Esto es lo que pasa cuando vuelas durante la pandemia de covid-19

Foto : Max Finkel/Jalopnik

Hace una semana tuve que volar de regreso a Estados Unidos después de estar atrapado en el extranjero durante meses debido a la pandemia del covid-19. La experiencia fue tremendamente surrealista pero, también, y de manera casi preocupante, normal. Al menos hasta la llegada a JFK.



P asé los últimos tres meses en Israel. Había ido a visitar a mi hermana en Tel Aviv durante una semana y media a principios de marzo. Sin embargo, unos días después de mi llegada, el mundo básicamente se cerró.



Primero, se requirió que las llegadas desde el extranjero proporcionaran pruebas de la capacidad de estar en cuarentena durante dos semanas. Entonces solo los ciudadanos fueron admitidos en el país. Luego, la cuarentena se impuso mediante la tecnología de rastreo de teléfonos que invade la privacidad. Luego, los viajeros que llegaban eran enviados a hoteles a cuarentena. Más tarde, casi todos los vuelos fueron cancelados. Me quedé sin salidas.



Después de haber estado en el país, me ahorré las dos semanas de aislamiento, lo que no iba a poder hacer de todos modos en el apartamento de una habitación y media en el que vive mi hermana. Pero, con los vuelos salientes cancelados y nuestro movimiento limitado a un radio de cien metros alrededor del edificio, nos encerraron para bastante tiempo.



Tras casi dos meses de encierro, las cosas comenzaron a abrirse en Israel y, finalmente, los vuelos regresaron a la casilla de salidas en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Después de haber reservado un billete de Delta para casa, esperé hasta el primer vuelo para el que podía usarlo. Partió el sábado por la noche para llegar a JFK la madrugada del domingo.



Antes del vuelo

Foto : El taxi Clase B que me llevó al aeropuerto ( Max Finkel / Jalopnik )

Normalmente, tomaría el tren desde el sur de Tel Aviv, donde vive mi hermana, hasta el aeropuerto. Pero el servicio de trenes aún no ha regresado a raíz de la primera ola de la pandemia y los trenes no salen en Israel el sábado hasta después del atardecer de todos modos, así que tuve que tomar un taxi. El conductor me dijo que no había estado en el aeropuerto en tres meses, un viaje que normalmente hace todos los días. Esa fue mi primera prueba de lo extraña que sería esta experiencia.



Cuando salimos de la autopista y entramos en el aeropuerto, fui recibido por el primer punto de control de seguridad, donde, en tiempos pacíficos como estos, un vistazo rápido es todo lo que obtienes antes de pasar. Esta vez, sin embargo, bajé la ventana para que me tomaran la temperatura (la primera de tres veces) y me preguntaron si tenía algún otro síntoma antes de poder continuar.



Al bajar, casi no había nadie alrededor. El mayor grupo de viajeros fueron unos trabajadores de la embajada estadounidense que también tomaron el vuelo de Delta a JFK. En la puerta de la terminal, tuvimos que mostrar nuestras tarjetas de embarque, ya que solo se permite a los viajeros con billetes en la terminal, tomaron nuestras temperaturas una vez más y nos dieron pulseras rojas para identificarnos. Enmascarado, finalmente entré en la terminal casi vacía.



Foto : Max Finkel

A partir de ahí, era hora de proceder al check-in. En Ben Gurion generalmente se te interroga sobre el contenido de tu equipaje y si está bajo tu supervisión desde el momento en que se empaquetó hasta que llegó al aeropuerto. Tienden a inquietarse por ese tipo de cosas y por buenas razones. Esta vez, además de esas preguntas, también me preguntaron mi paradero reciente y con cuántas personas había interactuado recientemente. Sospecho que si mencionaba un lugar conocido por el ministerio de salud como punto de transmisión, es posible que no me hayan permitido volar.



Después de esto, soltar mi maleta fue bastante simple. Además de las pegatinas en el suelo para guiar el distanciamiento social, el plexiglás entre el asistente y yo, y las máscaras en cada rostro, no era muy diferente de lo normal.



Desde allí pasé por el punto de control de seguridad real, donde diez líneas se redujeron a dos, ya que solo mi vuelo y otros dos salían esa noche. La experiencia allí también fue en gran medida normal, pero la falta de multitudes me facilitó mucho la verificación manual de mi maleta.

Foto : A los israelíes les encanta fumar, por lo que las cabinas de fumadores cerradas era muy raro de ver ( Max Finkel / Jalopnik )

Una vez que llegué a la puerta de embarque, fue en gran medida normal, incluso si no podía recoger un bocadillo para el avión. Claro, todos estaban con sus mascarillas, los asientos centrales en el área de espera staban pegados con cinta adhesiva y las cabinas de fumadores cerradas, pero eso es todo.



Volando

El vuelo en sí estaba medio lleno. Los asistentes de vuelo con las máscaras se aseguraron de que los grupos de pasajeros tuvieran espacio entre ellos, permitiendo que los grupos que viajaban juntos se sentaran uno al lado del otro, mientras que los viajeros individuales como yo teníamos más espacio. Me las arreglé para enganchar un asiento de mampara en el check-in, lo que me impidió tener que estar rodeado por todos lados por otros pasajeros, incluso con el espacio adicional.



