Imagen : AP ( AP )

En alguna ocasión hemos hablado de Oymyakon, el pueblo ruso donde sus habitantes han llegado a tener más de 60 grados bajo cero y que, junto a Verkhoyansk, son los dos lugares habitados más fríos del planeta, tanto, que los niños van al colegio a temperaturas que el resto de los mortales no podemos ni imaginar.



Oymyakon, que literalmente se traduce como “parcela de agua no congelada; lugar donde los peces pasan el invierno”, es una aldea en la región rusa de Yakutia, al este de Siberia. Para que nos hagamos una idea, la temperatura más fría jamás registrada en un área permanentemente habitada fue de -71ºC en Oymyakon (1933), registro que dio el geólogo Sergei Obruchev.



Sea como fuere, su temperatura media en invierno es de -50ºC, y esto ya nos da una idea de cómo se organizan para que los más pequeños puedan acudir al colegio en cualquier época del año.



Además, en Oymyakon solo hay una escuela, y el centro decidió hace tiempo que solo cerrarían sus puertas para primaria si las temperaturas caen por debajo de -52 ° C. No solo eso. Los niños mayores de 11 años tienen que ser aún más duros, ya que pueden quedarse en casa únicamente cuando la temperatura desciende por debajo de los -56 ° C.



Según explicaba recientemente el fotógrafo local Semyon Sivtsev al Siberian Times:



Los niños locales caminan a la escuela con sus padres y, a menudo, también con perros; los alumnos de otros pueblos tienen que tomar un autobús para llegar hasta aquí. El viaje en autobús dura de 10 a 18 minutos. Estaba filmando alrededor de las 9 de la mañana del 8 de diciembre y la temperatura era de -51 ° C. ¿Qué tan frío se sintió? Tuve que mantener mis guantes puestos, lo cual no era muy cómodo, pero de lo contrario mis dedos se habrían congelado y solo podría filmar en ráfagas muy cortas.

Cuentan los locales que en diciembre, el sol sale alrededor de las 10 de la mañana, por lo que a las 9, cuando empiezan las clases, todavía está oscuro fuera y la temperatura es muy baja.



Por lo general, los pequeños permanecen en la escuela hasta las 5 de la tarde, aproximadamente tres horas después de que se pone el sol, por lo que también tienen que enfrentarse a temperaturas extremadamente bajas en el camino de regreso a casa.

Creo que a partir de ahora ya tengo una historia que contarle a mi hijo cuando se queje de que hace demasiado frío para ir al cole. De Oymyakon los niños salen convertidos en auténticos guerreros. [Siberian Times]