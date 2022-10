By

Aquellos que se quejan de la calidad del sonido de los auriculares inalámbricos no entienden el punto. Obviamente, existen opciones de auriculares con mejor sonido, pero es la comodidad de los diminutos auriculares inalámbricos lo que los consumidores han adoptado. La segunda generación de Xelento Wireless de Beyerdynamic cree que puede ofrecer ambas cosas: comodidad inalámbrica con sonido de calidad para audiófilos, aunque tenemos algunas preocupaciones.



El problema más obvio con los auriculares inalámbricos Xelento de $ 1.200 es que estás pagando $ 1.200 por auriculares inalámbricos que técnicamente no son completamente inalámbricos. Al igual que algunas de las primeras opciones ‘inalámbricas’ que llegaron al mercado (antes del debut de las opciones verdaderamente sin cables de Earin, Bragi y, finalmente, Apple), los auriculares inalámbricos Xelento, las partes que realmente se colocan en los oídos, están atados por dos cables cortos a una correa para el cuello que sujeta las baterías y el hardware de Bluetooth.



Entonces, si bien no necesitan estar conectados físicamente a un teléfono inteligente u otra fuente de audio (que sigue siendo una opción si optas por el Xelento Remote de $ 1.000 en su lugar, o compras un cable Pentaconn por separado para conectar los auriculares a un sistema de alta fidelidad ) no parece correcto referirse a ellos como verdaderamente inalámbricos. La única ventaja de este enfoque es que significa que los propios auriculares pueden priorizar el tamaño, la comodidad y el hardware de audio, en lugar de tener que meter toda su funcionalidad en un espacio tan pequeño. La banda para el cuello también promete 14 horas sólidas de reproducción con una sola carga, aunque si estás lejos de una fuente de alimentación por un tiempo, no tendrás un estuche de carga escondido en un bolsillo para recargarlos rápidamente.



Nuestra otra preocupación es que, a pesar del uso de la tecnología de audio miniaturizada de Telsa de la compañía con controladores de 11 milímetros en cada botón, enchufes dorados, cables plateados y un total de 10 pares de olivas intercambiables, los Xelento Wireless siguen siendo dependientes de Bluetooth: una tecnología inalámbrica que ha sido más o menos calzada para proporcionar entrega de audio por aire. La banda para el cuello cuenta con un convertidor digital a analógico incorporado con un amplificador de AKM y soporte para códecs como LHDC, Qualcomm aptXTM HD y aptXTM, pero todos esos son códecs comprimidos, y cualquiera que esté dispuesto a gastar $ 1.200 en auriculares será tratando de evitar la compresión de audio a toda costa.

Aunque no los hemos probado en persona, no hay duda de que Beyerdynamic ha creado aquí un par de auriculares inalámbricos finamente ajustados y bellamente diseñados. Pero los Xelento Wireless serán difíciles de vender, incluso para aquellos felices de derrochar en su equipo de audio. La versión Xelento Remote con cable podría ser la mejor opción aquí, ya que cuestan $ 300 más baratos que los auriculares IE 900 de Sennheiser, que ofrecen un conjunto de botones de sonido premium y sorprendentes en materiales como aluminio fresado en lugar del oro de 24 quilates que Beyerdynamic ha puesto en su último y mejor.