Traté de planificar mi rutina de seguridad covid-19 en vuelo antes de partir. Si bien no parece haber pautas claras sobre cómo protegerse en las cabinas de los aviones, y las aerolíneas aún no han comenzado a reconfigurar los asientos para limitar la transmisión, sabía que podría tomar algunas precauciones para protegerme de la exposición. Armado con toallitas desinfectantes, limpié a fondo mi asiento y el asiento vacío adicional a mi lado, tratando de prestar atención a las superficies que probablemente tocaría.

Foto : Este humilde autor con su equipo de seguridad de vuelo ( Max Finkel / Jalopnik )

También puse una funda de almohada sobre el reposacabezas, por si acaso, y también me aseguré de mantener mi sudadera bien ajustada alrededor de mis mejillas. Sé que el contacto con las superficies no es una preocupación principal del CDC (especialmente en comparación con las gotas respiratorias), pero quería tener cuidado.



En cuanto a la máscara, tenía un puñado de N95 fabricadas en Ucrania que parecen ser una opción popular en Israel. Si bien la escasez en Estados Unidos podría hacer preferibles las máscaras de tela, Israel afortunadamente ha logrado reducir las tasas de infección hasta el punto en que las necesidades de EPP en el sector de la salud ya no están presionando la disponibilidad de máscaras.



Foto : Max Finkel / Jalopnik

A pesar de hacer todo lo posible para dormir durante la mayor parte de las doce horas que estuvimos en el aire, intenté cambiarme la máscara cada tres horas más o menos. Si tienes suficientes, realmente animo a cambiarlas (¡y lavar tus máscaras de tela!) Porque la diferencia en la comodidad es realmente un punto, especialmente cuando necesitas tenerlas puestas durante medio día sin descanso.



Además de sentirte un poco claustrofóbico debajo de la máscara, el vuelo fue bastante normal. Había servicio de comidas y bebidas y pasé la mayor parte del vuelo con los ojos rojos. Sin embargo, al llegar, las cosas se complicaron.



Además del evidente choque cultural de regresar a Estados Unidos en medio de una pandemia y los disturbios sociales (el día que llegué a Israel, el presidente Trump había dicho que todo iba a “funcionar” y que las cosas seguían siendo relativamente normales en casa), lo que me llamó la atención sobre mi llegada al aeropuerto internacional John F. Kennedy fue lo normal que fue la experiencia.



Después de bajar del avión y entrar a la terminal, la única diferencia real con respecto a una llegada anterior al covid-19 fue la señalización que indica que te mantengas alejado de los demás. Afortunadamente, la fila en el control de pasaportes era corta ya que mi vuelo era la única llegada en ese momento, pero la falta de máscaras en los agentes de aduanas me preocupó cuando me llevaron a reclamar equipaje.



Foto : Estos puntos amarillos en el piso son el indicador más visible en JFK de que está ocurriendo una pandemia ( Max Finkel / Jalopnik )

Después de recoger mi bolso y dirigirme de camino a casa, me di cuenta de que me dieron cero consejos sobre cómo proteger a los demás de la posibilidad de infección después de ingresar al país. Si bien Israel ya ha diseñado un régimen de cuarentena que parece tener una extensión limitada (la mayoría de los casos nuevos en el país en estos días provienen de escuelas reabiertas, mientras que casi el 70% de los casos durante el apogeo del brote se remontan a las llegadas desde Estados Unidos) , y lugares como Hong Kong están comenzando a realizar pruebas a su llegada antes de la cuarentena obligatoria también. ¿Pero en JFK? Nada. Yo, junto con mis compañeros de viaje, agarramos nuestras maletas y salimos a la ciudad de Nueva York.



A finales de mayo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, describió una de las razones por las cuales el testeo masivo aún no se ha implementado en los aeropuertos de Nueva York. El gobernador afirma que el Departamento de Seguridad Nacional es la única agencia con el mandato de controlar a los pasajeros, pero el gobierno federal aún no ha actuado.



En mi caso vengo de un país con una tasa de infección mucho más baja que Estados Unidos. De hecho, Israel y Grecia planean permitir que el turismo internacional se abra esta semana gracias a las tasas de infección más bajas. Pero una vez que salí del puente aéreo y entré en la terminal, ¿eso realmente importa? Podría haber interactuado con pasajeros que llegaban de cualquier número de países donde la pandemia es mucho más severa, exponiéndome a mí y a mi familia sin una guía adecuada sobre cómo mantener una distancia segura y prevenir la transmisión.



Desde que llegué la semana pasada, he estado en cuarentena con mis padres y me he mantenido alejado de ellos lo mejor que he podido. El jueves obtuve un resultado negativo para covid-19, cinco días después de aterrizar, pero aún estoy teniendo cuidado. A pesar de ese resultado, sigo sintiendo que la experiencia fue de mayor riesgo del necesario.



Hay mucha incertidumbre que tenemos que enfrentar cuando viajamos en este momento. Sin una guía clara sobre cómo protegernos en los aviones y en espacios como aeropuertos que no fueron diseñados teniendo en cuenta la distancia social, estamos básicamente solos, reuniendo lo que nos haga sentir seguros, incluso si no tiene un significado científico.



En este momento, la gente simplemente evita viajar, pero eso no durará para siempre. Necesitamos mejorar para mantener a los viajeros seguros y evitar que sigan siendo un vector importante para la enfermedad. Si bien parece que lo hice bien, ese no será el caso de muchos otros. Al menos hasta que empecemos a tomar en serio el riesgo de transmisión en viajes aéreos.