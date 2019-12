Esta estrella del pop coreano reconoce que ya ha perdido 33 pares de AirPods

Filed to:

Foto : Getty Images

Treinta y tres pares de AirPods o, si lo prefieres, 66 de los pequeños auriculares de Apple, una pequeña montaña de electrónica cuyo valor es de alrededor de 5.000 dólares. Eso es lo que una estrella del K-Pop llamada Kim Namjoon ha reconocido haber perdido en los últimos años.



Los AirPods tienen fama de ser fáciles de perder, pero ¿33 pares ? Kim Namjoon (más conocido como RM en los escenarios) reconocía esta inusual propensión suya al extravío en una reciente entrevista en directo con sus fans. El popular rapero está usando ahora mismo su par de auriculares Apple número 34. Los anteriores los ha ido diseminando por el mundo en una especie de involuntaria cruzada benéfica para repartir auriculares de Apple.

¿Miente Namjoon? Es difícil decirlo, pero el músico tiene una sólida reputación de ser un despiste con patas. En los últimos años ha perdido tantas veces el pasaporte que sus fans han creado una cuenta de Twitter parodiando el documento.

Namjoon no ha especificado si alguno de los auriculares perdidos son del nuevo modelo de 250 dólares, así que la estimación de 5.000 dólares abandonados en aeropuertos y hoteles es más bie n conservadora. Al conocer la noticia, el ejército de fans del cantante (que se autodenomina ARMY, precisamente) ha reaccionado de formas muy variopintas. Están los que le sugieren que firme sus AirPods para al menos dejar un recuerdo cuando los pierda. Otros fans de corazón puro se han ofrecido a regalarle sus AirPods, no vaya a ser que la estrella del K-Pop no pueda permitirse unos nuevos.