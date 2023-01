We may earn a commission from links on this page.

Los que disfrutamos del audio de alta fidelidad o Hi-Fi, siempre buscamos no solo la mejor calidad posible, sino también de cierta versatilidad en lo que usamos para escuchar música. Porque es buenísimo tener un sistema Hi-Fi de DAC y amplificador en casa, con auriculares abiertos con una gran calidad de sonido. ¿Pero qué podemos hacer al salir de la comodidad de nuestro rincón audiófilo? ¿O qué pasa si nuestro bolsillo actualmente solo nos permite tener una solución “todo en uno”?



Por supuesto, hay varias posibilidades. De hecho, ya hemos hablado de algunas. Pero en el caso del dispositivo del que hablaremos hoy, el iFi Go Blu, lo más interesante es que esa versatilidad incluye la conexión mediante Bluetooth, ofreciendo así más opciones de uso.

iFi Go Blu El iFi Go Blu es un DAC y amplificador Bluetooth para auriculares, que permite mejorar la calidad de sonido vía inalámbrica de smartphones, tablets y laptops, o usar como DAC vía USB. 4.5 stars Web de iFi 4.5 stars iFi Go Blu El iFi Go Blu es un DAC y amplificador Bluetooth para auriculares, que permite mejorar la calidad de sonido vía inalámbrica de smartphones, tablets y laptops, o usar como DAC vía USB. Web de iFi ¿Qué es? Un DAC y amplificador Bluetooth con una buena calidad de sonido, entradas de 3,5mm (no balanceada) y 4,4mm (balanceada) para auriculares, y un diseño y peso muy portátil. Precio 199 dólares Pros El Go Blu tiene una calidad de sonido buena y musical, y al contar tanto con una entrada balanceada como con una no balanceada, puede utilizarse con múltiples tipos de auriculares, aunque no con modelos muy exigentes. Pesa solo 27 gramos y su diseño es muy atractivo. Contras Si bien el Go Blu incluye un micrófono para atender llamadas de teléfono, la calidad de sonido de este micrófono no es muy buena. Además, me gustaría que la distancia de la señal de conexión por Bluetooth fuera un poco mayor. No está mal, pero diría que está limitada a unos 7 metros, según mis pruebas.

El iFi Go Blu es un DAC/Amp para auriculares cuyo propósito principal, pero no único, es conectarse a un dispositivo mediante Bluetooth (ya sea un smartphone, una tablet o una laptop) y servir de enlace musical para unos auriculares cableados de alta fidelidad. Es una mezcla de buen sonido con comodidad.

Digo comodidad porque cuando conectamos un DAC/Amp de tipo USB a nuestro smartphone, por ejemplo, se convierte en un sistema un poco aparatoso, con un cable que va del teléfono al DAC/Amp o Dongle, y en ese DAC/Amp conectamos los auriculares. Hay opciones buenísimas de ese tipo, pero el Go Blu, y dispositivos similares basados en Bluetooth, permite eliminar un cable de esa ecuación, entre otras cosas.

Versatilidad y sonido ante todo

Al usar el Go Blu puedo tener el dispositivo guardado en uno de mis bolsillos, o colgando de mi cinturón, y usar libremente mi smartphone mientras camino o cuando voy en el metro. Del mismo modo, si quiero ajustar el volumen o cambiar a la canción siguiente, solo tengo que tocar el Go Blu, no necesito sacar mi teléfono del bolsillo. Esto, en un diseño realmente lindo, como nos tiene ya acostumbrados iFi, con un aspecto que parece de una pieza de relojería mecánica, y con una perilla de volumen precisa que hace unos “clics” que se sienten muy bien al usarla.

Pero el Go Blu no solo puede usarse mediante Bluetooth, sino que también se puede usar como un DAC vía USB, conectándolo a una laptop, por ejemplo. Últimamente intento salir a trabajar en algún café ocasionalmente, llevando mi MacBook Pro y algunos auriculares. Para disfrutar de mi música, conecto el Go Blu mediante un cable USB al Mac y al Go Blu conecto los auriculares. De ese modo, mi estación de trabajo portátil no sacrifica calidad de audio, ya sea utilizando Tidal, Qobuz, Apple Music o archivos de música locales y de alta resolución.



