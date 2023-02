We may earn a commission from links on this page.

Todos tenemos un videojuego favorito al que hemos jugado una y otra vez (para mí, es Link’s Awakening), pero para Kaze Emanuar, simplemente jugar a Super Mario 64 de N64 no es suficiente. A través de modding, están tratando de llevar el juego a sus límites absolutos y, hasta ahora, los resultados son increíbles para una consola que tiene casi 30 años.

No es ningún secreto que los juegos lanzados anteriormente en el ciclo de vida de una consola no se ven tan bien como los títulos lanzados más adelante, cuando los desarrolladores se hayan familiarizado más con el hardware y hayan encontrado nuevas formas de impulsar sus capacidades. Super Mario Land, lanzado para Game Boy en 1989, a menudo parece escaso y vacío, mientras que The Legend of Zelda: Link’s Awakening, que llegó cuatro años después, parece llevar el hardware de Game Boy al límite.



Super Mario 64 fue una experiencia asombrosa cuando debutó, ya que los jugadores nunca antes habían experimentado un juego de Mario en 3D, pero los gráficos del juego ahora parecen anticuados en comparación con los títulos de N64 que salieron años después. Aprovechando casi 30 años de jugar con el código original de Super Mario 64 y profundizar en el hardware del N64, Kaze Emanuar está trabajando en un mod personalizado para el juego, Return to Yoshi’s Island, que estiman que está completo en un 70 %.



Emanuar demostró recientemente un nivel del mod del juego en YouTube, y dedicó un tiempo a explicar cómo funcionan no solo sus trucos de iluminación avanzados, sino también cómo mejoraron radicalmente la calidad de las texturas para que se vean más nítidas mientras ayudan a ocultar mosaicos obvios. El juego se ejecuta en una versión completamente reescrita del motor Super Mario 64, que a lo largo de los años se ha descubierto que tiene errores que limitan el rendimiento del juego. Al corregirlos, permite a los modders como Emanuar mejorar los gráficos y las animaciones del juego, al mismo tiempo que mantiene las velocidades de fotogramas jugables.



Sin embargo, lo más impresionante aquí es que, si bien gran parte del metraje de este video se capturó desde un emulador que puede ejecutar el mod del juego a resoluciones más altas, Return to Yoshi’s Island aún podrá ejecutarse sin problemas en el hardware N64 original, sin que la velocidad de fotogramas del juego se reduzca al mínimo o que la consola se derrita en una pila de plástico pegajoso en tu centro de entretenimiento.