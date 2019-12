Todo lo que debes saber antes de empezar a ver The Witcher

Filed to: The Witcher

Esta semana, Netflix lanzará la esperada serie de fantasía The Witcher. Si no estás familiarizado con la historia o simplemente no entiendes qué demonios hace Henry Cavill con el pelo blanco metido en una bañera, permítenos prepararte una guía rápida.

He oído algo de un videojuego...

Si escuchaste algo de The Witcher antes de que anunciasen la serie de Netflix, es probable que hayas oído hablar de la trilogía de videojuegos que lleva el mismo nombre. Desarrollados por el estudio de videojuegos polaco CD Projekt Red, esta saga de juegos de rol ha pasado de tener el estatus de juego de culto a ser uno de los videojuegos más queridos y aclamados por la crítica de estos últimos 15 años.

The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings y The Witcher 3: The Wild Hunt son los responsables en gran parte de la popularidad que alcanzó el mundo imaginado por Andrzej Sapkowski en sus novelas homónimas. Porque aquí está el quid de la cuestión: la serie no está basada en los juegos, sino en ciertos eventos de los libros, sobre todo una adaptación de los eventos que aparecen en los cuentos originales, en los que aparece por primera vez The Witcher, y posteriormente en los eventos sucedidos durante las tres primeras novelas. Los juegos en realidad tienen lugar décadas después de lo que ocurre en los libros, y Geralt sufre de amnesia al comienzo del primer juego. Aunque la serie de Netflix es una adaptación de los libros, eso no significa que no haya al algunos guiños a los videojuegos de la saga. Los que hayan jugado a The Witcher 3 entenderán lo de la bañera.

Bienvenido al Continente

The Witcher transcurre en una tierra conocida como “El Continente”. Primero fue el hogar de los gnomos, más tarde de los enanos, y con el tiempo fueron los elfos los que se dirigieron a esta tierra, estableciendo una relación pacífica con el mundo natural y el resto de razas de El Continente, levantando grandes ciudades y creando una especie de trifecta que se conocería como las “Razas Antiguas”. Aproximadamente 1.500 años antes de los eventos que aparecen en la serie, un cataclismo conocido como la “Conjunción de las Esferas” cambió radicalmente El Continente para siempre. Este cataclismo trajo monstruos de otras realidades paralelas , dejándolos allí atrapados y haciendo que se lanzasen contra las Razas Antiguas que habitaban El Continente .

Los humanos llegaron después de todo esto: unos cinco siglos antes al momento en el que transcurre la serie. Comenzaron siendo una civilización pacífica; incluso los elfos entrenaron a los primeros magos humanos, que aparecieron durante la Conjunción de las Esferas, cientos de años antes de lo que la historia humana bautizó como el “Primer Desembarco”. Pero, los humanos hicieron lo que podíamos esperar de ellos: buscaron ampliar su dominio sobre la tierra, atacando a gnomos, enanos y elfos durante una serie de guerras brutales, y acabaron por establecerse como la especie dominante. Aunque las otras razas todavía mantienen enclaves propios más pequeños, también hay gnomos, enanos y elfos que viven entre (y al servicio de) los humanos en sus pueblos y ciudades, donde sufren por sus prejuicios.

Hablando de la sociedad humana, en la época de The Witcher, la humanidad se había dividido sobre todo en dos grandes bloques de poder: los Reinos del Norte, un conglomerado de naciones más pequeñas aliadas de Cintra, y el Imperio Nilfgaardiano, en el sur . Se han librado numerosas guerras entre el Imperio y los Reinos del Norte, incluida la que pone en marcha los acontecimientos de The Witcher.

¿Qué es un Brujo (o Witcher, en inglés )?

Bien, has llegado hasta aquí y todavía sigues preguntándote: ¿qué demonios es un Brujo?

Son en esencia caza recompensas. Una orden creada por la humanidad para combatir a la monstruosa amenaza surgida de la Conjunción. L os Brujos, generalmente hombres —aunque también hay alguna mujer— son humanos que han sido rigurosamente entrenados en todo tipo de tácticas de combate y que conocen con todo detalle los monstruos del Continente. Posteriormente, son expuestos a unos mutágenos tóxicos y, si sobreviven a este proceso, esos mutágenos le dan a los Brujos la capacidad latente de detectar la presencia de los monstruos, así como más fuerza, velocidad y resistencia, y la capacidad de lanzar una especie de hechizos denominados señales. Llegados a este punto, tenemos que diferenciar ésto de lo que se conoce como “magia” en The Witcher.

