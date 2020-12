Filed to:

Foto : Aevum

Aevum es una prometedora nueva compañía que lleva varios años trabajando en secreto en un prototi po de avión muy especial. Se llama Ravn X y es un sistema de lanzamiento de primera fase. En otras palabras, es un avión que equivale a la primera fase de un cohete espacial y puede poner en órbita satélites de hasta 500 kilos de peso.

Aunque es estilizado como un caza de combate, el Ravn X dista mucho de ser pequeño. Mide 24 metros de longitud y 18 de envergadu ra, y tiene un peso en despegue de 25.000 kilos. Su estilizada línea se deba a que es completamente autónomo, lo que le permite prescindir de cabina para los pilotos o sistemas de soporte vital. Para impulsarse, e l avión cuenta con dos cohetes que se alimentan de combustible de aviación común y corriente. Esto es una ventaja a nivel operativo, ya que puede reaprovisionarse desde cualquier aeródromo del mundo y despegar desde pistas convencionales.

El Ravn X con el fundador de la compañía, Jay Skylus. Foto : Aevum

El Ravn X no pone en órbita satélites por sí solo. Lo que hace es subir hasta una altura de 20 km para liberar un cohete de dos fases más que son las encargadas de poner la carga en órbita. Es, por así decirlo, el equivalente de los famosos cohetes Falcon 9 de Space-X, solo que en vez de ser un cohete, el Ravn X tiene forma de avión. Su desventaja respecto a los cohetes de Elon Musk es que no puede poner cargas tan grandes en órbita (o tripuladas), pero podría ser una solución muy interesante para abaratar el lanzamiento de satélites pequeños. A continuación el vídeo de YouTube con la presentación completa de la aeronave.



Aevum comenzó su andadura en 2016, pero no se ha dado a conocer al público general hasta que no ha tenido listo un prototipo funcional de su avión. La compañía cuenta con no pocos inversores entre los que se cuentan empresas del ramo aeroespacial como Boeing o Firefly Aerospace. Los militares también han expre sado su interés en el nuevo avión para poner sus cargas en órbita y Aevum confía en que pueda ha cer su primer vuelo comercial orbital en 2021. Su carga será precisamente la misión ASLON-45 para la Fuerza Aérea. [vía Ars Technica]