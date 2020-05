Expulsan a un jugador de Fortnite porque descubren que es demasiado joven para competir (pero no para jugar)

Varios personajes de Fortnite. Captura de pantalla : Epic ( YouTube

Zenon es uno de los jugadores profesionales de Fortnite más prometedores de Brasil, pero no podrá volver a participar en ningún torneo durante los próximos cuatro años. Lo polémico del caso viene del hecho de que Zenon no ha insultado a nadie ni ha hecho trampa. Sencillamente es demasiado joven.



Esta misma semana, Zenon logró clasificarse en la FNCS Solos, un torneo internacional con millones de dólares en premios. Por desgracia para él, Epic se percató de que no cumplía la edad mínima para participar en este tipo de competiciones, que al parecer es de 13 años. En consecuencia, la organización expulsó al jugador durante un período de 4 años, que es exctamente lo que tardará en alcanzar la edad mínima.

La parte más inopinada de la prohibición es que Zenon puede seguir jugando a Fortnite. Lo que no puede hacer es participar en torneos. Lo que al menos a mí se me antoja un poco absurdo. Si Epic considera que tiene suficiente edad para jugar a Fortnite lo que no tiene sentido es que prohiba participar en torneos. El debate de fondo en todo esto es que los niños de esas edad probablemente no deberían jugar a Fortnite, pero una cosa es gastar dinero en el juego y otra ganarlo en competiciones oficiales. A parentemente tanto el padre de Zenon como Epic tienen su propia perspectiva sobre el asunto.

La noticia no ha sido en absoluto bien recibida por el jugador ni por su padre, que lo acompaña y vigila mientras juega. En un vídeo publicado en Twitter puede verse al pequeño llorando al recibir la noticia acompañado de su progenitor. Diferentes jugadores profesionales de la escena de Fortnite se han posicionado en Twitter en favor del menor con la etiqueta FreeZenon, pero la decisión de Epic es firme. Además, no es la primera vez que ocurre. Otros jugadores han sido expulsados del circuito profesional precisamente por la misma causa. Por suerte para Zenon, su canal de Twitch es propiedad de su padre, que también se encarga de administrarlo, así que no hay peligro de que la plataforma lo cierre como ocurrió con FaZe H1ghSky1, un jugador de 12 años. [vía Fortnite Intel]