Esta es la razón por la que el surtidor de combustible de la gasolinera se te apaga todo el tiempo

Imagen : Publicdomainpictures

No sucede con demasiada frecuencia, pero este es uno de esos casos en los que escribo un artículo por algo que decía mi madre. Mi madre, una mujer de cierta edad que conduce un adorable Fiat 500 verde, se quejaba de cómo el surtidor de combustible se apagaba mientras bombeaba gasolina, y lo hacía mientras expresaba el pánico a que significara que algo no estaba funcionando en su auto. Tras consultarlo con diferentes fuentes, me di cuenta de que existe una gran cantidad de información errónea sobre este hecho común, así que vamos a abordarlo de frente. ¿Preparada mamá?



Primero, y lo más importante para las personas con las que he hablado sobre esto, es esta información: un surtidor de combustible que se detiene no significa que haya algo mal en tu automóvil. Ahora, eso no significa que los componentes del vehículo y cómo están diseñados no estén jugando un papel en todo esto, solo que no necesariamente significa que tu auto tenga algún tipo de problema mecánico.



Advertisement

En mi encuesta informal sobre esta molestia menor pero generalizada, te sorprenderías de la cantidad de personas con las que me encontré que sentían que el automóvil en sí tenía algo que ver sobre cuándo se pararía un surtidor de combustible, como si el automóvil tuviera algún tipo de mecanismo para interrumpir el flujo de combustible en el surtidor cuando determinó que estaba lleno.

La verdad es que ningún automóvil que conozco tiene un dispositivo o capacidad de este tipo. El proceso de reabastecimiento de combustible en los automóviles realmente no ha cambiado mucho en alrededor de un siglo, al menos en lo referente al automóvil. Sigue siendo prácticamente un tubo que conduce a un tanque. Hay una tapa en el extremo del tubo, y eso es básicamente todo.

Ahora, en el lado del surtidor, las cosas son muy diferentes. Los surtidores de combustible han cambiado mucho, y los más modernos son muy diferentes de lo que solían ser, incluidos muchos cambios relacionados con la seguridad, el tipo de cosas que esperarías de una máquina de uso público que está básicamente a un encendedor de convertirse en un lanzallamas en potencia .



De hecho, en otras ocasiones hemos cubierto lo fascinantes que son los surtidores de combustible, e incluso mostramos este video explicativo sobre ello:



Sin embargo, esta vez solo quiero centrarme en la parte clave del surtidor que afecta el corte de combustible: el sensor de apagado. Puedes verlo en este diagrama que destaqué de Methodology for Evaluating Fuel Nozzle Dispenser Characteristics:



Advertisement

Por tanto, así es como funciona el sensor de apagado: todo es material mecánico básico, sin electrónica sofisticada: hay un pequeño orificio cerca del extremo de la boquilla del surtidor, y este orificio se conecta a un pequeño tubo insertado en la boquilla de combustible principal, algo así como una pequeña manguera que empuja la trompa de un elefante.



Advertisement

El tubo está aspirando aire a través del efecto Venturi, y cuando ese pequeño orificio puede respirar aire, todo fluye de manera agradable y fácil. Tan pronto como el agujero se cubre, digamos, por el aumento del nivel de gasolina en tu tanque, entonces, de repente, el agujero no puede aspirar aire tan fácilmente (o en absoluto) y donde el aire que fluía una vez viajaba, hay ahora un vacío, y ese vacío aspira la válvula de corte, deteniendo el flujo de combustible.



Aquí hay un pequeño video de una versión de este dispositivo:



Todo esto significa que si estás llenando tu tanque y el surtidor se sigue deteniendo, algo está bloqueando el pequeño orificio, evitando un flujo de aire a través del tubo. Lo normal es que el culpable sea solo un poco de gasolina que salpica lo suficiente como para bloquear ese agujero momentáneamente, lo que desencadena el corte.



Advertisement

Ahora, a la pregunta ¿y por qué está salpicando? En el caso del pequeño Fiat 500 de mi madre (o autos pequeños como mi Nissan Pao, Yugo y Beetle), el problema parece ser un tubo relativamente corto para que el combustible fluya antes de que llegue al tanque.



En los automóviles con tubos de admisión más cortos, un surtidor de combustible con un flujo relativamente rápido podría inundar fácilmente esa pequeña columna y provocar el corte; Es por eso que la primera solución dada a los surtidores que hacen esto mucho es reducir el caudal de combustible. Aquí hay una guía de solución de problemas que lo cuenta:



Advertisement

Por tanto, si te encuentras con asiduidad con surtidores de combustible que se cortan una y otra vez, podría ser porque el caudal es simplemente demasiado alto para la longitud de tu tubo de llenado. En ese caso, puedes intentar ajustar la configuración del gatillo a una muesca más baja, o apretarlo menos con la mano, o posiblemente inclinar la boquilla de llenado para darle al pequeño orificio de respiración una mejor oportunidad de no ser salpicado o sumergido por la gasolina.



Advertisement

Si nada de eso funciona, prueba con otra estación de servicio que pueda tener surtidores de flujo más lento. Supongo que si estuvieras realmente desesperado y desprecias la seguridad, tal vez podrías armar un pequeño dispositivo que se ajuste al extremo de la boquilla y darle al sensor un flujo de aire ininterrumpido, sin importar qué.



Sin embargo, apuesto a que esto es ilegal.



Con todo esto en mente, lo importante aquí es que no es un problema de tu automóvil, y lo mejor que puedes hacer es bombear gasolina un poco más lento.

Advertisement

¿Entendido mamá?

ACTUALIZACIÓN: Como algunos han señalado, pasé por alto mencionar algo en el extremo del auto que también podría contribuir: la línea de ventilación del tanque de combustible.



Advertisement

Los tanques de combustible tienen líneas de ventilación que pueden obstruirse o bloquearse; En casos como este, la situación causada por la acumulación de combustible en el tubo de llenado puede darse, ya que la línea de ventilación obstruida evitará un llenado rápido y eso puede activar la válvula de cierre.



De ser así, podría haber algo mal con el automóvil, específicamente, la línea de ventilación. Si esto te sucede mucho y tienes un automóvil con un tubo de llenado largo, podría valer la pena investigarlo.