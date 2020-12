Foto : Andrea Piacquadio / Pexels

En todas las familias hay alguien a quien le encanta cantar, pero que por algún motivo lo hace completamente fuera de tono. La razón más común por la que una persona no capta bien las notas de una canción es una condición llamada Sordera Tonal. Este interesante test te permite averiguar si la padeces.



Advertisement

La sordera tonal o amusia no es ninguna enfermedad. Es una condición que afecta a alrededor del 5% de las personas y simplemente hace que tengan problemas para diferenciar unas tonalidades musicales de otras. A menudo eso se traduce en que, cuando tratan de seguir una canción cantando, su interpretación es terrible.

La amusia tampoco depende del nivel de educación musical o de la formación de la persona. Los científicos no están seguros de qué es lo que hace a algunas personas tan duras de oído para la música, pero se cree que es la manera en la que las conexiones neuronales de la materia blanca del cerebro enlazan el centro que procesa los sonidos. Normalmente la amusia es una condición congénita, pero hay casos en los que se adquiere tras sufrir una lesión cerebral.

Advertisement

El laboratorio de investigaciones del cerebro y la música de la Universidad de Harvard tiene un interesante test que permite saber si una persona padece amusia. Es un test largo que implica escuchar un montón de tonos consecutivos para tratar de determinar si el tono final es más agudo o más grave que el resto. Parece sencillo, pero después de hacerlo mi opinión es que no lo es en absoluto. Normalmente la gente suele acertar más de 20 respuestas. Si no lo logras es posible (solo posible) que padezcas sordera tonal, aunque hacer el test sin auriculares o en una habitación ruidosa definitivamente perturbará tu capacidad para contestar correctamente.

Advertisement

Los responsables del test aclaran que la prueba no es ni mucho menos una respuesta definitiva. Puede que simplemente tus altavoces no sean muy buenos. Si estás interesado en saber más sobre tu habilidad musical, al final del test hay una dirección de contacto para suscribirte en más estudios. Si haces el test y descubres que tu oído musical es el mismo que el de un ladrillo tampoco te angusties. Como explican los investigadores, puede que no puedas dedicarte profesionalmente a la música, pero tener sordera tonal no te impedirá disfrutar de ella. [Tone Deafness Musical test vía IFL Science]