Explosiones, hienas y mucha locura en el tráiler final de Birds of Prey, la película de Harley Quinn

Filed to: Birds of Prey

Gif : Warner Bros.

Harley Quinn tiene su propia película, en la que busca su emancipación tras la posible muerte del Joker y el hecho de que ahora un montón de psicópatas la están buscando para matarla. La solución es unirse a un grupo de villanas o antiheroinas y enfrentarse a su peor enemigo.



Advertisement

En Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) veremos al personaje interpretado por Margot Robbie tras su ruptura con el Joker (sí, el de Jared Leto), lo que parece resultar en la muerte del príncipe payaso del crimen, asesinado por su ex. Poco después Harley comienza a ser perseguida por un montón de villanos que quieren matarla, incluyendo a Roman Sionis, interpretado por Ewan McGregor, un personaje mejor conocido como Black Mask.

Afortunadamente se encuentra con otras villanas e incluso una policía que también están en la mira de Back Mask, por lo que se unen para luchar contra él. Y por lo que vemos en el último tráiler, parece que esa lucha será bastante explosiva.

Birds of Prey se estrena el 7 de febrero.

Tráiler con subtítulos:

Tráiler en español: