El Changli en acción. Captura de pantalla : Jason Torchinsky ( Jalopnik )

Cuando hablamos de autos eléctricos posiblemente el número o característica más importante es su autonomía o alcance, o dicho de otro modo, la distancia que puede recorrer el automóvil con cada carga es mucho más importante en el mundo real que cuánto tiempo tarda en acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora, por ejemplo. El alcance es el rey. Es por eso que tuve que dedicarme a averiguar exactamente cuál es el alcance real del auto eléctrico más barato del mundo, el Changli que compré en Alibaba.



Ah, también debo mencionar que mientras llevo mucho tiempo llamando a este auto el Changli NEMECA, las siglas de New Energy Mini Electric Car for Adults (o Mini auto eléctrico de nuevas energías para adultos), como era presentado en el sitio de Alibaba, he descubierto que en la web oficial de Changli el nombre oficial del auto es “Freeman”.

Sí, ¡Freeman! ¡No tenía ni idea! Qué nombre tan impresionante, ¿cierto? Bueno, a partir de ahora lo llamaremos Freeman.



He conducido el Freeman durante algunas semanas, acostumbrándome a cómo se conduce el pequeño auto, y los mejores métodos para conducirlo, que parecen involucrar el tratar al acelerador casi como un interruptor de encendido y apagado. En pocas ocasiones no he tenido que utilizar ese único caballo de potencia por completo.

Me he dedicado a enchufar en el cargador al Changli después de cada sesión de conducción o cada paseo, por lo que el indicador de batería en el tablero nunca tuvo la oportunidad de llegar hasta el mínimo, y no tenía idea del alcance real que se puede exprimir de las cinco baterías de 12 voltios amontonadas debajo del asiento.

Esta vez, sin embargo, sería diferente. Durante el pasado fin de semana, desde el día viernes, desconecté el Changli y me prometí no volver a enchufarlo hasta que haya absorbido hasta el último electrón de sus baterías para poder ver hasta dónde podría llegar una carga.

Los números “oficiales” para el rango del Changli son curiosamente vagos, aunque la idea de que un auto eléctrico siempre puede cumplir o superar el rango declarado por el fabricante es absurda. Los números o resultados de su rango siempre serán variados, porque hay muchos factores que pueden afectar la distancia total recorrida por carga.

Dicho esto, creo que algo más específico que esto sería bueno:

Decir que el alcance es de 40 a 100 kilómetros es algo bastante confuso.

El fabricante oficialmente dice que tiene entre 40 y 100 km de alcance, algo que, por supuesto, es una locura. ¿Llegará hasta cierto punto o quizás recorrerá casi tres veces más distancia? No puedo planificar nada con esos datos.



Por lo tanto, tuve que averiguarlo por mí mismo. Para hacerlo, comencé haciendo algunos viajes más largos en el Changli, como un viaje a la tienda por comestibles u otros destinos en la ciudad, viajes de ida y vuelta de aproximadamente unos 8 kilómetros de recorrido. Después, cuando el indicador de batería se ubicó por debajo de la mitad, cambié a una serie de caminos en bucle alrededor de las calles de mi vecindario, por lo que si me quedara sin batería, no tendría que ir demasiado lejos para llevar al Changli a casa.

Si bien el Changli tiene un cuentakilómetros, en realidad es más un cuentakilómetros de viaje, ya que se reinicia cada vez que el auto se apaga y se enciende, así que utilicé una aplicación de GPS en mi teléfono que registra la velocidad y la distancia.

Gracias a la aplicación, también pude ver finalmente cuán rápido puede viajar el Changli. Si bien hay un velocímetro en el tablero, no funciona correctamente, dado va de 0 Km/h a 40 y tantos, y eso es todo.

Sé que la gente en los comentarios de nuestros artículos del Changli ha especulado (o incluso a veces insistido) que la pantalla del velocímetro muestra realmente el alcance, pero les aseguro que no es así.

Foto : Jason Torchinsky ( Jalopnik )

El marcador en el tablero está claramente etiquetado como “Km/h” y, a pesar de estar hecho por la marca Yvxin que todos conocemos y en la que todos confiamos, no indica la velocidad de manera confiable. Bueno, excepto cuando marca 00 Km/h. Esa velocidad es precisa.



Usando la aplicación de velocímetro en mi teléfono, determiné la velocidad más alta indicada durante mi prueba como unos sorprendentes de 37 kilómetros por hora.

