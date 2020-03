Estos mapas imaginarios de Reddit nos muestran que el mundo siempre podría ser (mucho) peor

Imagen : En este mapa ficticio de 1930, Estados Unidos se divide en casi 80 estados después de anexarse Canadá y México. Para gobernar la vasta América del Norte, dividida culturalmente, los estados se agrupan en territorios ideológicamente similares con los gobiernos regionales. Los mormones instalan una teocracia democrática en el suroeste, los descendientes de veteranos confederados reclaman “Dixie”, y el noreste se mezcla con Canadá en una agrupación de estados sobrantes. ( xpNc

Todos hemos trazado una imagen mental del mundo en que vivimos, y no suele ser genial . Sin embargo, sea cual sea nuestro paisaje fatal, probablemente podamos estar de acuerdo en que no supera un mosaico medieval de estados teocráticos después de un evento no especificado, una Gran Bretaña colonizada por zombis o un Noroeste del Pacífico después de que Oregon cayera al mar.



Esta realidad alternativa se puede encontrar en Reddit. Las coordenadas: r/ImaginaryMaps. Población: 192k. Los fantasiosos de la historia y constructores de mundos han formado un refugio donde mostrar mapas detallados de mundos de fantasía e historias alternativas, todos completos con pergaminos de mitología.



Advertisement

Observar nunca ha sido tan divertido, y hay varias maneras de disfrutar de estos trabajos. Apreciar el brillo pictórico de una mezcolanza de banderas de octavo grado, a la manera del pintor modernista Marsden Hartley. Imaginar basiliscos volando sobre bosques de coníferas poblados por castillos desmoronados y cerdos marinos en el Lago de los Olvidados. Pensar en el sistema de transporte público más eficiente para un servidor de Minecraft. Aceptar una propuesta del tipo, ¿qué pasaría si el área actualmente conocida como Delaware hubiera sido colonizada con éxito por Suecia? Y repetir los eventos que podrían haberlo hecho posible (un “bromance holandés-sueco”, en palabras de un usuario).



Personalmente, mis favoritos son las líneas de tiempo alternativas de la historia cuya tradición, mostrada en detalle en los comentarios, sueña personajes vívidos para gobernantes históricos, como una pila de cartas de personajes de dibujos animados en un juego de estrategia fabulista. Los Habsburgo figuran como perdedores perpetuos. El Secretario de Estado William Seward, decide, en 1848, quedarse con Alaska para sí mismo y llamarlo “Seward”. El hijo del tirano Oliver Cromwell asciende a Lord Protector II, estableciendo una especie de línea monárquica británica paralela.



El usuario de Reddit xpNc (que pidió que Gizmodo no usara su nombre) brilla en este espacio, mezclando una atención obsesiva a los detalles (su paleta apagada con bordes delicados a veces se imprime en papel brillante doblado para ofrecer un realismo adicional), pero con un toque de drama e hilaridad.



Imagen : Manifiesto Destiny 2: una mirada regional a los Estados Unidos de América del Norte ( xpNc

Advertisement

“¿Qué hace que tengan en común un Canadá incipiente que acepta la anexión para pagar sus deudas después de un proyecto increíblemente corrupto de Ferrocarril del Pacífico de Canadá, un movimiento irrealistamente exitoso en todo México en la década de 1850 y una enorme población mormona que traería una lágrima de alegría a los ojos de Brigham Young?” se pregunta el usuario, bajo un mapa de un Estados Unidos de 1930 que abarca toda América del Norte. “¡Todo ello son cosas que inventé después para justificar este mapa!”.



No se preocupen por los detalles. Simplemente sumérjanse en su obra de cuatro partes imaginando lo que sucedería si Gran Bretaña hubiera conquistado la “rebelión estadounidense” y un exiliado Thomas Jefferson fundara una alianza con Napoleón Bonaparte. El resultado: una Commonwealth de Europa ideológicamente dividida entre el agrarismo y la monarquía. El imperio austríaco, caído. Un joven y malcriado Napoleón Bonaparte II libra una ofensiva militar radical y es coronado Emperador por el Papa en 1845, para luego ser colgado por sus propios intestinos en las calles. (leer aquí.) No hace falta decir que xpNc recibió la codiciada insignia de aprobación de modificación por alguna razón.

Advertisement

XpNc, un canadiense de unos veinte años, le dijo a Gizmodo que su poco apego por los libros de texto y su amor por los videojuegos (Hearts of Iron II, Europa Universalis III, Crusader Kings y Victoria II) condujeron a “innumerables noches” en la Wikipedia de los gobernadores coloniales. Hablamos con él sobre todo ello.



