Google Fotos está cambiando. Imagen : Google.

Se están produciendo grandes cambios en la forma en que Google Fotos almacena tus fotografías, y en cuánto cobra la empresa por almacenarlas. Si has estado aprovechando el almacenamiento ilimitado gratuito de Google para fotos y videos en la nube, eso ya no será posible. Esto es lo que debes saber sobre lo que será diferente a partir del 1 de junio y cómo prepararte.

Los cambios afectan principalmente a las personas que utilizan el plan ilimitado de fotos y videos de “alta calidad” de Google. Durante años, este plan ha permitido a los usuarios almacenar un número ilimitado de fotos y videos en Google Fotos sin pagar un centavo, siempre y cuando estén de acuerdo con el cambio de tamaño de estos archivos a un máximo de 16MP para fotos y 1080p para video.

Para mucha gente, fue un trato decente. A los puristas no les gustará la reducción de tamaño de imágenes y videos, pero esos límites de 16MP y 1080p son lo que la mayoría de los usuarios necesitarán para compartir con amigos y publicar en las redes sociales, especialmente si eso viene acompañado de almacenamiento ilimitado en la nube a cambio. O al menos, así era hasta ahora.

Elige el tamaño de tus subidas. Captura de pantalla : Google.

Compara esto con el plan de fotos y videos de “calidad original”, donde no se realiza ningún cambio de tamaño ni compresión de video. Si has estado almacenando tus archivos de esta manera, entonces has estado pagando por alguna cantidad de almacenamiento de Google One, a menos que todavía estés dentro de los 15 GB de espacio que Google brinda de forma gratuita en Gmail, Google Drive y Google Fotos.



A partir del 1 de junio de 2021, tanto las fotos como los videos de “alta calidad” y “calidad original” formarán parte de esos 15 GB de almacenamiento gratuito y cualquier almacenamiento de Google One por el que estés pagando. La única diferencia es que las fotos y videos de “alta calidad” aún serán comprimidas y reducidas en tamaño cuando sea necesario, por lo que si tienes una gran cantidad de fotos y videos que deseas almacenar, seleccionar calidad “alta” en lugar de “original” te permitirá ahorrar algo de dinero, dado que no tendrás que pagar tanto espacio en los servidores de Google.

El cambio en los precios solo afecta a las fotos y videos en alta calidad subidas a partir del 1 de junio.

Ahora hablemos de la letra pequeña en estos cambios, que es extensa. En primer lugar, el plan de almacenamiento ilimitado para alta calidad todavía está disponible, siempre que tengas un teléfono Pixel, desde el modelo original hasta el Pixel 5. Fotos y videos respaldados desde estos dispositivos en alta calidad (es decir, comprimida) todavía no cuentan para el límite de almacenamiento, incluso después de junio. (Es posible que recuerdes que los teléfonos Pixel más antiguos ofrecían copias de seguridad ilimitadas en calidad original como beneficio, pero esas ofertas ya han finalizado, o vencerán pronto, y no se ofrecieron en los modelos más recientes del teléfono).

Los teléfonos Pixel ya no ofrecen respaldos ilimitados de calidad original. Foto : Sam Rutherford / Gizmodo.

La segunda parte de la letra pequeña es que las fotos y los videos de alta calidad que ya haya cambiado a Google Fotos están exentos del cambio, independientemente de los dispositivos que estés utilizando. Google no va a empezar a cobrarte de repente por almacenar estos archivos. El cambio en los precios solo afecta a las fotos y videos en alta calidad subidas a partir del 1 de junio.



Debes saber que la opción de alta calidad va a cambiar de nombre a Storage Saver (ahorrar espacio), presumiblemente para reflejar mejor el hecho de que estas fotos y videos están comprimidos para ahorrar espacio de almacenamiento. Ese cambio de marca ocurrirá “pronto”, según explicó Google.

Además, llegan un par de nuevas funciones a Google Fotos para que te resulte mas fácil mantener bajos tus requisitos de almacenamiento y tal vez incluso permanecer dentro del límite de 15 GB. Más del 80% de los usuarios tienen aproximadamente tres años de capacidad para fotos y videos de alta calidad en sus 15 GB gratuitos, según estima Google.

Google te dice aproximadamente cuánto espacio te queda, incluso en planes de pago. Captura de pantalla : Google.

En primer lugar, Google te dirá cuánto espacio cree que te queda. Desde la app de Google Fotos, toca tu foto de perfil (arriba a la derecha), después Almacenamiento de la cuenta y Administrar almacenamiento (o simplemente ve a esta página desde la web). Ahí verás tu estimación en la parte superior, así seas un usuario gratuito o uno prémium, y si estás utilizando alta calidad u original para tus imágenes y videos en la nube.



En segundo lugar, la sección Revisar y eliminar en la misma pantalla te permite ver cuánto espacio están ocupando archivos que quizás no desees conservar, como fotos borrosas y capturas de pantalla. Un dato curioso: Google Foto elimina los duplicados automáticamente, por lo que si intentas subir una foto o un video que ya estás almacenando, solo se conserva una copia.

Para ver cómo estás haciendo copias de seguridad de imágenes y videos en Google Fotos (es decir, con qué calidad), toca tu foto de perfil en la aplicación, después elige Configuración de Fotos, y después Copia de seguridad y sincronización. Desde aquí puedes elegir el tamaño de carga de tus fotos y videos, y seleccionar qué carpetas del dispositivo se incluyen en la copia de seguridad (como la carpeta multimedia de WhatsApp, por ejemplo).

Los precios de Google One comienzan en 2 dólares al mes y cubren todos los productos de Google. Captura de pantalla : Google.

¿Es posible reducir el tamaño de fotos y videos de “calidad original” para que sean de alta calidad y así te ahorres algo de espacio? Sí, puedes hacerlo, solo ve a esta página y haz clic en Recuperar almacenamiento para comprimir todo lo que ya has respaldado. Puedes hacer esto una vez al día y no cambia nada sobre tus cargas futuras.



Todo esto es para pagar el costo de los servidores de Google, por supuesto. La empresa no utiliza fotos y videos para vender publicidad, por lo que tiene que pagar sus costos de almacenamiento de alguna manera. Si crees que las fotos y los videos con resolución original valen la pena, y vas a almacenar muchos de ellos, los precios de almacenamiento de Google One comienzan en 2 dólares al mes por 100 GB de espacio, lo que probablemente será suficiente para muchas personas.

Existen alternativas a Google Fotos, por supuesto, pero en este momento la conclusión es que terminarás pagando a alguien si deseas mantener una cantidad sustancial de fotos y videos de alta resolución en la nube para que sean accesibles desde cualquier lugar. El respaldo local sigue siendo una opción, pero no es tan conveniente ni tan flexible como el almacenamiento en la nube.