Muchos hemos sentido ese terror puro cuando dejamos caer accidentalmente nuestros teléfonos, incluso cuando están envueltos en una funda protectora. Pero los creadores del AER TYP quieren que arrojemos deliberadamente nuestros smartphones como una pelota de fútbol americano y prometen que sobrevivirán al vuelo, incluso en el caso de chocar contra una pared o un obstáculo.

Si el AER TYP (cuyas últimas tres letras son las siglas de Throw Your Phone, arroja tu teléfono) es un concepto que te parece familiar, es porque en 2016 sus creadores lanzaron un producto similar llamado simplemente AER que hacía lo mismo con las cámaras GoPro. Envolvía la cámara de acción en un cono de espuma bien acolchada que parecía una extraña pelota de fútbol americana con cola hecha por Nerf, y permitía arrojarla tan fuerte como pudiéramos para después disfrutar de las imágenes que capturan durante el vuelo. Era necesario tener mucha fe para hacerlo, incluso para un dispositivo tan resistente y duradero como una GoPro, pero la recompensa era un metraje que parecía como si hubiera sido capturado por un dron aéreo, pero mucho mas barato.

Los creadores de AER están de vuelta, y esta vez han traído una versión actualizada con un cono rediseñado para sostener de forma segura un smartphone, en el ángulo perfecto para que su cámara trasera capture imágenes aéreas espectaculares. El teléfono queda atrapado entre dos grandes piezas de espuma (o gomaespuma) que se mantienen unidas con una correa de velcro envuelta alrededor de ellas. Después se coloca una cola de espuma, lo que hace que el AER TYP esté listo para volar.

Arrojar tu smartphone a través del aire requiere aún más fe en las propiedades de absorción de energía de la espuma que con una cámara de acción, pero los creadores de AER TYP prometen que han pasado años perfeccionando su diseño, encontrando los materiales de espuma más resistentes y probándolo, hasta el punto de dejarlo caer de un edificio a una superficie de hormigón. Los videos promocionales creados para el AER TYP parecen proteger a los smartphones de varios choques extremos, pero dado que Apple advierte a los usuarios que no deben atar iPhones a bicicletas y motocicletas, nos preguntamos qué le pueden hacer los choques repetidos a las partes internas de un smartphone, incluso si su exterior permanece en perfectas condiciones.

Al igual que con el AER original, los creadores del AER TYP han optado por una campaña de crowdfunding de Kickstarter para ayudar a poner su creación en producción. La forma más barata de preordenar uno es con un pago de alrededor de 69 dólares (se espera que el precio final esté mas cerca de los 100 dólares) y la entrega se espera para mayo de 2022. Sin embargo, durante una pandemia en curso en la que las cadenas de fabricación y suministro se han visto sumidas en el caos, es importante no tomar al pie de la letra las fechas de entrega y los plazos estimados de los productos financiados por crowdfunding, dado que incluso las grandes empresas multinacionales están luchando para lanzar sus productos a tiempo. Este no es el primer producto que el equipo de AER ha financiado colectivamente con éxito, y si estás dispuesto a confiar tu smartphone de casi 1.000 dólares a una pelota de espuma, las fechas de entrega puntuales no parecen ser algo de lo que te preocuparías.