En cuanto a auriculares, el Go Blu tiene un puerto de 3,5mm no balanceado y un puerto de 4,4mm balanceado. Si hablamos de números y potencia, la salida no balanceada ofrece 165mW a 32 Ohmios, y la balanceada 245mW a 32 Ohmios. En mis pruebas usé el Go Blu con los Meze 108 Pro y los Sennheiser HD58X Jubilee si estaba en casa, o con los Meze 99 Neo y algunos modelos in-ear (IEM) como los FD1 de FiiO si estaba en la calle caminando o trabajando en algún café. El Go Blu no se llevó muy bien con mis Beyerdynamic DT 990 Premium de 250 Ohmios, pero claro, esos son auriculares más demandantes y vienen de fábrica con un cable fijo de 3,5mm, así que no usé la salida balanceada del Go Blu. La música suena con ellos, sí, pero la experiencia no es óptima. De todas formas, el Go Blu no está pensado para este tipo de auriculares más exigentes, lo probé solo por curiosidad.

¿Cómo es el sonido y la experiencia con el Go Blu?

En general, el Go Blu ofrece un sonido un poco cálido, con cierto énfasis en los medios bajos, pero sin ser exagerado. Describiría el sonido como natural, y hace un buen combo con algunos de los auriculares con los que lo probé. Sus agudos también son buenos; no diría que tiene una firma de sonido en “V”, solo que también hay detalle y cierto aire en las frecuencias altas. Sin embargo, no me parece un dispositivo analítico, por lo que los que prefieran ese tipo de escucha notarán ciertas faltas en algunas frecuencias y sonidos, como algunos sonidos de flautas o platillos, por ejemplo. El Go Blu tiende más a lo musical que a lo analítico, y en cuanto a las voces también se sienten naturales, tanto las masculinas como las femeninas.



El Go Blu tiene un botón para activar algunas modificaciones, como un impulso o boost en los bajos llamado “XBass”, y un efecto llamado “XSpace” que da una mayor sensación tridimensional. También es posible usar ambas modificaciones al mismo tiempo.

Confieso que constantemente utilizo el XBass, porque suena muy divertido con varios artistas y géneros que disfruto; de hecho, uso más el XBass en el Go Blu que modificaciones similares en otros dispositivos y amplificadores que he probado. No porque necesite ese boost de bajos, es solo un tema de preferencia ocasional. Suena bien y me divierte, en especial si estoy caminando de paseo. El XSpace no lo uso nunca, no está mal, pero se siente un poco artificial para mi gusto. Ahora, la mezcla de XBass y XSpace sí ofrece resultados agradables, dependiendo de lo que estés escuchando. Como siempre digo, es bueno tener alternativas.



Algo que me gusta mucho del Go Blu es que es “plug and play”, no requiere de una aplicación para smartphone ni nada por el estilo. Todo se hace presionando un botón. Esto para mi es una ventaja porque le da simplicidad de uso, pero para otros, la falta de un ecualizador más detallado o una app podría ser una desventaja. Depende del tipo de usuario que seas, pero personalmente considero algo bueno la facilidad, o más bien simplicidad de uso que ofrece.

En conclusión

En general, el Go Blu es un gran dispositivo para un sistema Hi-Fi portátil, y también es un dispositivo muy versátil si lo que buscas es tu primer DAC/Amp, ya que se puede usar tanto vía Bluetooth (de tipo 5.1) como cableado. De forma inalámbrica soporta todos los códecs que podemos esperar, incluyendo LDAC, AAC, SBC, aptX, aptX HD y pare de contar. Y en mis pruebas inalámbricas pude usar el Go Blu por hasta 9 horas antes de necesitar recargar su batería, pero eso depende de los auriculares que uses y del volumen con el que escuches música. En mi caso, una buena sesión de rock progresivo en casa o algo de Trip hop de los ‘90 mientras estoy en el metro, por ejemplo, a un máximo de 60% del volumen, suele ser más que suficiente para una experiencia óptima y de muy buena calidad.