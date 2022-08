By

La pintarroja colilarga ocelada ( Hemiscyllium ocellatum ) es una especie de elasmobranquio orectolobiforme de la familia Hemiscylliidae. En otras palabras, es un tiburón pequeñito y casi mejor así, porque es uno de los pocos representantes de su especie capaz de salir del agua y caminar por tierra firme.



El animalito se ha hecho viral esta semana por protagonizar un vídeo publicado por Discovery Channel a través de su cuenta Shark Week. El vídeo forma parte e un documental titulado Island of The Walking Sharks y ha recibido una considerable cantidad de guantadas online porque desde varios sitios se aseguraba que era un comportamiento nunca visto antes. En realidad no es así para nada.

Las Pintarrojas llevan tiempo dando cortos paseos por zonas someras de la costa si la necesidad así lo aconseja como atestigua este otro vídeo grabado en 2017. Los animales emplean sus aletas para moverse por tierra, pero el desplazamiento es cualquier cosa menos á gil. El sistema respiratorio de estos pequeños escualos les permite aguantar la respiración hasta una hora.

Epaulette Shark Walks on Land

Normalmente las pintarrojas utilizan esa habilidad para caminar por el fondo marino sin ser vistos y así poder capturar los pequeños peces, crustáceos y gusanos de los que se alimentan. Con un poco de suerte pasarán varios millones de años antes de que a un gran blanco le de por imitar ese comportamiento. [IFL Science]