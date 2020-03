Esto es todo lo que sabemos sobre las películas del universo Spider-Man que están en desarrollo

Imagen: Sony Pictures/Marvel Studios

Teniendo en cuenta que se trata de uno de los superhéroes más queridos de la cultura pop, no es de extrañar que haya innumerables planes para producir una gran cantidad de películas protagonizadas no solo por Spider-Man, sino por la gran cantidad de héroes y villanos que componen su propio universo. Pero hay tantos que pensamos que te gustaría un resumen de todo lo que está de camino.

Spider-Man 3

Actualmente su estreno está programado para el 16 de julio de 2021, esta será la tercera película de la trilogía de Jon Watts que reinventó a Peter Parker con el actor Tom Holland y lo integró en el MCU, permitiéndole aparecer en las películas de Marvel Studios, como Avengers y otros futuros proyectos. Es probable que esta película aborde las ramificaciones establecidas en los momentos finales de Far From Home, donde la identidad de Peter como Spider-Man quedó expuesta por Mysterio (Jake Gyllenhaal) y el recién rescatado J Jonah Jameson (interpretado una vez más por JK Simmons, que también aparecía en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi).

¿Recuerdas aquel mes en el todos pensábamos que esto iba a ser imposible debido a la disputa entre Sony y Marvel? Ha llovido mucho desde entonces. De todos modos, podemos esperar que esta sea una película amable y divertida como ocurrió con Spider-Man Homecoming y Far From Home.

Imagen: Sony Pictures Animation

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Una secuela de la película animada que ganó el Oscar en 2019 era algo inevitable, y Sony confirmó a finales del año pasado que volveremos al Spider-Verse el 8 de abril de 2022 para otra aventura con Miles Morales y sus espectaculares amigos arácnidos.

No sabemos mucho sobre la película, pero hemos tenido algunas pistas sobre lo que está sucediendo detrás de las “cámaras”. Lo primero es que Joaquim Dos Santos (Voltron: Legendary Defender) se hará cargo de las tareas de dirección, y el artista Kris Anka, conocido por su trabajo en Marvel Comics, anunció recientemente que trabajaría en la película.

Imagen : Sony

Morbius

Jared Leto ha conseguido poner sus manos en otro gran personaje de cómic, y esta vez asumirá el papel del antihéroe vampiro Michael Morbius. Dirigida por Daniel Espinosa, la película seguirá la caída de Michael desde su búsqueda para la cura de su enfermedad mortal hasta acabar convirtiéndose en un vampiro.

Morbius tiene algunas conexiones muy salvajes y extrañas con las otras películas de Spider-Man de Sony. Morbius llegará en unos meses, el 31 de julio.

Imagen : Sony

Venom 2

Después del sorprendente éxito en taquilla de Reuben Fleischer y Tom Hardy... con casi total seguridad veremos una secuela de la película del brutal antihéroe simbionte. Hardy y Fleischer regresarán, igual que Woody Harrelson, que aparecía en la escena postcréditos de la primera película haciendo de Cletus Kasady, que se convertirá en el villano Carnage. Hace poco, pudimos ver la primera imagen de la versión de Kasady (aunque sin simbionte) de Venom 2 y no está nada mal

Sin embargo, Carnage no es el único villano que aparece en la película. La mutante Shriek también aparecerá en Venom 2, lo que sugiere que la película tomará prestados elementos de la famosa historia de los cómics de Maximum Carnage, y según parece, será Naomi Harris la que asuma el papel. Se espera que sea Venom 2 la que llene el espacio que Sony tiene reservado para una película de Marvel “Sin título” programada para el 2 de octubre de 2020.

Después del éxito de Into the Spider-Verse, Sony Pictures Animation se dedicó de inmediato a pensar spin-offs para enriquecer su multiverso. Inicialmente, estas conversaciones se han centrado particularmente en la versión de Hailee Steinfield del número 65 de Gwen Stacy que vimos en Into the Spider-Verse, también conocida como Spider-Gwen.

Aunque se barajaban varios héroes — más concretamente heroínas arácnidas — la productora Amy Pascal finalmente confirmó que Gwen se uniría a otros dos héroes importantes en la película: Cindy Moon, también conocida como Silk, y Jessica Drew, también conocida como Spider-Woman .

