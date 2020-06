Gif : Starmus Starsounds ( YouTube

Has visto muchas fotos y vídeos de estrellas, pero ¿alguna vez has escuchado cómo suenan? En 2005, el astrofísico Garik Israelian registró las ondas acústicas que emiten las estrellas en forma de infrasonidos. La librería resultante ha servido a Bria n May para crear el proyecto starsounds.



Los sonidos registrados por Israelian están en una frecuencia que los seres humanos no podemos escuchar directamente así que May (que además de ser el guitarrista de Queen es astrofísico) ha acelerado las frecuencias de esas grabaciones para que podamos escucharlas. Después, los expertos en efectos visuales del estudio Double Negative Paul Franklin y Oliver James han creado imágenes de las estrellas al ritmo de esos sonidos. El resultado final es este vídeo.

Los sonidos de Stars ounds tiene una extraña cualidad ambiental. Personalmente me resultan tranquilizadores, aunque probablemente haya gente a la que le provoque el efecto contrario.

Starsounds es solo el último proyecto del Starmus Festival, un evento cultural organizado por Brian May e inspirado precisamente en la ponencia de Garik Israelian sobre el universo desde el punto de vista acústico. El primer Starmus Festival se remonta a 2011 y contó con la participación de los astronautas de las misiones Apollo Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Jim Lovell, William Anders y Charlie Duke. También participó Alexei Leonov, el primer ser humano en pasear por el espacio. En 2019, los compositores Kip Thorne, Hans Zimmer y Paul Franklin participaron en el festival con el concierto Once Upon a time in The Moon. También estuvieron presentes músicos tan célebres como Rick Wakeman o Steve Vai. [Associated Press]