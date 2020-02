Este cosplay del general Grievous de Star Wars es tan ingenioso que hay que verlo para creerlo

Filed to:

Foto : Lucasfilm

Pocos personajes de Star Wars son tan difíciles de simular con un disfraz como el General Grievous. Es básicamente un esqueleto de metal, más máquina que ser vivo, con cuatro brazos y una manera de caminar imposible de emular por un ser humano... y sin embargo, este cosplay lo ha logrado.



El cosplay es obra del equipo de Wicked Armor, y hay que concederles que es realmente ingenioso. En lugar de poner a una persona dentro de la estructura esquelética, lo que han hecho es esconderla bajo la capa que Grievous suele llevar y convertir al personaje en una marioneta accionada desde atrás. La creación es tan ingeniosa que se ha hecho viral en redes sociales. No es para menos. Si aún no la has visto es esta:

Si te gusta y crees que lo necesitas en tu vida de cosplayer, vete preparando la cartera porque está a la venta. Wicked Armor lo pondrá a la venta próximamente en su página web por 2.700 dólares.

En la descripción del disfraz añaden algunos detalles sobre su fabricación: “Es un disfraz muy ligero y cómodo fabricado en su mayor parte con plástico ABS formado al vacío. Para llevarlo simplemente hay que ponerse las botas que accionan las piernas, ajustarse el arnés del torso en los hombros, la diadema que permite girar la cabeza, y los guantes que accionan brazos y manos. La mejor parte es que cuando no lo lleves puesto es fácil de exponer porque se sostiene de pie solo.”

El único punto débil de esta maravillosa obra de arte probablemente sean los cosplayers de Obi Wan.