Si yo fuese el ejecutivo de un estudio y escuchase un pitch que diga “una película de samuráis en stop motion”, me empezarían a sudar las manos del interés . Pero es que si encima viese el alucinante corto que se ha marcado Masashi Kawamura, me pondría como Fry y gritaría a todo pulmón “Shut up and take my money”.

Este pequeño y alucinante corto pretende ser el comienzo de algo mucho más grande . La intención de Masashi Kawamura es que sirva como carta de presentación de su proyecto y que el público sea quien financie su continuación en forma de película. Pero dejemos de hablar y pasemos a la acción. Con todos ustedes: Hidari.

HIDARI (Pilot Film) - The Stop-Motion Samurai Film

Como se puede leer en la página de Kickstarter que ha habilitado Kawamura para el proyecto, HIDARI contará la historia de “Jingoro Hidari”, un legendario escultor japonés del periodo Edo que fue traicionado por sus compañeros para sufrir un accidente. En é l perdió a su padre y también su brazo derecho. Varias décadas más tarde, Hidari buscará la verdad detrás de aquella traición y se enfrentará contra todos aquellos que urdieron el plan en su contra.

Kawamura ha contratado al extraordinario estudio de stop-motion Tecarat para sacar adelante la película, que además ya ha conseguido recaudar más del doble de dinero que se habían planteado como objetivo . Eso sí, aun falta tiempo para que la veamos acabada. Según sus predicciones, la película podría estar lista para estrenarse en 2028. Pero oye, si el resultado final es tan impresionante como lo que hemos visto en este corto , por mi pueden tomarse todo el tiempo que necesiten .