Imagen : Las comunas de Europa, 1870: tras la espantosa ejecución pública de Napoleón II, los campesinos de Europa se rebelan y recurren a una sociedad agraria jeffersoniana. ( xpNc

Advertisement

Gizmodo: ¿Qué pasa con ese poco apego a los libros de texto que te hizo querer dibujar personalidades históricas?



xpNc: Los personajes fueron retratados como autómatas históricos que hacen cosas sin realmente involucrarse en sus motivaciones. Miras a alguien como Wilhelm II, por ejemplo, el último Kaiser de Alemania, y realmente no te enseñan por qué estaba tan ansioso por luchar contra Inglaterra. Investiga un poco y expone la imagen de un hombre discapacitado, con un brazo mutilado por médicos ingleses (él era el nieto de la reina Victoria), y su padre también murió de cáncer bajo el cuidado de médicos ingleses. Si no estuviera discapacitado, o si su padre anglófilo no hubiera muerto, ¿cómo habría cambiado la historia? ¿Habría sucedido la Primera Guerra Mundial?¿Habría conducido a la Segunda Guerra Mundial? Es esta la falta de miras lo que hizo que mis clases de historia fueran tan inadecuadas, y lo que hizo realmente que juntara todas esas cosas.



Advertisement

Gizmodo: ¿Qué persona o evento te llevó a tu primera versión de la historia?



xpNc: es una especie de cliché, pero definitivamente fueron escenarios alternativos de la Segunda Guerra Mundial. La victoria japonesa en particular. Es probablemente el escenario más inverosímil en la historia moderna, por varias razones, pero hubo una especie de fascinación macabra con lo que no sucedió en ese momento. Ahora me mantengo alejado de las cosas de la Segunda Guerra Mundial como regla general. Algunos están demasiado entusiasmados con los escenarios en los que Alemania se apodera del mundo, y realmente no quiero atraer a esa multitud.



Advertisement

Gizmodo: Buena idea. Iba a preguntar sobre el debate más polémico en el que alguna vez te has metido sobre un mapa o evento histórico.



xpNc: Casi todas las comunidades de las que formo parte tienen reglas contra la glorificación de los regímenes genocidas, pero en lo que respecta a los debates, existen guerras intensas sobre cualquier cosa en los Balcanes. No me gusta discutir, pero si he dibujado un escenario en el que Turquía es más grande o más pequeña de lo que es en la vida real, o si he hecho algo con respecto a Serbia, Albania, Grecia, lo que sea, alguien en los comentarios seguramente va a estar increíblemente enfadado. No hay excepciones para esto.

Advertisement

Gizmodo: ¿Te mueve algún deseo personal de ver un mundo diferente? ¿O es puro interés en los experimentos mentales?

xpNc: La mayoría de las veces admitiría sin rubor que los mundos que creo son mucho peores que el que vivimos ahora, y eso es por diseño. No tengo ninguna idea en particular o deseo de vivir en un mundo diferente, al menos ninguno de los que hice en mis mapas. “Las cosas podrían ser peores” es el tema de algunos que he hecho.



Advertisement

Hay muchas personas en la comunidad que están obsesionadas con la actitud de “si las fronteras fueran así viviríamos en un mundo perfecto”, pero creo que muchos de nuestros problemas seguirían existiendo independientemente de dónde estén las líneas que se dibujan entre los países. En lugar de centrarme en el lado utópico de las cosas y fingir que soy lo suficientemente inteligente como para diseñar un mundo perfecto (no lo soy), me gusta demostrar que el mundo en el que vivimos está bastante bien al final del día.



Gizmodo: ¿Crees que consumes las noticias de manera diferente a la mayoría de la gente? ¿Ves paralelos históricos entre las personas actualmente en el poder, o trazas mentalmente varias alternativas?



Advertisement

xpNc: ¿Crees que realmente no presto atención a las noticias? Nadie puede escapar de escuchar los grandes eventos en estos días, pero el ciclo de noticias de 24 horas es un poco triste e innecesario. He pensado en trazar trayectorias para el futuro, pero creo que mi cabeza está estancada en el siglo XIX.



Gizmodo: Eso es sorprendente



xpNc: Creo que uno de los beneficios de leer tanto sobre el pasado es que los líderes actuales realmente no me parecen tan extremos. No ves muchas de esas personalidades capaces de cambiar el curso de la historia en la actualidad.



