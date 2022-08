Unos auriculares con una buena calidad de audio y detalle en su firma de sonido es algo fundamental y casi obligatorio para los fanáticos de la música y, sobre todo, del audio de alta fidelidad. ¿Pero qué pasa cuando combinamos la necesidad de unos auriculares con un buen sonido y, además, con un diseño y aspecto excepcional? La respuesta a esa pregunta es algo que en Meze Audio llevan varios años intentando ofrecer.



Meze Audio es una marca de auriculares y productos de audio de calidad y de alta fidelidad con sede en Rumania. En 2015 lanzaron al mercado los 99 Classics, su “ópera prima” en el mundo de los auriculares, que hoy en día continúan siendo una referencia entre los auriculares de tipo cerrado (es decir, aquellos cuyas copas son cerradas y no permiten la salida del sonido, básicamente el tipo más conocido de auriculares). Tiempo después, quisieron reinventar o, más bien, ofrecer una variante de los 99 Classics con los 99 Neo. Tras muchas horas de prueba con distintos géneros de música e incluso más allá de la música, este es el análisis de uno de los auriculares más interesantes y preciosos que he tenido el gusto de probar.

Porque, efectivamente, el encanto de los 99 Neo no se encuentra solo en la calidad de sonido, sino en su fantástico diseño y look.

Los 99 Neo no solo suenan muy bien, sino que tienen un diseño excepcional.

Meze Audio 99 Neo Los 99 Neo de Meze Audio son auriculares cerrados dirigidos a los usuarios que buscan un audio de alta fidelidad, comodidad y un diseño distintivo. 4.5 stars Meze Audio 4.5 stars Meze Audio 99 Neo Los 99 Neo de Meze Audio son auriculares cerrados dirigidos a los usuarios que buscan un audio de alta fidelidad, comodidad y un diseño distintivo. Meze Audio ¿Qué es? Auriculares cerrados con una firma de sonido cálida y detallada, y con una baja impedancia que pueden ser usados con muchos tipos de dispositivos. precio 199 dólares pros Bajos impactantes sin distorsión, sonido cálido y muy disfrutable. Al tener una impedancia de apenas 26 Ohmios y sensibilidad de 103bB, se pueden usar sin necesidad directamente con un smartphone o computadora sin necesidad de amplificación dedicada. Contras Su cable es de muy buena calidad, pero hubiese preferido tener una segunda opción de cable con una mayor longitud para un uso más cómodo al conectarlo a un sistema de amplificación que se encuentre a un par de metros del usuario.

Los 99 Neo son los auriculares over ear más económicos de Meze Audio, y aún así, cuentan con una calidad de sonido y de construcción excepcional. Además, son increíblemente fáciles de potenciar, por lo que se pueden utilizar sin necesidad de un amplificador externo, directamente conectándolos a una computadora, tablet o smartphone, por ejemplo.



Comenzando por la calidad de materiales y fabricación, los 99 Neo se sienten muy bien en la mano, resistentes y duraderos, además de livianos. Cuentan con una diadema de metal que sirve como soporte principal para toda su estructura, conectada al sistema de banda elástica para la cabeza mediante una pieza metálica que cuenta con el llamativo logotipo de la compañía, y finaliza conectándose a las copas ovaladas cubiertas de plástico con textura.

Toda su estructura se ve simple, limpia, minimalista. Es un aspecto realmente precioso que me fascina, y que no puedo dejar de detallar cada vez que los voy a usar en una nueva sesión de escuchar música, o incluso de edición y de gaming. Se nota claramente tanto en los 99 Neo como en los 99 Classics (cuya diferencia principal está en el material de las copas, que en los Classics son de madera), y en el resto del catálogo de la compañía, que Meze Audio pone un gran empeño en el diseño y el estilo que tienen sus auriculares. Es un aspecto que, personalmente, creo que los hace destacar en el mundo del audio.

De hecho, una de las ventajas del diseño de los 99 Neo no es solo su aspecto, sino lo cómodos que son. A diferencia de otros auriculares que poseo y he probado, los 99 Neo los puedo usar durante horas, muchas horas, sin ningún problema. Son extremadamente cómodos y livianos, el sistema de banda elástica distribuye muy bien el peso de los auriculares en la cabeza y en ningún momento he sentido alguna molestia al usarlos. Las almohadillas en las copas son suaves y tienen un buen grosor, por lo que mis orejas nunca tocan la estructura interna de las copas ni sienten ninguna molestia. Sin duda, son de los auriculares más cómodos que he probado.



