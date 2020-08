Esta foto tomada desde el espacio muestra la asombrosa cantidad de irresponsables que navegaron hasta la cápsula de SpaceX

Esta imagen tomada por el cosmonauta ruso Ivan Vagner desde la Estación Espacial Internacional muestra una veintena de embarcaciones de recreo navegando hacia la cápsula Crew Dragon minutos después de su amerizaje en el golfo de México. SpaceX dijo que no era su trabajo alejar a los curiosos y la Guardia Costera se defendió argumentando que no tenía autoridad formal para impedir que los navegantes invadieran la zona. El espectáculo fue bochornoso.

Recapitulemos. Después de 64 días en órbita, los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley regresaron a la Tierra en la cápsula Crew Dragon de SpaceX. Era la primera vez que una compañía privada completaba un vuelo espacial tripulado, y la primera vez desde la misión Apolo-Soyuz de 1975 que una nave estadounidense realizaba su reentrada sobre el agua. La cápsula amerizó en el golfo de México, a 63 kilómetros de Pensacola, porque la costa este de Florida estaba amenazada por la tormenta tropical Isaías.

Con vientos de 4 km/h y olas de 30 centímetros, las condiciones eran idóneas para el amerizaje , pero el océano tranquilo y azul atrajo también a los barcos recreativos . Según el New York Times, la Guardia Costera desplegó un patrullero de 26 metros de eslora cuatro horas antes del evento para disuadir a los curiosos . T ambién envió una transmisión de radio dos horas antes del chapuzón.

“Con los recursos limitados que disponemos y sin autoridad formal para establecer zonas que impidan a los navegantes entrar en el área, numerosos navegantes ignoraron las solicitudes de la tripulación de la Guardia Costera y decidieron invadir el área, poniéndose a sí mismos y a los involucrados en la operación en riesgo”, dijo al periódico el suboficial John Michelli.

Una veintena de pequeños barcos fueron vistos a escasos metros de la cápsula mientras el equipo de rescate de SpaceX revisaba la nave a la espera del buque GO Navigator que la sacaría del agua . Uno de los barcos apareció en primer plano en la emisión en directo de la NASA ondeando una bandera de campaña de Donald Trump. Estos navegantes podrían haber sido un estorbo en caso de emergencia, pero también pusieron en riesgo su propia salud al no tener en cuenta que los propulsores de la nave podrían expulsar vapores tóxicos, algo que quedó demostrado minutos después a bordo del GO Navigator , cuando el equipo de SpaceX decidió retrasar la apertura de la escotilla de la Crew Dragon al comprobar que los niveles de gases tóxicos no estaba aún a cero.

“El equipo que teníamos desplegado allí estuvo centrado en que Bob y Doug fueran puestos en el barco y sacados de la cápsula de forma segura, no era su trabajo patrullar la zona, teníamos a la guardia costera para eso”, dijo Gwynne Shotwell, presidenta y jefa de operaciones de SpaceX, en una rueda de prensa. “Pero la lección aprendida aquí es que probablemente necesitemos más recursos de la guarda costera, y quizá más recursos de SpaceX y de la NASA también”.

La Guardia Costera anunció una “revisión integral” de la situación junto a la NASA y SpaceX. “Esta falta de respeto por la seguridad es algo que la Guardia Costera se toma muy en serio”, dijo Michelli a The Verge, argumentando que la zona estaba “fuera de las vías navegables de Estados Unidos” y habrían hecho falta muchos recursos para hacer que todos los barcos dieran media vuelta