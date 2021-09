Del mismo modo que un mago que nunca revela sus trucos, Netflix, el rey del streaming, se ha mostrado reacio durante mucho tiempo a revelar sus estadísticas de audiencia. Al menos, hasta ahora: la plataforma ha revelado una lista de las 10 series y películas originales más populares, ordenadas por la cantidad de horas que la gente las vio en total durante el primer mes de su lanzamiento. Esta es la primera vez que Netflix revela ese tipo de datos para su programación.

Las listas en sí mismas, que Netflix reveló en la conferencia Code en Los Ángeles (compartidas por CNET), brindan algunas sorpresas, particularmente cuando las comparas con el anterior tipo de medición que usaba la compañía: la cantidad de cuentas que vieron al menos 2 minutos de un programa. Al observar la audiencia de 2 minutos, por ejemplo, la tercera temporada de Stranger Things ocupa el quinto lugar en la lista de series más vistas de la plataforma, con 67 millones de cuentas. Sin embargo, cuando se ordena por el número total de horas vistas, la misma temporada se dispara hasta el tercer lugar en la lista, un indicador de que los fanáticos se quedaron enganchados con la serie a largo plazo. Por otro lado, la serie Lupin, una serie de misterio francesa, ocupa el segundo lugar cuando se mide la cantidad de cuentas que la miraron durante al menos 2 minutos, pero ni siquiera aparece en el top 10 de series cuando se mide el total de horas vistas.

Las 10 series de Netflix más vistas, según las horas totales vistas en los primeros 28 días:

Bridgerton, temporada 1: 625 millones de horas La Casa de Papel, parte 4: 619 millones de horas Stranger Things, temporada 3: 582 millones de horas The Witcher, temporada 1: 541 millones de horas 13 Reasons Why, temporada 2: 496 millones de horas 13 Reasons Why, temporada 1: 476 millones de horas You, temporada 2: 457 millones de horas Stranger Things, temporada 2: 427 millones de horas La Casa de Papel, parte 3: 426 millones de horas Ginny & Georgia, temporada 1: 381 millones de horas

Las 10 películas de Netflix más vistas, según las horas totales vistas en los primeros 28 días:

Bird Box: 282 millones de horas Extraction: 231 millones de horas The Irishman: 215 millones de horas The Kissing Booth 2: 209 millones de horas 6 Underground: 205 millones de horas Spenser Confidential: 197 millones de horas Enola Holmes: 190 millones de horas Army of the Dead: 187 millones de horas The Old Guard: 186 millones de horas Murder Mystery: 170 millones de horas

En cuanto a las películas, The Irishman, dirigida por Martin Scorcese, fue el número tres en la lista de películas clasificadas por el total de horas vistas, lo que nos dice una de dos cosas: que la gente realmente vio The Irishman, o que su duración de aproximadamente 3 horas y 30 minutos fue lo suficientemente agresiva como para aumentar significativamente las estadísticas.

A pesar de su creciente influencia como un monstruo cultural y un imán para los suscriptores, Netflix ha señalado repetidamente que no les importa que no haya una buena manera de medir el éxito de sus películas o programas originales. Eso tiene sentido, en cierto modo: el CEO de la compañía, Reed Hastings, ha declarado oficialmente que no cree que a los consumidores les importen las estadísticas de audiencia, y la plataforma tampoco está en deuda con los anunciantes, es decir, no existe un incentivo financiero real para compartir esos datos ampliamente, como se ven obligadas a hacer las cadenas de televisión y cine tradicionales.

Aún así, la plataforma se ha enfrentado a una reacción negativa importante por su decisión de no hacer públicas las estadísticas de audiencia. Cuando Netflix canceló One Day at a Time, la serie de comedia adaptada por Norman Lear sobre una familia cubanoamericana que había debutado en 2017, muchos se apresuraron a plantear preocupaciones sobre cómo la falta de datos de audiencia disponibles había contribuido a la desaparición de una serie que muchos habían considerado una bendición para la representación de latinos y LGBTQ en la televisión.

Pero incluso para una plataforma como Netflix, las normas cambiantes en la industria del streaming parecen obligarlos a ceder un poco, particularmente si eso significa una mayor confianza del consumidor, y no les cuesta nada. Como dijo recientemente el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en la conferencia Code: “estamos tratando de ser más transparentes con el mercado, con el talento, con todos”.