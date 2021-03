Estamos cada vez más cerca de tener pantallas transparentes como las de Tony Stark

Gif : Universidad de Jilin

Investigadores de la Universidad de Jilin, en Changchún, China, han ideado un método para hacer pantallas transparentes que se ven tan bien como las pantallas de nuestros dispositivos móviles, con niveles de reproducción y contraste de color que podrían hacer que abandonemos permanentemente los teléfonos inteligentes y tablets y las cambiemos por gafas inteligentes.

Advertisement

Las pantallas transparentes están lejos de ser una idea nueva. Las películas de ciencia ficción nos ha estado mostrando teléfonos inteligentes transparentes y fantásticas gafas de realidad mixta durante años. Es difícil no codiciar los dispositivos móviles con los que juega Tony Stark, pero aunque la tecnología existe en la vida real, se usa principalmente con fines publicitarios. Empresas como LG venden pantallas OLED transparentes para su uso en escaparates, pero no como reemplazo del televisor de tu sala de estar. Las pantallas transparentes no emisoras no generan su propia luz, sino que dependen de la luz ambiental que atraviesa o rebota en la pantalla, y no tienen los mismos niveles de contraste, ángulos de visión y capacidades de reproducción de color que las pantallas LCD u OLED.

Cualquiera que haya tenido la oportunidad de usar las Google Glass mientras estaban disponibles para los consumidores conoce las limitaciones de las pantallas transparentes, pero si bien la calidad de imagen es deficiente, la tecnología es crucial para crear gafas inteligentes, que muchos suponen que algún día suplantarán a los teléfonos.

Hay pocas dudas de que, en lo profundo de los laboratorios de I+D de corporaciones gigantes como LG y Samsung, los investigadores están tratando de encontrar formas de mejorar los OLED transparentes, pero los investigadores chinos de la Universidad de Jilin pueden haberlos adelantado. En un estudio publicado hoy en la revista Chem , el equipo detalla un nuevo enfoque para hacer pantallas electrocrómicas que cambian el color y la opacidad manipulando las propiedades de la luz cuando se aplica un voltaje.



Se creó un prototipo construyendo un sándwich de vidrio con un par de paneles transparentes que fueron inyectados con un material hecho de “sales metálicas, tintes, electrolitos y solventes” además de electrodos, todo unido mediante un adhesivo doblado como espaciador. Cuando se aplica un voltaje, los iones metálicos y las moléculas en el relleno forman nuevos enlaces y estructuras que esencialmente hacen que los tintes se enciendan y apaguen. A medida que activaban y mezclaban diferentes tintes, los investigadores encontraron que se podían producir colores como cian, magenta, amarillo, rojo, verde, rosa, morado y gris. La pantalla podría cambiar fácilmente de transparente a negro con una alta relación de contraste, lo cual es crucial para mostrar texto legible.

G/O Media may get a commission Click Here to browse The Best Amazon Deals of the Day Save big on laptops, tablets, outdoor furnishings, everyday household items, and more!

La nueva tecnología de pantalla no emisiva también es relativamente barata y fácil de fabricar, lo que aumenta aún más sus posibilidades de reemplazar las pantallas LCD y OLED en aplicaciones como las gafas inteligentes, pero primero los investigadores tendrán que optimizar su rendimiento. Puede pasar de ser transparente a mostrar texto o imágenes en menos de un segundo, pero eso no es lo suficientemente rápido para igualar el rendimiento de las pantallas utilizadas en teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles. Necesitará cambiar de estado al menos 30 veces por segundo antes de que la tecnología sea lo suficientemente práctica como para reemplazar lo que estamos usando ahora. Nadie querrá un par de gafas inteligentes si no puede ver vídeo de YouTube en secreto mientras parece que está prestando atención a una reunión o clase.