Advertisement

Imagen : Imperio de Japón, 1932: Después de la Restauración Meiji, Japón busca competir con el dominio territorial occidental y trae a Madagascar y Hawai a su esfera de influencia a través de los matrimonios reales. Japón se apodera de Taiwán, controla Corea, se hace cargo de la Indochina francesa y una parte de Rusia, y ocupa Manchuria. ( xpNc

Gizmodo: ¿Hay dos o tres que hayan captado particularmente tu interés? ¿Sobre quién es más divertido escribir historias?



Advertisement

xpNc: Recomiendo que todos lean sobre el Dr. Francia, el primer dictador de Paraguay. Creo que fue una de las personas más interesantes que jamás haya vivido. Hizo obligatorio el matrimonio interracial, exigió al Papa que fuera su capellán personal, y sus únicas posesiones personales eran unos pocos libros y una caja de tabaco, o algo así. Dirigía el país como su feudo personal, básicamente. Esto fue en 1814.



Otro que creo que es increíblemente interesante es el barón Roman von Ungern-Sternberg. Fue un general durante la Guerra Civil Rusa, en el lado anticomunista, cuya devoción a la institución de la Monarquía fue tan intensa que una vez que vio que Rusia era una causa perdida, tiró de los hilos y se elevó a una posición alta en Mongolia. , y estaba trabajando para restablecer el Imperio mongol en su totalidad antes de ser capturado y ejecutado por el Ejército Rojo.



Advertisement

Gizmodo: ¿Qué mapa o serie disfrutaste más? ¿Cuánto tiempo te tomó y podrías describir el proceso de investigación?



xpNc: voy a tener que decir que fue mi línea de tiempo “Jefferson-Napoleon” [parte uno, parte dos, parte tres, parte cuatro]. Comenzó en octubre con una pequeña idea y se convirtió en un tomo que incluso podría convertir en un libro si puedo descubrir cómo hacer una narración de todo.



Advertisement

Imagen : El Imperio Británico Americano, 1868. Parte de la serie Jefferson-Napoleon. ( xpNc

Gizmodo: Me encantaría ver esa serie como un libro porque cada uno termina con un gran suspenso. Por ejemplo, en la tradición de la Comunidad de Europa, te preguntas:



¿El deseo de Napoleón por la aristocracia continuará gobernando a Europa como monarquía en todo menos en el nombre, o será el agrarismo radical de Jefferson la ley del país?

Advertisement

Había leído un fanfic sobre esa premisa.



¿Cómo surgió esa idea en esta serie?



xpNc: Bueno, originalmente era solo un simple escenario hipotético donde Inglaterra ganó la Guerra Revolucionaria. Quería decir que Estados Unidos era como Canadá, donde hoy todavía tenemos a la Reina como nuestra Jefa de Estado, todavía parte de la Commonwealth, y todo el resto del equipaje imperial que llevamos como resultado de ello. Pero si haces eso, tienes que explicar lo que sucede después, ¿verdad? ¿A dónde van los Padres Fundadores? Francia, por supuesto, fueron fuertemente apoyados por el rey francés. ¿Pero qué hacen allí? Y luego se convierte en una cadena completa de eventos, todos interconectados, que toman figuras y temas históricos y se entrelazan en una línea de tiempo que abarca la mayor parte de un siglo.



Advertisement

Es muy divertido cuando puedes comprender cosas que realmente sucedieron, como la Revolución Francesa, y decir “¿y si esto todavía sucediera, pero fue diferente debido a X?” En la comunidad, llamamos a eso “mariposas”, como en el efecto mariposa. Una mariposa agita sus alas en China y ocurre un huracán en Florida. Definitivamente es una simplificación excesiva, pero estas son las cosas en las que debe pensar si deseas hacer una historia alternativa convincente.



Gizmodo: Es increíblemente entretenido de leer. ¿Hay algo que te gustaría agregar?

Advertisement

xpNc: Creo que diré algo para cualquiera que esté pensando en meterse en este tipo de cosas: no tengas miedo de hacer algunos mapas malos antes de que realmente seas bueno. Ten discos duros llenos de situaciones embarazosas y mal pensadas que nunca verán la luz del día, pero nunca llegarás a ese punto que quieres si no las hubieras hecho antes. Y recuerda que esta es una comunidad bastante amigable, así que no dudes en hacer preguntas si las tienes.