En cuanto a potencia, como mencioné anteriormente, los 99 Neo son auriculares muy fáciles de “mover”, con una impedancia de apenas 26 Ohmios y una sensibilidad de 103dB a 1KHz. Los he probado conectándolos a la computadora, al smartphone, a una tablet y al control de una PlayStation 5 y el resultado siempre ha sido óptimo. De cualquier forma, siempre es bueno recordar que existen beneficios en contar con un buen DAC y algo de amplificación. Eso siempre suma, y al probarlos con DAC/Amps como el iFi hip-dac 2, el FiiO KA3 o incluso el iFi Zen Dac v2 de escritorio, se sienten las ventajas de un DAC/Amp y su mejor procesamiento de formatos como MQA o archivos PCM de alta resolución, por ejemplo. Sin embargo, aún así suenan muy, muy bien conectándolos directo al dispositivo fuente.



¿Cómo es el sonido de los 99 Neo?

Por supuesto, más allá del diseño y comodidad, lo que buscamos en unos auriculares es una buena calidad de sonido, y los 99 Neo cumplen en tener una gran calidad y una firma de sonido muy propia, distintiva de este modelo, más allá del hecho de ser auriculares cerrados y compartir algunas características con este tipo de auriculares.

Cuando saqué los 99 Neo de su caja (que, por cierto, también tiene un buen diseño que se siente prémium, e incluye un estuche práctico y de gran calidad para transportar los auriculares), lo primero que hice fue escuchar alguna canción que conociera muy bien, y que se encuentra en la lista de temas que uso como referencia para probar auriculares y productos de audio. Esa canción fue Don’t be so Serious de la agrupación Low Roar, e inmediatamente noté una calidez en el sonido de los 99 Neo. Una calidez muy agradable que, de hecho, me hace sentir su sonido como “dulce”.



En general, el sonido de los 99 Neo es cálido y tiene una muy buena presencia de bajos y medios bajos; hay mucho énfasis en estas frecuencias pero sin descuidar los medios ni, mucho menos, los agudos. Los detalles están presentes, incluso la escena sonora es un poco más amplia de lo que se espera en unos auriculares cerrados, y con un muy buen nivel de posicionamiento de instrumentos. Esa dulzura que mencioné le da un nivel de calidez y placer extra a escuchar estilos de música como el soul, por ejemplo, con guitarras eléctricas muy detalladas y disfrutables como es el caso de canciones como Cómo me quieres de Khruangbin (donde además el bajo se siente muy preciso), o las deliciosas notas de la canción Life de Toshiki Soejima.



Los bajos tienen una muy buena extensión en los 99 Neo, y un impacto muy marcado e intenso, pero sin distorsión, lo cual es clave y fantástico para géneros como rock, electrónica y synthwave. La canción Ventablack de Perturbator suena increíble, se me hace imposible escucharla usando los 99 Neo sin tener que detenerme, cerrar los ojos y sencillamente dejarme llevar por la música. Aún así, con todo y lo que destacan las frecuencias bajas, los agudos tienen un muy buen nivel de detalle, sin picos altos sino más bien redondeados, no fatigan en lo absoluto. Incluso las voces tienen detalle y sensación de aire, como se nota en la voz del gran David Bowie en Space Oddity o en los temas de Low Roar.

Si pudiera definir la firma de sonido de los 99 Neo con solo dos palabras serían: “muy disfrutable”. Justamente sus bajos impactantes sin distorsión y suficientes detalles en el resto del rango de frecuencias los convierten en unos auriculares fantásticos para relajarse y escuchar música por horas. Son muy buenos para todos los géneros que he probado, especialmente para rock, metal, pop, electrónica y soul. No son auriculares analíticos como lo serían, por ejemplo, los tan conocidos Sennheiser HD 600, por lo que aquellos se llevan mejor con la música clásica que los 99 Neo. Pero los 99 Neo son auriculares que disfruto usar y a los que vuelvo cada día para escuchar una o veinte canciones. Se han convertido en mis auriculares de confort, incluso más allá de la música, ya que también ofrecen muy buenos resultados para gaming, sobre todo en juegos masivos de fantasía como The Witcher 3, o títulos con bandas sonoras excepcionales como Hades.



En definitiva, los 99 Neo de Meze Audio son auriculares con un gran look que ofrecen un gran valor por su precio, y un rendimiento ideal para utilizarlos tanto en casa conectados a un sistema Hi-Fi, como directamente a una laptop o smartphone en movimiento en la calle, o en la oficina (especialmente gracias a ser cerrados). Tienen una gran versatilidad de uso y esa es una de sus claves, sin que se vea sacrificada su calidad de sonido. Sencillamente, son auriculares que se disfrutan al escuchar música.