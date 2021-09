By

Como una versión moderna de la espada de Damocles, las agencias de seguridad estadounidenses debaten ahora si Honor debe ser incluida en la lista negra que casi hace desaparecer a Huawei del mercado de smartphones global.

Advertisement

Según un reportaje del Washington Post, las agencias no logran ponerse de acuerdo acerca de si Honor representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, la excusa por la que Huawei fue incluida en la lista de entidades del Departamento de Comercio estadounidense en 2019.

Dice el reportaje que los representantes del Pentágono y el Departamento de Energía apoyan incluir a Honor en la lista negra, lo que impediría a las empresas estadounidenses hacer negocio con el fabricante chino. Sin embargo, sus homólogos del Departamento de Comercio y el Departamento de Estado se oponen a la medida, por lo que el asunto ha quedado en un empate.

Ahora, la decisión pasará a manos de los designados políticos de las cuatro agencias. Si estos tampoco llegaran a un acuerdo, el asunto podría escalar a nivel de gabinete. Si volviera a haber un empate, entonces el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomaría la decisión final.

Huawei vendió su marca Honor a Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., una firma formada por dos inversores vinculados al gobierno municipal de Shenzhen, a finales de 2020. La empresa argumentó que ya no podía comprar los componentes para mantener la compañía a flote.

A mediados de este año, Honor anunció sus primeros teléfonos como fabricante emancipado: la serie Honor 50, muy parecida a la serie P50 de Huawei, pero con chip estadounidense (el Qualcomm Snapdragon 778G) y el paquete de aplicaciones y servicios de Google, incluida la tienda de apps de Google Play.

Si Honor fuera incluida también en la lista de entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos, dejaría de tener acceso a esas tecnologías, a menos que el gobierno estadounidense otorgara licencias específicas a empresas como Qualcomm y Google. La pregunta es: ¿por qué Honor, si la que fabrica equipos de red para la nueva infraestructura 5G es Huawei?