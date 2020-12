Esto decía el mensaje oculto del Asesino del Zodíaco que han tardado más de 50 años en descifrar

U n grupo de aficionados a la criptografía ha conseguido descifrar el famoso mensaje en código que dejó el Asesino del Zodíaco, resolviendo así un misterio que ha dejado perplejas durante más de 5 0 años a las fuerzas del orden.

El Asesino del Zodíaco es el apodo de un asesino en serie estadounidense cuya identidad a día de hoy aún se desconoce, y que asesinó al menos a cinco personas en California a fines de los años 60 . El presunto asesino afirmaba haber asesinado a 37 víctimas en una serie de cartas encriptadas enviadas a los medios de comunicación en aquellos momentos . Esta semana, tres personas (un australiano, un belga y un estadounidense) consiguieron descifrar uno de esos mensajes codificados que llevaba décadas sin haberse conseguido resolver y que era conocido como “340 Cipher” (llamado así porque contenía 340 caracteres), que se envió a el San Francisco Chronicle en 1969.

Oranchak lanzó una serie en YouTube llamada “Let’s Crack Zodiac” donde se dedicó a documentar sus esfuerzos para descifrar el código junto a sus compañeros , Sam Blake y Jarl Van Eycke. En un video publicado el viernes, analiza cómo consiguieron descifrar el mensaje , para el cuál tuvieron que realizar más de 650. 000 simulaciones hasta conseguir entender cómo debían leerse todos los caracteres . Puedes verlo a continuación :

El equipo envió sus resultados al FBI, que “confirmó la solución” del acertijo , dijo Oranchak . El FBI corroboró la información en un comunicado, pero dijo que se abstendría de hacer más comentarios “debido a la naturaleza en curso de la investigación y por respeto a las víctimas y sus familias”.

Decenas de detectives han afirmado haber resuelto el texto en el pasado , pero esta es la primera solución con el sello de aprobación del FBI. Varias cosas sobre el contexto también apuntan a que han dado con el resultado correcto . Como señala SFGate, unas semanas antes de que el Chronicle recibiera el texto , una estación de televisión local recibió una llamada de un hombre que afirmaba ser el Asesino del Zodíaco, y el mensaje hace referencia a este acontecimiento . En el texto también aparece la palabra “paraíso ” mal escrita , un error probablemente intencional que aparecía en la mayoría de las cartas del Asesino del Zodíaco enviadas a los medios de comunicación.

Lamentablemente, el mensaje no parece proporcionar ninguna pista sobre la identidad de la persona que está detrás de los asesinatos.

“El mensaje no dice mucho”, dijo Oranchak al Chronicle. “Es más de la misma basura del asesino para llamar la atención”.

Puedes leer el mensaje entero a continuación:

“ESPERO QUE SE ESTÉN DIVERTIENDO MUCHO TRATANDO DE ATRAPARME. ESE QUE SALIÓ EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN NO ERA YO LO CUÁL DICE ALGO SOBRE MI . NO TENGO MIEDO A LA CÁMARA DE GAS PORQUE ME ENVIARÁ AL PARAÍSO LO ANTES POSIBLE. AHORA TENGO SUFICIENTES ESCLAVOS QUE TRABAJEN PARA MÍ MIENTRAS QUE LOS DEMÁS NO TIENEN NADA CUANDO LLEGUE N AL PARAÍSO, POR ESO TIENEN MIEDO A LA MUERTE. YO NO TENGO MIEDO PORQUE SÉ CÓMO SERÁ MI NUEVA VIDA. LA VIDA SERÁ FÁCIL EN EL PARÍSO DE LA MUERTE”