Netflix quiere dar vida a sus propios universos cinematográficos. La compañía recientemente anunció cuales son sus series y películas originales más vistas, con las listas lideradas por producciones como Bridgerton, La Casa de Papel, Bird Box y Extraction, entre otras. Y en el caso de Stranger Things, otra de sus producciones más vistas, tienen grandes planes para este universo.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo (CEO) de Netflix, mencionó en la conferencia Code que Stranger Things es “una franquicia que está naciendo”. La serie por ahora tiene solo 3 temporadas estrenadas, y una cuarta en camino (que llegará en 2022), pero la compañía de streaming está considerando desarrol lar múltiples spinoffs de esta serie, adem ás de al menos 5 temporadas para la serie principal . Incluso han tenido “conversaciones con Millie Bobby Brown acerca de la posibilidad de que lidere una extensión del universo creado por los hermanos Duffer como parte de su propio gran acuerdo con Netflix”.

La idea de que Bobby Broen, Once o Eleven en la serie, protagonice su propio spinoff puede sonar un poco extraña. ¿Acaso ya no es la protagonista de la serie actual de Stranger Things? Sí y no. Es una de las protagonistas, pero ese foco lo comparte con personajes como el Sheriff Hopper de David Harbour, la Joyce Byers de Winona Ryder y básicamente todo el grupo de chicos, incluyendo a Finn Wolfhard como Mike Wheeler y Joe Keery como Steve Harrington, entre otros.

Esta serie será de Eleven y solo de Eleven, quizás buscando a ese grupo de chicos y chicas que también sufrieron las consecuencias de los mismos experimentos que sufrió ella y tienen poderes (como aquella chica que vimos en la temporada 2), o quizás de algún otro modo. Lo cierto es que en Stranger Things suceden varias historias al mismo tiempo y en forma simultánea, sobre todo en la temporada 3 y aparentemente en la temporada 4. Mientras el grupo de chicos resuelve un misterio, Hopper trabaja en otra cosa y Eleven a veces también está en lo suyo. Al final todos estos conflictos coinciden y colisionan, sí, pero del mismo modo alguna de estas ramas podría extenderse en su propia serie. Eleven podría tener su propio spinoff, y con suerte, quizás algunos de los chicos también continuarían en el suyo propio. O quizás conozcamos nuevos personajes.

Hay muchas posibilidades, pero lo cierto es que Netflix está comenzando a pensar en Stranger Things como una franquicia que puede ofrecer mucho más contenido que solo una serie. Esto es algo que ya hemos visto en The Witcher, saga que tiene múltiples series live action y películas animadas en desarrollo en el servicio. Stranger Things podría ser la segunda franquicia en crecer, y sin duda no será la última. [Deadline vía /Film]