Este teléfono detecta si estás desnudo y te impide hacer un selfie

Captura de pantalla : Gizmodo , Ilustración : Tone Mobile

¿Te preocupa que tu hijo haga travesuras con su primer smartphone? En Japón, una compañía llamada Tone Mobile ha lanzado un teléfono barato con una función que no encontrarás en otros dispositivos iOS o Android: un sensor basado en inteligencia artificial que evita que guardes o compartas fotos desnudo.

Con un precio en torno a $180, el Tone e20 cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas, un procesador Helio P22, Android 9.0, un trío de cámaras traseras de hasta 13 megapíxeles, un sensor de huellas dactilares en la parte posterior y una batería de 3900 mAh. Esas no son unas especificaciones de las que vayas a jactarte con tus amigos, pero el e20 es, sobre el papel, un dispositivo decente para aquellos con un presupuesto ajustado que busquen darle a un adolescente irresponsable su primer contacto con un móvil.

Advertisement

La transición por la pubertad puede ser difícil y, a menudo, resultar en una mala toma de decisiones, particularmente si se tiene acceso a un dispositivo capaz de compartir fotos con miles de millones de personas en internet. Ahí es donde entra en juego la función “Smartphone Protection” del Tone e20. La aplicación de cámara del dispositivo presenta una herramienta de reconocimiento de imágenes incorporada (y aparentemente obligatoria) que utiliza inteligencia artificial para identificar y etiquetar automáticamente las fotos que considera inapropiadas.

El Tone e20 Imagen : Tone Mobile

Aunque Tone Mobile no haya publicado unas pautas específicas sobre qué hace que una foto sea aceptable o inapropiada, la IA está ajustada para detectar desnudos, lo que automáticamente activa una advertencia de que la foto no está permitida y la elimina de inmediato—aunque eso no sea del todo cierto. Cuando los padres dan a sus hijos un Tone e20, la función Smartphone Protection se puede vincular al teléfono de un padre o tutor para notificarle de que han intentado tomar un selfie inapropiado. La notificación no solo incluye detalles sobre cuándo se realizó el intento de foto, sino también dónde se tomó con los datos del GPS, así como una versión en miniatura pixelada de la foto en cuestión, que Tone Mobile promete que no se almacena en sus servidores.

Pero los adolescentes son ingeniosos y queda por ver si las herramientas de detección de desnudos del Tone e20 se pueden sortear de alguna forma. Quizá hacer una captura de pantalla con la aplicación de cámara abierta, en lugar de presionar el botón del obturador, ayude a eludir la censura, así como almacenar y compartir imágenes inapropiadas fácilmente. La función también se puede deshabilitar desde los ajustes del teléfono para los adultos que no quieran ser censurados, pero estos presumiblemente están protegido por contraseña para que no se puedan apagar fácilmente en manos de usuarios más jóvenes.