últimos trabajos hablan de un mundo supeditado a la productividad, ¿lo ves como uno de los grandes problemas de la sociedad actual?

La productividad no es algo negativo, creo que lo que termina derivando en ciertos problemas es la manera y la finalidad que pueda llegar a tener determinada manera de ser productivos. Por ejemplo, la sociedad pone el eje en ser productivos para obtener ganancias, ubicando ese objetivo por encima de otros aspectos. Eso termina determinando el tipo de productividad que rige nuestras vidas. Es interesante cuestionarse para qué estamos siendo productivos, qué estamos logrando con nuestra productividad, qué es realmente útil para la sociedad, si con nuestra productividad estamos construyendo la sociedad que queremos y cómo preferimos usar nuestro tiempo. Muchas veces seguimos por inercia un sistema que se estableció en otro contexto sin muchos cuestionamientos.

Hay grandes avances en la tecnología, pero su finalidad es lo que termina distorsionando sus posibilidades

En la escena de los jóvenes con el móvil, LOOP parece decirnos algo sobre la relación actual de la sociedad con la tecnología. ¿Crees que hay una relación obsesiva o que los problemas de salud mental de los jóvenes tienen que ver con el móvil?

La tecnología nos brinda herramientas fabulosas, pero como en el caso de la productividad, el tema es ver hacia dónde se orienta, cuál es su finalidad, qué tan equitativa es, cómo benefician al planeta y a nuestra calidad de vida.

En el caso particular de los celulares creo que hay una dependencia notoria y no solo en los jóvenes. No estoy en condiciones de saber si afectan a la salud mental, pero sí se percibe una relación obsesiva y hasta adictiva. El celular se incorporó a nuestras vidas hace poco tiempo, estimo que las consecuencias las vamos a conocer bien en unos años. Más allá de lo permeables que podamos ser, lo preocupante es que en gran medida esto es algo que está planificado para que sea así. Hay grandes avances en la tecnología, pero como decía antes, la finalidad es lo que termina distorsionando sus posibilidades.

Con los Premios Oscar tan recientes, vuelve a salir el debate de que las producciones animadas solo se nominen a categorías específicas de animación, porque no se las valora de la misma manera que a las producciones de ficción. ¿Qué opinas sobre esto?

Es cierto que son muy distintas, pero también hay mucha diferencia entre las películas de animación. Hay diferencia de estilos, géneros, presupuestos, etc. En realidad, comparar obras es algo que no tiene mucho sentido. Las valoraciones en el caso de los festivales y premiaciones, y la necesidad de determinar categorías, son más que nada por el tema de los reconocimientos. Entiendo que ayudan a darle repercusión a un trabajo, pero es algo que para mí no tiene una relación real con la obra en sí. Lo que si me parece importante es que haya lugar para las distintas voces.

Compartir un corto en redes sociales es positivo si se nombra al creador y no se saca rédito

Los cortos animados tienen el potencial de volverse virales, pero se van copiando de red social en red social, muchas veces recortando los créditos. Se acaba perdiendo el rastro del autor. ¿Te ha pasado?



Es bueno que alguien quiera compartir lo que uno hace. Lo ideal sería ver si tiene permiso para hacer eso, compartirlo de la web del creador, nombrarlo, y por supuesto respetar la obra completa si se puede.

Realmente no ando mucho en las redes sociales, pero me ha sucedido hace un tiempo. En mi caso tengo la mayoría de mis cortometrajes liberados online. Si no se saca rédito de esto y se lo comparte con los recaudos mencionados, lo veo como algo positivo.

En este sentido, cada vez se consume contenido más rápido, en formato TikTok. Da la sensación de que ya no da tiempo a hacer un contenido más elaborado, y que, si se hace, dura muy poco. Incluso ocho minutos parece demasiado tiempo, ¿no?

Creo que son búsquedas diferentes y ambas son válidas. Depende mucho del objetivo que tengas y del tipo de contenido que estes deseando hacer. Es cierto que hacer cortometrajes de animación demanda mucho tiempo, pero el acercamiento hacia este tipo de proyectos es más por intereses personales. En el caso de LOOP, disfruté haciendo este corto y sé que hay gente a la que le interesa ver contenidos de esa duración. Hay muchas personas que consumen contenidos de corta duración, pero también hay un público que disfruta de cortos, series y largos. La audiencia es muy grande y estimo que hay gustos para todo más allá de una tendencia del momento.

La animación está creciendo cada vez más y en diferentes rubros

Como ilustrador y animador, estás en un gremio supuestamente amenazado por las inteligencias artificiales generativas. ¿Crees que esta tecnología va a cambiar las cosas?



Creo que va a ser difícil reemplazar al ilustrador y al animador, pero puede ser que en algún momento esto evolucione más y se produzcan cosas interesantes o facilite ciertas tareas. De todos modos, el ser humano va a estar detrás de todo esto de algún modo. En lo personal creo que, si te gusta hacer algo como por ejemplo ilustrar, lo vas a seguir haciendo de todos modos.

Hablando de la tecnología en general, considero que el tema de la amenaza está asociado más que nada al tipo de sociedad que formamos. Seguimos mirando las nuevas posibilidades a través de los ojos del sistema actual. Las herramientas siguen siendo pensadas para el beneficio de algunos. Si las herramientas nos liberan de ciertos trabajos, podría ser una ventaja, pero dentro de nuestro sistema termina siendo un inconveniente. Las herramientas no son un problema, son una ventaja. Lo ideal es que ayuden a realizar cosas que no podemos o queremos hacer y aprovecharlas a nuestro favor. Sería bueno pensar en un sistema que se adapte a estas nuevas posibilidades, pensando bien en cuáles serían los objetivos de los desarrollos tecnológicos y que estén pensados para el bien común.

¿Cómo ves el futuro de la animación? ¿Cuál es el mejor consejo que puedes darle a alguien que está empezando en esto?

Considero que la animación está creciendo cada vez más y en diferentes rubros. Me imagino que cada vez va a haber más producciones. Si bien sigue siendo un trabajo meticuloso, la tecnología facilita cada vez más las producciones.

Es difícil dar consejos, pero me parece que puede estar bueno pensar en qué es lo que más te atrae de todo lo que conlleva hacer una animación. Y una vez detectado eso, está bueno dedicar un tiempo a aprender y, sobre todo, a hacer. Lo recomendable sería comenzar por algo que no tenga mucha duración para poder experimentar el trabajo y ver realmente cómo uno se siente realizándolo.