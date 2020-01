No te compres un televisor nuevo

Filed to:

La idea es aparentemente simple. Un televisor tiene que mostrarte una imagen en movimiento, un sonido que la acompañe e, idealmente, ser algo que pegue con la decoración de tu casa . Este ha sido el panorama desde que se inventó el televisor . Este año, en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, vimos los televisores más recientes y potentes . Y s on bastante aburridos, lo cual resulta extrañamente emocionante.

Si ya tienes un televisor 4K , existe una gran posibilidad de que sea más que adecuado para la mayoría de las cosas que podrías querer hacer con un televisor . En el CES de este año, algunas de las compañías de tecnología más grandes del mundo anunciaron que la próxima generación de televisores se parecerá mucho a la última. Podemos contar con que tendrán cosas como resolución 4K, HDR o Dolby Vision. Estas son todas las cualidades de un televisor que hacían que pareciese extraordinario hace solo unos años pero que ahora son completamente estándar. Durante los próximos meses, los últimos televisores de LG, Samsung, Sony y demás llegarán al mercado sin muchas cosas nuevas que ofrecer.

Esto no es que sean malas noticias. Hay una nueva generación de televisores que ofrecen una resolución de 8K, altavoces integrados en la pantalla y nuevas tecnologías de visualización como el M icro LED. Todo esto se mostró en el CES, aunque parecen cosas inútiles para la persona promedio. No hay mucho contenido en 8K para esos flamantes televisores . La mayoría de las personas usan barras de sonido en vez de los altavoces de su televisor , y la tecnología Mi cro LED todavía no está lista para el prime time. Est o significa que la mayoría de lo que los principales fabricantes de televisores llevarán a l mercado este año será solo una versión ligeramente mejorada de lo que ofrecieron el año pasado y el año anterior a ese . Y esos televisores más antiguos son ahora más baratos que nunca.

Si te mueres por gastarte tu dinero en un televisor nuevo, hay algunas formas interesantes de hacerlo. LG continúa superándose con su línea OLED, y su televisor enrollable finalmente se comenzará a enviar este año por la asombrosa cantidad de $ 60. 000. Samsung está vendiendo televisores 8K, pero recuerda que prácticamente no hay contenido 8K para reproducir en ellos . Sony está ampliando su Master Series con un nuevo modelo de 48 pulgadas. Vizio se ha sumado al juego OLED con un nuevo modelo que comenzará a enviarse este año. TCL está actualizando su popular S erie 6 con retroiluminación M ini LED que promete el mismo tipo de rendimiento que las pantallas OLED.

Todos estos televisores nuevos son geniales y preciosos , pero ninguno de ellos es realmente revolucionario. En los próximos años, veremos el lanzamiento al mercado del M icro LED . Veremos pantallas OLED que funcionan como un fondo de pantalla . Incluso podríamos ver pantallas que siguen el movimiento de tus globos oculares y que parecen hologramas. Pero por ahora, el televisor 4K barato que te compraste hace tres años es casi tan bueno como los últimos que han salido al mercado. Así que mejor no te compres un televisor este año. Y si lo haces , compra uno de los que están rebajados .