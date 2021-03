Las estimaciones más optimistas indican que solo conocemos entre un 13 y un 18 de las especies que pueblan este planeta. Sí, has leído bien. Los estudios más pesimistas aseguran que solo hemos descubierto el 1,5 de las especies. ¿Dónde están todos esos otros animales? Pues en los lugares que marca este mapa.



El mapa es fruto de un nuevo estudio ecológico realizado por investigadores de la Universidad de Yale, y su objetivo es ayudar a la comunidad científica a centrar mejor sus esfuerzos cuando se trata de estudiar el hábitat con miras a descubrir nuevas especies.

El mapa se ha trazado aplicando factores biológicos, medioambientales y sociológicos asociados a los más de 32.000 vertebrados que ya conoce la ciencia. Por supuesto, el hecho de que una zona concreta no aparezca en el mapa no significa que no pueda albergar una nueva especie. Se trata de una simple cuestión de qué áreas tienen más posibilidades de ser el hogar de especies desconocidas simplemente por su aislamiento, su riqueza edcológica, y su lejanía a núcleos de población importantes. El mapa está disponible en una versión navegable en esta página.

Tampoco hay que esperar encontrar un lobo nuevo para la ciencia . Los animales grandes requieren territorios grandes, y el ser humano ha hecho un e xcelente trabajo a la hora de catalogar (y extinguir) a casi todos los vertebrados de gran tamaño. Los creadores del mapa estiman que la mayor parte de estas especies aún no descubiertas serán animales pequeños como reptiles, anfibios o roedores que habitarán nichos ecológicos muy concretos.



Las selvas tropicales siguen siendo el lugar idóneo para encontrar nuevas especies. Por países, Indonesia, Madagascar y Colombia son los tres mayores paraísos para las especies desconocidas. Los autores del estudio alertan de que el ritmo de la extinción debido a la actividad humana cada vez es mayor, y piden que se invierta más en ayudar a los expertos en taxonomía a catalogar todas las especies posibles antes de que desaparezcan. En muchos casos probabl emente sea demasiado tarde. [Nature Ecology & Evolution vía S cience Alert]