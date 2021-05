Este chaleco con airbag solo se abre si tienes pagada tu suscripción al día

Imagen : Klim

Posiblemente andar en moto no sea la forma más segura de desplazarse , pero la tecnología moderna ha logrado hacerlo más seguro que nunca, gracias a avances como la ropa con airbags incorporados, que ayudan a que sea más fácil sobrevivir a un choque . La otra cara de la moneda que permite la tecnología moderna es este chaleco con airbag que solo funciona si pagas su servicio de suscripción.



Vale que no lo llaman servicio de suscripción, pero el chaleco con airbag Klim Ai-1 usa el sistema de airbag In&Motion , que a su vez usa un componente que se conecta a Internet llamado In &B ox, que realizará todas las complejas funciones matemáticas y de detección necesarias para saber cuándo estás a punto de pegártela y, de esta manera, accionar a tiempo el airbag .

Imagen : Klim

La caja se empareja con el teléfono del usuario a través de Bluetooth y funciona con la aplicación de Klim que controla el chaleco y lo conecta a la cuenta de In & Motion.

Imagen : Klim

¿Por qué necesitas una cuenta y todo es o para un airbag portátil? Pues es algo que tiene que ver con cómo vende Klim su producto. El chaleco básico cuesta 399 dólares , pero si quieres que funcione, tendrás que pagar una tarifa de suscripción de 12 dólares al mes, o sino pagar 1 20 dólares al año por el privilegio de que cumpla con su función primigenia .

Imagen : Klim

Tengo que admitir que estaba algo confundido por lo que vi en su web. ¿Puedes pagar esos 399 dólares y el cacharro funciona sin necesitar la suscripción, o esos 12 dólares al mes significan que no tienes que hacer el pago de los 399 dólares ? Por eso pregunté a uno de sus asistentes online llamado Shelby.

Aquí está la transcripción de nuestra conversación:

Shelby Mar, 05/05 /21 01:48:18 pm : Hola Jason Torchinsky. ¿Cómo puedo ayudarte? Jason Torchinsky 01:48:34 pm: ¡Hola! ¿Puede explicar cómo funciona el modelo de suscripción para el chaleco con airbag? Shelby 01:49:46 pm: 3a. Elija entre estas opciones de suscripción de $ 12 / mes o $ 120 / año, que incluyen garantía ilimitada de In & Box, cancelación en cualquier momento, servicios de soporte VIP y un nuevo In & Box después de 3 años. 3b. O elija la opción de compra única de $ 399 que incluye 2 años de garantía y los servicios clásicos de soporte . Estas son las 2 opciones de suscripción. Jason Torchinsky 01:50:13 pm así que $ 399 ¿ y siempre funciona una vez que lo tenga? Shelby 01:51:23 pm Pagará los $ 399.99 y luego la tarifa de suscripción que elija Jason Torchinsky 01:51:32 pm oh, ya veo. Entonces, para que el chaleco esté activo y funcione, es $ 12 / mes o $ 120 / año. ¿Qué sucede si pierdo mi tarjeta de crédito y llega un ciclo de facturación y no se carga ? Entonces, supongo que cuando vaya en moto , ¿el chaleco no funcionará hasta que solucione el problema con el pago ? Shelby 01:55:30 pm correcto, deberá actualizarlo con In & Motion, ellos deberían notificarle cuando ocurra Jason Torchinsky 01:55:39 pm bien, ¿hay algún punto en el que se considere “pagado ” y simplemente funcione? ¿ o siempre tiene que haber suscripción? Shelby 01:56:05 pm se basa en una suscripción de momento Jason Torchinsky 01:56:27 pm está bien. Gracias. ¿Esto no te parece un poco extraño? Shelby 01:59:08 pm De nada. ¿Puedo ayudarl e con algo mas? la suscripción también es fácil de activar y configurar

Ah, entonces ya veo por qué estaba confundido: después de pagar los 400 dólares por el chaleco, puedes “desbloquearlo” pagando otros $ 399 o puedes hacer lo de la suscripción de $ 12 / mes. De todas maneras , tienes que pagar más para que funcione.



Imagen : Klim

El modelo de suscripción mensual me genera bastante conflicto. Por un lado, es una forma de obtener un equipo de seguridad importante sin pagar tanto dinero por adelantado , lo cual está bien , pero también hay otros más costosos.

Pero la idea de un equipo de seguridad importante que potencialmente puede dejar de funcionar porque, por ejemplo, tu tarjeta de crédito h a expirado o cualquiera otra razón, es difícil de tragar .

Nuestro amigo Aaron Gordon de Vice también investigó al respecto y descubrió que hay un período de gracia de una semana si la tarjeta es rechazada . Vale que esto ayuda, pero no deja de hacerme sentir incómodo.

Si no pagas , el chaleco no funcionará, punto. Entiendo que si no compras un casco, no te protegerás la cabeza en un accidente, pero al menos solo compras ese casco una vez y no hay duda de que cuando lo lleves puesto hará algo si te la pegas .

¿No podrían crear un sistema en el que, si se te caduca y tienes un accidente, se activa pero t e facturan lo que debías desde el último pago?

Tal vez sea solo un viejo amargado, pero realmente no me gusta la tendencia en el mundo automotriz de hacer funciones basadas en servicios de suscripción.

BMW está probando esto con características como los asientos calefactados; Volkswagen está considerando opciones de autonomía adicional de pago bajo demanda y Tesla está usando suscripciones para una serie de características que ni siquiera se mantienen necesariamente durante la vida útil del automóvil.

A un nivel básico, todos estos tipos de cosas apestan, porque se trata de bloquear el acceso a funciones que ya están integradas en t u automóvil, lo cual es solo un recordatorio de que nos estamos acercando a un mundo en el que realmente no eres el dueño de las cosas que posees.

Pero la idea de que podrías morir porque no actualizaste la tarjeta de crédito de tu pago automático, parece sacada de Black Mirror, y da mucho miedo .