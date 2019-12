Esta es la razón de que Geralt tenga esa extraña voz en la serie The Witcher de Netflix

Filed to: The Witcher

Imagen : Netflix.

Geralt de Rivia tiene su propia forma de hacer las cosas. Ya sea matar monstruos, inspirar baladas o encontrarse accidentalmente con orgías. Incluso su acento es diferente, sonando como una mezcla entre entrenador deportivo amargado y esa tía anciana que fuma demasiados cigarrillos que (al menos cuando no está simplemente gruñendo). En una entrevista con Polygon, Cavill compartió detalles sobre su acento para The Witcher, el cual es bastante interesante.



Tanto la serie de Netflix como la saga de libros en los que se basa están inspirados en el folklore europeo, y la mayoría de los actores de la serie hablan con acento británico. El propio Cavill es inglés (un hecho que nunca deja de sorprenderme cuando lo escucho hablar), y le dijo a Polygon que también “habría funcionado” si hubiera usado su acento normal. Pero en cambio, Cavill le dio a Geralt algo completamente distinto. Es curtido, rudo, ronco y usa muchos “hmm”.

El actor dijo que quería crear una voz que pudiera decir mucho en pocas palabras, ya que su versión de Geralt no era muy comunicativa, en parte porque estaba compartiendo la temporada con otros dos personajes principales (Yennefer y Ciri). Se inspiró mucho en la actuación de Doug Cockle en los juegos de The Witcher, pero hizo que su versión de Geralt fuera un poco más británica en lugar de estadounidense.

“Sí, en efecto tomé prestado del desempeño de Doug Cockle en los juegos, el cual fue extraordinario. Hizo un acento estadounidense y lo tenía en un registro ligeramente diferente. Incluía un poco más de un susurro al tono, y quería reducirlo a un [acento] británico, además de tener un poco más de rudeza y ser más áspero para que pudiera transmitir todas las cosas que Geralt necesita transmitir en pocas palabras, en lugar de en una historia corta completa”, explicó.

Dicho esto, no diría que es ningún tipo de acento regional específico. A pesar de que Cavill compartió que Geralt, en los libros, tiene un “acento Riviano” (es decir, de Rivia, la tierra que llama su hogar a pesar de que no nació allí), eso no es lo que Cavill estaba buscando. El actor dijo a The Wrap que no estaba tratando activamente de inventar un acento Riviano, porque le preocupaba que si otros actores terminaban haciendo un acento similar, confundiría a la audiencia. En cambio, hizo algo que pensó que sería genial para Geralt.

“Para mí, no se trataba necesariamente de darle a Geralt un acento específico que era diferente al de los demás, porque eso sería imposible dado que hay muchos acentos ingleses y con el tiempo seguramente te encontrarás con alguien que tiene un acento similar porque están intentando algo diferente”, dijo Cavill. “Se trataba de llevar una voz a Geralt que expresaba la esencia de quién era en los libros, y llevar eso al espacio en el formato que se permitía dentro del programa”.

De todos modos, no es como si pudiéramos escucharlo hablar tanto en la serie. Este Geralt es un tipo bastante severo y hay una razón para eso. En una entrevista anterior con io9, la showrunner (máxima responsable de la serie) Lauren Schmidt Hissrich compartió que ella cambió parte del papel de Geralt para ser menos comunicativo o conversador tras elegir a Cavill, y dijo que el actor podría expresar mucho “en miradas y gruñidos”.

“Una de las cosas que probablemente cambió más una vez que elegimos a Henry es que Geralt habla mucho menos de lo que inicialmente pretendía. En los libros, Geralt es bastante hablador. Habla demasiado. Sin embargo, lo que encontré es que en la pantalla, especialmente con Henry retratándolo, se puede hacer mucho en miradas y gruñidos. Henry es un gran gruñidor. Lo digo de la mejor manera posible”, dijo. “Es sorprendente lo que se logra en silencio, y creo que lo hace un personaje mucho más poderoso”.

La primera temporada de The Witcher está disponible en Netflix, y ya ha sido renovada para una segunda temporada.