Estos routers wifi pueden detectar movimiento en tu hogar, y pronto hasta tu respiración, sueño y pulso

Foto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

Linksys ha presentado en el CES uno de esos avances que cambiará muchas cosas en el futuro, y lo mejor es que lo hace aprovechando una tecnología ya existente. Se trata de routers wifi que usan la misma red con la que te conectas a Internet para monitorizar tu estado de salud.



La tecnología en sí no es nueva. En 2015 , un equipo de estudiantes del MIT demostró que una red WiFi puede usarse para detectar la posición y movimiento de personas. En 2018 lo mejoraron para que incluso viera a través de las paredes. En el fondo tiene toda la lógica del mundo . La señal de radio que emiten los routers llena tu casa rebotando en cada objeto que hay en ella en función de su densidad . Solo había que añadir un sensor que registrara la forma en la que rebotan estas señales y algoritmos de IA que interpretaran ese rebote como si se tratara de un radar.

Linksys ha sido una de las primeras compañías en integrar esa tecnología en modelos comerciales de router, y lo ha hecho en colaboración con Origin Wireless, que es la compañía que creó los algoritmos originales usados para detectar movimiento analizando la señal wifi. El nombre comercial de esas tecnología es Linksys Aware.

El primero de los dispositivos con Linksys Aware pudimos verlo el mes pasado. Se trata de los router en red Linksys Velop AC6600 M esh W ifi S ystem (bajo estas líneas). En esa versión, los routers podían usarse para detectar movimiento en nuestro hogar activando una función específica . Hasta se podía configurar para que detectase movimiento solo a las horas en las que se supone que no hay nadie en casa, pero el sistema no hacía mucho más que eso, y saber que algo se ha movido en tu casa no es de mucha utilidad a menos que lo combines con algún otro tipo de sistema de monitorización remoto .

Linksys Velop AC6600 Mesh Wifi System Foto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

La nueva versión de Lynksys Aware que la compañía ha presentado en el CES de este año hace mucho más que eso, y nos muestra un atisbo de lo que muy probablemente sea el futuro de las redes wifi domesticas. El invento se llama Linksys Wellness Pods, y llegará a las tiendas a finales de este mismo año.

Los Wellness Pods tienen el aspecto de un pequeño altavoz inteligente, pero son un sistema de análisis que aumenta la capacidad de deteción de Linksys Aware hasta extremos surrealistas. Donde el software original de detección monitorizaba el movimiento 30 veces por segundo, los Wellness Pods analizan la señal 1.500 veces por segundo. Eso aumenta la precisión del sistema hasta el punto de que puede detectar movimientos tan sutiles como la respiración o los movimientos que hacemos al dormir. De nuevo, los pioneros del MIT ya jugaron con esta idea en 2017. Linksys solo la ha llevado a un producto comercial.

Los Wellness Pods tienen el tamaño de un pequeño altavoz inteligente. Foto : Andrew Liszewski ( Gizmodo )

¿Para qué sirven los Welness Pods? De momento para monitorizar la salud de las personas que habitan una casa de forma remota. Imagina, por ejemplo, que tienes un abuelo que vive solo y está ya muy mayor. Los Wellness Pods son capaces de detectar si una persona cae al suelo, o si sus movimientos se salen de lo normal.



Solo hacen falta unas cuantas actualizaciones de software para que un sistema así pueda monitorizar nuestra respiración, nuestro sueño, o nuestro ritmo cardíaco sin necesidad de que llevemos puesta una pulsera cuantificadora . Por supuesto, la tecnología también tiene su vertiente oscura por las implicaciones que puede tener algo así para nuestra privacidad, pero eso no quita que sea una idea sensacional con muchos buenos usos.

En el CES, Linksys nos ofreció una demostración de cómo funciona el sistema de detección de caídas. Linksys Wellness estaba conectado a Alexa y fue el asistente de voz el encargado de preguntar a la persona accidentada si estaba todo bien y de notificar a un familiar la incidencia. Linksys aún no ha pfrecido datos sobre el precio de sus Welness Pods, o sobre cuáles serán sus aplicaciones en el futuro, pero algo nos dice que las funciones de detección van a acabar convirtiendose en una función extra en muchos otros routers de gama alta.