Estas piedras de granizo fueron las más grandes jamás registradas. Afortunadamente no hubo heridos

Imagen : Una de las piedras registradas en la tormenta de Villa Carlos Paz ( Victoria Druetta )

Ocurrió hace dos años, durante una tormenta eléctrica supercélula en Argentina hace dos años, en la ciudad de Villa Carlos Paz. Entonces cayó un pedazo de hielo nunca visto antes. Ahora un estudio ha concluido que aquel granizo es el más grande jamás registrado. Una piedra de 23.7 centímetros.



El trabajo ahora publicado es obra de varios científicos de la Universidad Penn State en Estados Unidos liderados por Matthew Kumjian. El equipo explica que las dimensiones solo se han podido obtener a través de la evidencia del vídeo que tenemos a continuación, no de medidas directas, por lo que su longitud podría varias algo. Además, también cuentan que durante la misma tormenta se registró otra piedra de granizo de 18 centímetros.



¿Cómo es posible que caigan con esas dimensiones? Los expertos explican que para ello se deben dar unas condiciones muy especiales, con este tipo de tormentas gigantes con fuertes corrientes ascendentes capaces de mantenerlas en alto el tiempo suficiente para soportar dicho peso.



Así, comienzan cuando las gotas de lluvia succionan por encima de las altitudes de congelación en una tormenta, y cuando se arrojan allí arriba, las capas de agua líquida se congelan sobre ellos, mientras los giros y las vueltas moldean sus estructuras lobuladas.



Estas corrientes ascendentes y campos de viento que se retuercen y fortalecen con la altura se dan por condiciones cálidas y húmedas, y la información de radar del estudio reciente mostró que el enorme granizo cayó cerca de donde ocurrió la corriente ascendente principal. Según explican:



El granizo examinado también mostró un crecimiento húmedo importante, que ocurre en la parte inferior de las zonas de crecimiento del granizo dentro de las tormentas, lo que sugiere que la corriente ascendente debe ser particularmente fuerte para que estos gigantes obtengan su tamaño.

Imagen : La piedra de granizo de 18 centímetros registrada en la tormenta ( Victoria Druetta )

Además, y como recuerdan, dado el tamaño de las piedras hubo suerte de que nadie resultara herido, “el granizo puede causar daños significativos a la propiedad y la agricultura, así como lesiones o incluso la muerte”, escribieron en el artículo.



Por eso han propuesto una clasificación oficial donde las piedras de granizo de más de 16 centímetros sean denominadas como gigantes , con el fin de ayudar a advertir de su potencial dañino. Según Kumjian:



Cualquier cosa más grande que aproximadamente un cuarto de tamaño puede comenzar a poner abolladuras en su automóvil. En algunos casos raros, el granizo de pocos centímetros ha atravesado techos y pisos múltiples en casas. Nos gustaría ayudar a mitigar los impactos en la vida y la propiedad, para ayudar a anticipar este tipo de eventos. Buscamos señales de advertencia que condujeran a la tormenta de granizo, pero encontramos una falta de indicaciones de un evento extremo en el entorno previo a la tormenta, pronósticos de modelos numéricos o imágenes de radar colectivamente. Necesitamos mucha más investigación en este zona.

Para finalizar su estudio, el equipo de Kumjian sugiere que probablemente habrá un cambio de granizo pequeño a grande con el aumento de las temperaturas globales, de ahí la importancia de comprender la dinámica de estas piedras gigantes de hielo “antes de que se vuelvan críticas”, zanja. [Bulletin of the American Meteorological Society via ScienceAlert]