Gata negra/Silver Sable

De vuelta a las películas de carne y hueso , esta ha estado en proceso durante algunos años, y Gina Prince-Bythewood fue la elegida para dirigir el proyecto original llamado Silver & Black, que pretendía emparejar dos antihéroes como son la ladrona Felicia Hardy ( Gato Negro) y el mercenario Symkarian Silver Sablinova (Silver Sable), y estaría ambientada en el mismo universo que las películas de Tom Holland . Sin embargo, la película se enfrentó a múltiples contratiempos ha medida que Sony iba cambiando sus planes para el universo de Spi der-Man (originalmente iba a salir en febrero del año pasado).

Ahora, parece tener un futuro muy diferente. Silver & Black ya no existe, pero de sus cenizas han surgido dos películas independientes para Felicia y Silver. Black Cat será producid a por Prince-Bythewood, aunque probablemente no esté dirigida por ella, y de momento no hay ningún avance sobre Silver Sable.

Madame Web

Inicialmente se rumoreaba que era parte del proyecto animado de Spider-Women, pero Cassandra Webb, la guardiana psíquica de la Red de la Vida y el Destino, la puerta de enlace transdimensional que une todo el multiverso de Spider-Man, tendrá su propia película.

No se sabe mucho más en este momento (ni siquiera si será una película animada o con actores reales ), aparte del hecho de que los guionistas de Morbius Matt Sazama y Burk Sharpless fueron contratados para escribir el guión después de dar vida al famoso vampiro.

Silk

¡Hablando de diferencias entre películas normales y animadas! Justo antes de que se confirmara que Cindy Moon se uniría al séquito de personajes animados de Spider-Women, también se confirmó que este héroe coreano-estadounidense tendría su propia película en solitario. Cindy tuvo un comienzo infame en los cómics cuando se descubrió que era compañera de clase de Peter y que también había sido mordida por la misma araña radioactiva.

No se han anunciado más detalles, más allá de que han dicho que las apariciones de Silk y Cindy en Spider-Women no tienen relación.

Los Seis Siniestros

Sony lleva soñando con un proyecto de los Seis Siniestros desde que comenzó a pensar en el universo cinematográfico propio de Spider-Man hace unos años, e incluso antes, cuando Sony pensó que la franquicia Amazing Spider-Man llegaría lejos.

El proyecto de los Seis Siniestros ha sido aparcado varias veces, incluso a pesar de que las películas de Holland han integrado ya personajes icónicos como el Buitre y Mysterio . Ahora, parece que están de vuelta, y que Morbius tratará de juntar a varios de siniestros personajes .

Imagen : Humberto Ramos, Ed McGuinness, Mark Morales, y Jason Keith, Ron Lim, y Paulo Siqueira ( Marvel Comics )

Kraven, Mysterio, Nightwatch, y Jackpot



Ahora sí que estamos adentrándonos en un terreno completamente incierto. Algunas de estas ideas han estado dando vueltas durante algunos años, pero con tan poco movimiento es difícil saber si están latentes o si ya andan completamente muertas. Kraven y Mysterio, por ejemplo, eran dos de los “Seis Siniestros” que planteó Sony originalmente, pero con la llegada de Mysterio (y su aparente muerte) a Far From Home, un proyecto en solitario de este villano parece poco probable en estos momento. Kraven, al menos, tuvo algún progreso, y Richard Wenk comenzó con su guión hace un tiempo. A partir de 2018, la película todavía estaba en proceso, y Wenks ha dicho que planea adaptar la historia de The Last Hunt.

Las películas que rodean a Nightwatch, son proyectos más etéreos . Se habló por primera vez de Nightwatch en 2017, cuando se suponía que Edward Ricourt escribiría un guión que Sony quería que dirigiera Spike Lee. Sin embargo, la última noticia sobre la existencia de esta película fue que tuvimos fue el propio Lee mismo negando categóricamente su participación en el proyecto.

Y de Jackpot... no sabemos nada realmente, al menos desde agosto de 2018, cuando Sony estaba buscando un guionista para dar vida al personaje. Desde entonces, no hemos tenido más noticias sobre si aún formará parte de los planes de Sony para Spider-Man.

El proyecto sin nombre de Roberto Orci

¿ Quizás sea este el proyecto de Jackpot? Esta semana supimos de la existencia de otra nueva película del Spider-Verse, que será escrita por el guionista de Amazing Spider-Man 2 Roberto Orci. Estos rumores, adelantados por The Wrap, no han ido mucho más allá, por lo que es difícil saber si es una nueva película o si Orci se hará cargo de algún otro proyecto como Nightwatch o Jackpot.

Tal vez lo descubramos pronto o, como muchos otros proyectos cinematográficos del universo de Spider-Man , desaparezcan sin dejar rastro .