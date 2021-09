Posiblemente The Legend of Zelda: Breath of the Wild sea uno de los juegos predilectos de los speedrunners. A lo largo de estos años los jugadores se han devanado los sesos para pasarse el juego en el menor tiempo . Pero cuando parece que ya no se puede mejorar más, hay alguien que da con un glitch imposible que lo cambia todo.

Esto es justo lo que ha sucedido con el speedrunner LegendofLinkk, que acaba de descubrir una forma para hacer que Link vuele sin su famosa paravela, algo que sin duda revolucionará l o s speedruns del juego . Para conseguir aprovechar este fallo del juego tendrás que hacer lo siguiente:

Saca una bomba. Colócala en el suelo. Saca el arco. Presiona los botones B y + al mismo tiempo. Desequipa tu escudo. Vuelve a abrir el menú de equipo. Vuelva a colocar el escudo y cierra el menú. Salta y presiona los botones B y + al mismo tiempo. Desequipa tu escudo y luego cierra el menú. Coloca una flecha en el arco y cancela inmediatamente el disparo.



Si has realizado todos esos pasos correctamente, Link debería sostener ahora un arco en una mano y una bomba en la otra. Ahora prueba a saltar y mueve el joystick hacia adelante y hacia atrás para moverte . Si dejas el joystick en posición neutral, Link caerá en picado.

Resulta sorprendente como después de casi cinco años los jugadores todavía encuentran ingeniosos métodos para pasarse el juego en el menor tiempo posible y que cada cierto tiempo surjan métodos capaces de revolucionarlo todo .