No está tan mal, la verdad. La mayor parte del tiempo pude mantener velocidades entre 25 y 30 Km/h, y los recorridos cuesta arriba que se sentían a una velocidad de subir andando se desarrollaban a una velocidad de unos 12 Km/h. Las bajadas con frecuencia eran a alrededor de 35 Km/h más o menos, y estoy seguro de que es posible más, en una colina lo suficientemente empinada y teniendo los nervios de un piloto un poco loco.

En cuanto al indicador de batería en sí, como casi todos los autos eléctricos que he conducido, no es realmente tan preciso. Al parecer, el primer bloque del marcador tardó una eternidad en desaparecer, y después los bloques posteriores desaparecieron mucho más rápidamente.

Foto : Jason Torchinsky ( Jalopnik )

Además, los bloques volverían a aparecer llenos una vez que el automóvil tuviera unos momentos de descanso, lo que me hizo darme cuenta de que la única forma de obtener una lectura verdadera era cuando estás acelerando y cuando realmente estás exprimiendo la potencial del motor, como al subir una colina.



En estos momentos de máxima exigencia, el indicador de batería daría el número más bajo posible, lo que creo que fue mucho más preciso que cuando el auto se encontraba completamente detenido.

Mi plan de prueba creo que fue bastante bueno: al principio tuvimos esos viajes con algún propósito, y después la ruta de prueba del vecindario incluía una buena combinación de colinas, áreas planas y empinadas, partes de parada y arranque, e hice alrededor del 20% de estos paseos por la noche, con todas las luces encendidas, alrededor del 10% bajo la lluvia, con los limpiaparabrisas encendidos, y absolutamente todo con la radio sonando, reproduciendo MP3 desde una unidad USB que pude conectar sin ningún problema.

El reproductor de MP3 es bastante básico, comienza desde el principio del directorio cada vez que enciendes el auto, así que antes de que pudiera acceder a cualquiera de los muchos álbumes de Pixies que incluí en la unidad, comencé cada viaje con la sincera y poderosa súplica de Dolly Parton a esa cruel belleza llamada Jolene:

Vamos, Jolene, sé que tu voz es tan suave como la lluvia de verano, pero, por favor, no te lleves a su hombre.

En general, siento que la conducción que hice fue realista en términos del tipo de condiciones y situaciones que probablemente se encuentren en la conducción normal. Podría haber encontrado una linda área plana con muchas rectas, pero ¿a quién habría servido? A nadie.

Durante mis pruebas también varié la carga que llevaba en el auto, llevé a Otto a dar algunas vueltas, metí en el maletero una carga de comestibles y, en un momento, acarreé un viejo televisor CRT que recogí del lado de la carretera porque soy un idiota y lo usaré para algún viejo ordenador de los 80 o consola retro de videojuegos.

Foto : Jason Torchinsky ( Jalopnik )

S oy un idiota.



Bien, suficiente explicación, ¡es hora ver los resultados! ¿Estás listo? Espera un momento, respira profundo… Ahora, toma asiento, que aquí vamos:

El alcance del Freeman es de 27,76 millas, o 44,68 kilómetros, en nuestras pruebas. Imagen : Jason Torchinsky ( Jalopnik )

Ahí está: ¡44.7 kilómetros! Es decir, cercano al menor alcance posible que anuncia Changli de manera oficial. Apuesto a que una ruta un poco menos montañosa podría haber llevado ese alcance hasta los 50 kilómetros, pero cuando superé los 42 kilómetros de recorrido, la subida en la colina comenzó a hacerse realmente lenta y ahí noté que el Changli comenzó a volverse cada vez más lento, aunque pude llegar a casa, por suerte.



Honestamente, casi 45 kilómetros no está nada mal. Una encuesta de ABC calculó el viaje diario promedio para los estadounidenses a 25 kilómetros, lo que significa que el Changli Freeman está muy cerca de lograr un viaje de ida y vuelta, siempre y cuando lo cargues un poco en el trabajo.

Para un auto de 1.200 dólares con baterías de plomo-ácido baratas, es un alcance bastante decente, especialmente si recuerdas que los Nissan Leafs de primera generación solo hacían 117 kilómetros por carga, y un Smart EV 2018 apenas lograba unos 91 kilómetros por carga.

Por supuesto, es cierto que esos autos pueden alcanzar velocidades aptas para viajar en carretera y muchas cosas más, ¿pero acaso cuestan 1.200 dólares? Bueno, no cuando eran nuevos, pero quizás hoy en día con algo de suerte podrías conseguir unos de esos autos por un precio bastante bajo.

Aún así, nuevamente estoy impresionado con el Changli. Para las capacidades e intenciones de este pequeño auto , su alcance parece ser suficiente. Y está a la par con el alcance de un carrito de golf promedio aunque, como ya he dicho, el Changli es mucho más barato.