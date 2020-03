Esta gráfica con los casos de covid-19 por países es buena para tu información, pero no para tu ansiedad

Filed to:

Filed to: covid-19

Si cada día visitas alguna página para informarte sobre la evolución de casos de la pandemia de covid-19 quizá te interese este sitio. Se llama 91-divoc (es fácil de recordar) y proporciona todos los datos epidémicos ordenados en gráficas por países, ya sea en escala lineal o logarítmica.



Cuando los casos de una enfermedad aumentan exponencialmente, los números aumentan mucho y lo hacen rápido. Cambiar las gráficas a escala logarítmica permite entender mejor la evolución de las cifras desde un punto de vista matemático. Cambiar la gráfica a escala lineal permite tener mejor sentido de la gran cantidad de gente que se está viendo afectada.

Advertisement

La pandemia de covid-19 afecta a cada país a un ritmo diferente y con escalas de tiempo diferentes. Las gráficas de la página también permiten alinear los tiempos de cada país desde el momento en el que registran más de 100 casos para poder comparar cómo le está yendo a cada uno en la misma semana de contagio.

Por supuesto, no hay gráfica perfecta, y lo que estas no explican es la razón para las diferentes curvas. Corea del Sur aplicó una política de testeo masivo del virus, lo que hizo que sus casos aumentaran muy rápido en muy poco tiempo. Ese mismo testeo también fue el que permitió controlar la expansión del virus con mucha más eficacia. En Estados Unidos se tardó demasiado en comenzar los test, así que es probable que los números reales de la epidemia sean mucho más altos. En otros países como Japón la curva de evolución de la enfermedad es envidiable, pero las razones aún no están claras. Quizá llevan mejor el distanciamiento social o quizá la falta de suficientes test esté oscureciendo las cifras reales.

Otro de los problemas de las gráficas como esta es que nos ofrecen el resultado de nuestras acciones de hace días. Existe una brecha de varios días entre nuestra cuarentena y su incidencia sobre nuevos contagios. Es importante recordar eso cuando veas la gráfica de tu país que no baja y pierdas la esperanza.

Advertisement

Si necesitas estar al día de la información sobre el covid-19, 91-divoc es un buen sitio para añadir a favoritos. Los datos, por cierto, provienen del Instituto John Hopkins y se actualizan hacia las 7 de la tarde, Hora Central Europea. Si toda esta situación te genera ansiedad probablemente sea mejor que te ciñas a tu canal de entretenimiento favorito. [91-divoc]