Las señales rúnicas que emiten los Brujos son hechizos muy básicos (barreras, trampas, actos menores de telequinesis), mientras que para manejar la magia real las personas tienen que nacer tiene que nacer con la capacidad para manejarla correctamente (a estas personas se las conoce como Fuentes). Al manipular las fuerzas primordiales del caos, cualquiera que use la magia está transitando un camino no exento de peligros. La magia, sin importar cuán pequeña sea, requiere un sacrificio a cambio, y una fuente de caos sin control podría mutilar o matar a cualquiera (o a los que le rodean) que no haga las cosas como es debido. Para conseguir é sto hace falta años de entrenamiento en escuelas especiales. A cambio, consiguen aprender a controla r una de las fuerzas más poderosas que existen. Los hechiceros que han sido bien entrenados pueden hacer de todo, desde lanzar poderosos espejismos, a cambiar de forma, manipular los elementos que hay a su alrededor o incluso teletransportarse.

Dejando a un lado la magia, el mismo proceso de mutación que convierte a alguien en un Brujo también le provoca que sea estéril , por eso se ven obligados a ir reclutando sus candidatos por el mundo.

La extraña actitud de los Brujos, además del hecho de que generalmente solo aparecen cuando aparecen los monstruos y de que apenas se preocupen por poco más que el dinero, hacen que los Brujos sean marginados en general por las personas. Tampoco ayuda que sean tan pocos y estén tan distantes entre sí, algo que se puede ver tanto en los libros como en la serie.

Geralt junto a dos de las personas más importantes de su vida, Ciri y Yennefer.

¿Quiénes son estos?

Vale, es mucha información y hay mucha gente que aparece en los cuentos de The Witcher. Pero realmente, solo necesitas estar familiarizado con tres personas de la serie. Di hola a:

Geralt de Rivia (Henry Cavill) es el Brujo protagonista , conocido como el Lobo Blanco por su color de pelo (transformado por los mutágenos a los que estuvo expuesto durante su entrenamiento). Recorre el mundo aceptando trabajos y matando monstruos, continuando con el legado de su moribunta orden . El único compañero que está siempre con él es su caballo, Sardinilla (Roach en inglés) . Geralt se abre paso por el mundo hasta que el destino une su camino con el de ...

Ciri (Freya Allan), o para ser exactos , Cirilla Fiona Elen Riannon, su nombre completo . Ciri es la última princesa con vida de su familia real tras la brutal invasión de Nilfgaard. Ciri es perseguida por el Imperio no solo por su condición de heredera a l trono de Cintra , sino por su sangre : Ciri es una poderosa Fuente , capaz de manejar magias increíblemente potentes que han sido transmitidas entre los miembros de su familia durante generaciones. Tras huir de su casa en ruinas, le dicen a Ciri que busque a Geralt para que la proteja y la entrene hasta que sea capaz de recuperar sus poderes .

También hay un tercer personaje muy importante: Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra). Yennefer también es una Fuente, y sufrío abusos durante su niñez hasta que fue rescatada por una hechicera llamada Tissaia de Vries. Tissaia, al ver el potencial de Yennefer, se llevó a la joven de su hogar para que entrenara sus habilidades mágicas en una escuela llamada Aretuza. Yennefer creció hasta convertirse en una maga increíblemente poderosa, a pesar de haber sido despreciada por sus compañeros debido a sus deformidades físicas y su bajo e status social , y utiliza las lecciones aprendidas durante su dura estancia en Aretuza para abrirse camino en la alta sociedad como asesora mágica de r eyes y reinas.

Yennefer también ha aprovechado sus vastas habilidades mágicas para lanzar un hechizo perpetuo sobre sí misma capaz de ocultar sus deformidades y así presentarse al mundo que la rodea como una de las mujeres más bellas del C ontinente. Con el tiempo acababa conociendo a Geralt en uno de sus viajes, convirtiéndose en su aliada y teniendo algunos escarceos amorosos con él .

Las historias de Geralt, Ciri y Yennefer comienzan sin ninguna relación entre sí (bueno, excepto Geralt y Yennerfer, que están ... íntimamente relac ionado s ) y separadas por completo . S abemos que la creadora y showrunner de la serie, Lauren Schmidt Hissrich, tuvo problemas al principio con cómo presentar de forma efectiva a los tres protagonistas desde cada uno de sus puntos de vista particulares , en lugar de hacerlo directamente desde la perspectiva de Geralt, por lo que verás a cada personaje por separado , a pesar de la relación que tengan luego entre sí.

Esto solo es un pedazo de todo lo que sucede en el mundo de The Witcher, pero también se trata de lo que realmente necesitas saber antes de sumergirte . La serie se estrenará este viernes 20 de diciembre. A hora todo lo que tienes que hacer es esperar.